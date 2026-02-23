Deviza
EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25% EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18% BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

null
import
importvámok
Donald Trump

Kiderült, mikortól nem kell fizetni a jogszerűtlennek ítélt amerikai vámokat

Csak a hét végén 8,2 milliárd dollár értékű volt az import. A vámhatóság a vámok visszatérítéséről nem nyilatkozott.
M. Cs.
2026.02.23., 14:42

Keddtől nem kell fizetni azokat a vámokat, amelyeket Donald Trump amerikai elnök a Nemzetközi Rendkívüli Gazdasági Hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) alapján vetett ki, és amelyeket pénteken megsemmisített a legfelsőbb bíróság. A Vámügyi és Határvédelmi Hatóság (CBP) a hivatalos oldalán tudatta a döntést a vámok fizetésének megszüntetéséről.

Donald Trump vámok
Donald Trump a megsemmisített vámok helyett azonnal újakat vezetett be / Fotó: NurPhoto via AFP

A könnyítésre tehát így a legfelsőbb bíróság ítéletének kihirdetése után három nappal kerül sor – egy időben azoknak az új, 15 százalékosra emelt globális tarifáknak az életbe lépésével, amelyeket az amerikai elnök válaszképpen hozott, illetve emelt meg.

A Reuters tudósítása szerint a CBP nem indokolta meg, hogy miért folytatta egész hét végén a megsemmisített vámok beszedését. A Tradeview kereskedelmi platform becslése szerint a legfelsőbb bíróság ítéletének kihirdetésétől vasárnapig 

  • 211 ezer konténer érkezett az amerikai kikötőkbe 
  • mintegy 8,2 milliárd dollár értékű árucikkel.

A hatóság a beszedett vámok esetleges visszafizetéséről sem közölt információt, azt azonban megerősítette, hogy az intézkedés nem érinti a más jogcímeken kivetett vámokat, ahogyan a bírósági döntés sem.

Tíz nap a vámok fizetésének határideje

A Penn-Wharton Budget Model közgazdászainak becslései szerint az IEEPA vámokból több mint 175 milliárd dolláros amerikai kincstári bevétel származott. Az előrejelzési modelljükben az IEEPA-alapú vámok napi bruttó bevétele meghaladta az 500 millió dollárt. 

Az még kérdés, hogy mi lesz ezzel a pénzzel, a visszatérítéséről nem döntött a bíróság.

A megérkezés után tíz nap van kifizetni a vámokat / Fotó: AFP

A CBP egyébként valószínűleg azért nem foglalkozott a hét végén érkezett import vámjának visszatérítésével, mert erre aligha lesz szükség. Az importőröknek ugyanis az áru megérkezése után tíz napjuk van a tarifák kifizetésére.

„A 10. napig nem történik pénzátutalás, így a vámáru-nyilatkozatok a rakomány kiadását követő 9 napig módosíthatók. Ezt követően be kell fizetni a díjat, majd utólagos nyilatkozatjavítást kell benyújtani a visszatérítéshez” – magyarázta a menetet a CNBC-nek Lori Mullins, a Rogers & Brown Custom Brokers műveleti igazgatója.

Lassú lesz a folyamat

A szakértők szerint a kérdés az, hogy a CBP hogyan fogja kezelni az elmúlt tíz napban beérkezett, jövő héten fizetendő rakománykiadási kérelmeket.

„Valószínűleg egy kis időbe fog telni, amíg a vámhatóság átalakítja rendszerét” – vélekedett Michael Lowell, a Reed Smith ügyvédi iroda partnere és a Global Regulatory Enforcement Group elnöke.

„Az importőrök benyújtják a vámtarifával ellátott papírokat, majd amikor a vámhatóság frissíti a rendszerét, az importőr (a fizetés előtt) utólagos összefoglaló javítást nyújt be, eltávolítva a vámtarifát. Az áruk így a végén vámtarifa nélkül érkeznek meg” – tette hozzá, figyelmeztetett azonban, hogy 

a korrekció hatalmas mértéke lassítani fogja az egyébként maximum harminc napig tartó folyamatot.

Mi lesz a visszatérítéssel?

Ez csak egyik a bizonytalansági tényezők közül, a másik a korábban befizetett vámok visszatérítése, amelyekről az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bírósága (CIT) fog dönteni.

Az importőrök még reménykedhetnek a visszatérítésben / Fotó: AFP

„Ez az első alkalom, hogy ilyen összegű vámot nyilvánítottak alkotmányellenesnek” – emlékeztetett Ben Bidwell, a CH Robinson vámügyi igazgatója, aki szerint még az is kérdés, hogy egyáltalán szóba kerül-e majd a visszatérítés.

A svájci székhelyű Kuehne + Nagel International AG globális szállítási és logisztikai vállalat mindenesetre arra biztatja az ügyfeleit, hogy 

a biztonság kedvéért minden vámdokumentumot tartsanak rendben arra az esetre, amikor a CIT dönt a visszatérítésekről.

„A CIT várhatóan minden visszatérítési mechanizmust kezelni fog, de nincs határidő; a nagy mennyiségű igénylés évekig tartó késedelmet okozhat” – figyelmeztetett a cég.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Lázárinfó

Népességrobbanás az ország második fővárosában: Lázár János szerint ehhez közlekedési forradalom jár – újabb részletek derültek ki a helyi projektekről

A város jelentős népességnövekedés előtt áll, ami a helyi közlekedés áttervezését is megköveteli.
7 perc
importvámok

Kiderült, mikortól nem kell fizetni a jogszerűtlennek ítélt amerikai vámokat

Csak a hét végén 8,2 milliárd dollár értékű volt az import.
13 perc
Tisza Párt

A Tisza gazdasági tótumfaktuma számonkérte a kormányt, közben saját magát buktatta le: kiderült, valójában semmit nem tud a magyar gazdaságról

Pont az az ember, aki a Shell részvényein keresztül az egyik legnagyobb haszonélvezője volt a háborús inflációnak és a megemelkedett energiaköltségeknek.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu