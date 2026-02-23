Kiderült, mikortól nem kell fizetni a jogszerűtlennek ítélt amerikai vámokat

Keddtől nem kell fizetni azokat a vámokat, amelyeket Donald Trump amerikai elnök a Nemzetközi Rendkívüli Gazdasági Hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) alapján vetett ki, és amelyeket pénteken megsemmisített a legfelsőbb bíróság. A Vámügyi és Határvédelmi Hatóság (CBP) a hivatalos oldalán tudatta a döntést a vámok fizetésének megszüntetéséről.

Donald Trump a megsemmisített vámok helyett azonnal újakat vezetett be / Fotó: NurPhoto via AFP

A könnyítésre tehát így a legfelsőbb bíróság ítéletének kihirdetése után három nappal kerül sor – egy időben azoknak az új, 15 százalékosra emelt globális tarifáknak az életbe lépésével, amelyeket az amerikai elnök válaszképpen hozott, illetve emelt meg.

A Reuters tudósítása szerint a CBP nem indokolta meg, hogy miért folytatta egész hét végén a megsemmisített vámok beszedését. A Tradeview kereskedelmi platform becslése szerint a legfelsőbb bíróság ítéletének kihirdetésétől vasárnapig

211 ezer konténer érkezett az amerikai kikötőkbe

mintegy 8,2 milliárd dollár értékű árucikkel.

A hatóság a beszedett vámok esetleges visszafizetéséről sem közölt információt, azt azonban megerősítette, hogy az intézkedés nem érinti a más jogcímeken kivetett vámokat, ahogyan a bírósági döntés sem.

Tíz nap a vámok fizetésének határideje

A Penn-Wharton Budget Model közgazdászainak becslései szerint az IEEPA vámokból több mint 175 milliárd dolláros amerikai kincstári bevétel származott. Az előrejelzési modelljükben az IEEPA-alapú vámok napi bruttó bevétele meghaladta az 500 millió dollárt.

Az még kérdés, hogy mi lesz ezzel a pénzzel, a visszatérítéséről nem döntött a bíróság.

A megérkezés után tíz nap van kifizetni a vámokat / Fotó: AFP

A CBP egyébként valószínűleg azért nem foglalkozott a hét végén érkezett import vámjának visszatérítésével, mert erre aligha lesz szükség. Az importőröknek ugyanis az áru megérkezése után tíz napjuk van a tarifák kifizetésére.

„A 10. napig nem történik pénzátutalás, így a vámáru-nyilatkozatok a rakomány kiadását követő 9 napig módosíthatók. Ezt követően be kell fizetni a díjat, majd utólagos nyilatkozatjavítást kell benyújtani a visszatérítéshez” – magyarázta a menetet a CNBC-nek Lori Mullins, a Rogers & Brown Custom Brokers műveleti igazgatója.