Kiderült, mikortól nem kell fizetni a jogszerűtlennek ítélt amerikai vámokat
Keddtől nem kell fizetni azokat a vámokat, amelyeket Donald Trump amerikai elnök a Nemzetközi Rendkívüli Gazdasági Hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) alapján vetett ki, és amelyeket pénteken megsemmisített a legfelsőbb bíróság. A Vámügyi és Határvédelmi Hatóság (CBP) a hivatalos oldalán tudatta a döntést a vámok fizetésének megszüntetéséről.
A könnyítésre tehát így a legfelsőbb bíróság ítéletének kihirdetése után három nappal kerül sor – egy időben azoknak az új, 15 százalékosra emelt globális tarifáknak az életbe lépésével, amelyeket az amerikai elnök válaszképpen hozott, illetve emelt meg.
A Reuters tudósítása szerint a CBP nem indokolta meg, hogy miért folytatta egész hét végén a megsemmisített vámok beszedését. A Tradeview kereskedelmi platform becslése szerint a legfelsőbb bíróság ítéletének kihirdetésétől vasárnapig
- 211 ezer konténer érkezett az amerikai kikötőkbe
- mintegy 8,2 milliárd dollár értékű árucikkel.
A hatóság a beszedett vámok esetleges visszafizetéséről sem közölt információt, azt azonban megerősítette, hogy az intézkedés nem érinti a más jogcímeken kivetett vámokat, ahogyan a bírósági döntés sem.
Tíz nap a vámok fizetésének határideje
A Penn-Wharton Budget Model közgazdászainak becslései szerint az IEEPA vámokból több mint 175 milliárd dolláros amerikai kincstári bevétel származott. Az előrejelzési modelljükben az IEEPA-alapú vámok napi bruttó bevétele meghaladta az 500 millió dollárt.
Az még kérdés, hogy mi lesz ezzel a pénzzel, a visszatérítéséről nem döntött a bíróság.
A CBP egyébként valószínűleg azért nem foglalkozott a hét végén érkezett import vámjának visszatérítésével, mert erre aligha lesz szükség. Az importőröknek ugyanis az áru megérkezése után tíz napjuk van a tarifák kifizetésére.
„A 10. napig nem történik pénzátutalás, így a vámáru-nyilatkozatok a rakomány kiadását követő 9 napig módosíthatók. Ezt követően be kell fizetni a díjat, majd utólagos nyilatkozatjavítást kell benyújtani a visszatérítéshez” – magyarázta a menetet a CNBC-nek Lori Mullins, a Rogers & Brown Custom Brokers műveleti igazgatója.
Lassú lesz a folyamat
A szakértők szerint a kérdés az, hogy a CBP hogyan fogja kezelni az elmúlt tíz napban beérkezett, jövő héten fizetendő rakománykiadási kérelmeket.
„Valószínűleg egy kis időbe fog telni, amíg a vámhatóság átalakítja rendszerét” – vélekedett Michael Lowell, a Reed Smith ügyvédi iroda partnere és a Global Regulatory Enforcement Group elnöke.
„Az importőrök benyújtják a vámtarifával ellátott papírokat, majd amikor a vámhatóság frissíti a rendszerét, az importőr (a fizetés előtt) utólagos összefoglaló javítást nyújt be, eltávolítva a vámtarifát. Az áruk így a végén vámtarifa nélkül érkeznek meg” – tette hozzá, figyelmeztetett azonban, hogy
a korrekció hatalmas mértéke lassítani fogja az egyébként maximum harminc napig tartó folyamatot.
Mi lesz a visszatérítéssel?
Ez csak egyik a bizonytalansági tényezők közül, a másik a korábban befizetett vámok visszatérítése, amelyekről az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bírósága (CIT) fog dönteni.
„Ez az első alkalom, hogy ilyen összegű vámot nyilvánítottak alkotmányellenesnek” – emlékeztetett Ben Bidwell, a CH Robinson vámügyi igazgatója, aki szerint még az is kérdés, hogy egyáltalán szóba kerül-e majd a visszatérítés.
A svájci székhelyű Kuehne + Nagel International AG globális szállítási és logisztikai vállalat mindenesetre arra biztatja az ügyfeleit, hogy
a biztonság kedvéért minden vámdokumentumot tartsanak rendben arra az esetre, amikor a CIT dönt a visszatérítésekről.
„A CIT várhatóan minden visszatérítési mechanizmust kezelni fog, de nincs határidő; a nagy mennyiségű igénylés évekig tartó késedelmet okozhat” – figyelmeztetett a cég.