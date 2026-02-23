Már többször beszámoltunk arról, mekkora médiapiaci és szórakoztatóipari átrendeződést eredményezhet, ha az Netflix megszerzi a Warner Bros. Discovery stúdió- és streamingérdekeltségeit. Most viszont a streamingóriás társ-vezérigazgatója, Ted Sarandos a BBC-nek adott interjúban amellett érvelt, hogy ajánlatuk a növekedésről szól, és kedvezőbb a rivális Paramount Global felvásárlási javaslatánál. A kérdés tehát nem pusztán az, ki fizet többet, hanem az is, hogyan alakul át a globális médiapiac.

Kétes üzenetet küldött a Netflix vezére a Warner felvásárlása ügyében: szerinte jót fog tenni a piacnak az üzlet, még mindig nem látja a problémát / Fotó: Thrive Studios ID

A Netflix részvényenként 27,75 dollárt (mintegy 10 300 forintot) kínál a Warner stúdió- és streaminghálózataiért, ami összesen 82,7 milliárd dolláros (közel 30 600 milliárd forintos) ügyletet jelentene. A csomag része többek között

a Warner Bros. filmstúdió,

a New Line Cinema

és az HBO Max.

A vállalat nem a teljes médiacsoportot vásárolná meg, a hagyományos, lineáris televíziós üzletág különválna. Ezzel szemben a Paramount 30 dolláros (mintegy 11 100 forintos) részvényenkénti ajánlata 108,4 milliárd dollárra (megközelítőleg 40 100 milliárd forintra) értékeli a teljes céget, beleértve a csökkenő jelentőségű kábeltelevíziós hálózatokat is.

Sarandos érvelése szerint

a Netflix olyan eszközöket vásárolna meg, melyekkel jelenleg nem rendelkezik: saját, nagy múltú hollywoodi filmstúdiót és hagyományos globális terjesztési infrastruktúrát.

A cég eddig elsősorban streamingplatformként működött, saját gyártású tartalommal, de klasszikus értelemben vett stúdióhálózata nem volt. A Warner megszerzésével a Netflix vertikálisan integrált médiavállalattá válna, amely a gyártástól a globális terjesztésig egy kézben tartja az értékláncot.

A Netflix-vezér szerint ez a modell az iparág egészének is kedvezne, mert bővítené a piacot, szemben a Paramount ajánlatával, amely szerinte két nagy stúdió összeolvadásához és így az iparág szűküléséhez vezetne. Sarandos azt is hangsúlyozta, hogy

míg a Netflix a növekedésre épít – például 2020 óta 6 milliárd dollárt költött brit gyártásokra és 50 ezer munkahelyet teremtett az Egyesült Királyságban –,

addig a Paramount 6 milliárd dolláros azonnali költségcsökkentést és további 16 milliárd dollárnyi lefaragást tervez.

Szép szavak, de a jelentés vitatható

A felvetés logikája vitatható. A Netflix már most is a globális streamingpiac egyik meghatározó szereplője több mint 260 millió előfizetővel világszerte.

Ha megszerezné a Warner stúdiót és az HBO Max hálózatot, nemcsak tartalmi katalógusa bővülne drasztikusan, hanem a versenytársak számára is szűkülne a hozzáférhető prémiumtartalom köre.

A piac így koncentráltabbá válhatna, még ha formálisan nem is két klasszikus stúdió összeolvadásáról lenne szó.