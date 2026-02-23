Nem lesz jó napja az újságírónak, az orosz olajjal próbálkozott: Szijjártó Péter pillanatok alatt tette helyre – „Ne komolytalankodjon, ez az Ukrajna Bizottság?”

Amikor Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben hétfőn, az egyik külföldi újságíró nekiszegezte a kérdést, hogy Magyarország miért finanszírozza Vlagyimir Putyin Ukránok elleni háborúját, mert az összegből drónokat vásárolnak az orosz hadseregnek. A külügyi és külgazdasági miniszter azzal vágott vissza, hogy ez komolytalan – derült ki abból a rövid videóból, amit a miniszter osztott meg a Facebook-oldalán.

Nem lesz jó napja az újságírónak, az orosz olajjal próbálkozott: Szijjártó Péter pillanatok alatt tette helyre / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Magyarország orosz olajat vesz és kész, ebbe senki ne szóljon bele

Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy az az összeg, amit Magyarország az orosz olajért fizet, az orosz GDP mindössze 0,2 százalékát teszi ki. „Ne legyen komolytalan” – fűzte hozzá a miniszter, aki szerint nagyon képmutató megközelítés, amire az újságíró utalt. Azt is elmondta, hogy ő sem szól bele abba, hogy más országok hogyan alakítják az energiamixüket, így elvárja, hogy ez cserébe is így legyen.

A magyar külügyi tárcavezető azzal érvelt, hogy nemzeti szuverén jogunk eldönteni, hogy honnan és milyen energiaforrásokat vásárlunk. Hangsúlyozta, hogy nem vagyunk hajlandóak drágább és kevésbé megbízható forrásból vásárolni energiát.

Ukrajnának nincs joga a nemzeti energiabiztonságunkat veszélyeztetni. Azt akarjuk, hogy indítsák újra az olajszállítást Magyarországra azonnal, mivel nincs semmilyen technikai vagy fizikai ok, ami miatt ezt nem tehetnék meg.

Szijjártó Péter azt is odaszúrta, hogy igazán frusztráló és hihetetlen az, hogy az Európai Bizottság úgy viselkedik, mint egy „Ukrajna Bizottság”, miután egy nem uniós tagállam mellé állt az uniós tagállamokkal szemben.

Össztűz alatt Magyarország: igaza lett Szijjártó Péternek, tényleg a vérünket akarják Brüsszelben – Kaja Kallas elismerte, nem születik konszenzus a szankciós csomagról

Az Európai Unió tagállamai várhatóan nem jutnak megállapodásra hétfőn az Oroszország elleni új szankciós csomagról – erről beszélt Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Magyarország folyamatos ellenállása egyértelművé tette, hogy a javasolt intézkedésekről nem születik konszenzus az uniós külügyminiszterek brüsszeli ülésén – idézte a politikust a Reuters.