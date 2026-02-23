Nagy lendülettel érkezett a magyar politikai arénába Kapitány István. A globális olajipari multinak számító Shellnél 37 évet lehúzó szakember, aki saját magát csak magyar Jockey Ewingnak nevezi, január óta a Tisza Párt gazdasági és energetikai területekért felelős vezetője, így lehetséges gazdasági miniszterként is emlegetik. Ebben a minőségében fejti ki rendszeresen a véleményét a közösségi médiában. A múlt héten is több posztban kritizálta a kormányt, ám egyikben sem bizonyította alkalmasságát.

A Tisza gazdasági tótumfaktuma számonkérte a kormányt, közben saját magát buktatta le: kiderült, valójában semmit nem tud a magyar gazdaságról

A legellentmondásosabb eszmefuttatása a Barátság kőolajvezeték újraindításának ukrán blokkolásához kötődik. Január 27. óta nem érkezik egy csepp molekula sem a vezetéken, miután orosz támadás ért egy tárolóegységet, erre hivatkozva pedig az ukránok nem hajlandók a szállítást újraindítani. Válaszul a magyar kormány bejelentette, hogy leállítja Ukrajna felé a dízelexportot, illetve blokkolja a 90 milliárd eurós hitel folyosósítását. Ekkor jelent meg Kapitány kacifántos gondolatmenete a közösségi médiában, amelyben a diverzifikáció hiányát kérte számon a kabineten. Persze a Facebook-kommunikációra jellemző módon alaposan megkerülte, nehogy le kelljen írnia, hogy a Tisza álláspontja szerint nincs szükség orosz olajra, de az üzenete egyértelmű volt.

Orbán Viktor miniszterelnök egyből lecsapta a magas labdát. A Béketanács csütörtöki ülése után tartott sajtótájékoztatót Washingtonban, ahol azt mondta, hogy ő híve a vérfrissítésnek a politikában, de ha az újak érkezésével az intellektuális szint lecsökken, az senkinek sem használ. A politikában igenis szükség van egy ismeretanyagra, aminek, úgy tűnik, híján van a Tisza gazdasági vezetője.

Az egyet a kettőtől nem olyan nehéz megkülönböztetni, egy nemzetközi cégtől pedig végképp elvárható. Láthatólag Kapitány úr úgy tudja, hogy egy jön

– szúrt oda a kormányfő, aki hozzátette, ezzel szemben a valóság az, hogy két vezeték fut Magyarországra: a Barátság, ami a fővezetéket jelenti, és az Adria, ami egy kiegészítő vezeték, és a horvátoktól jön. Márpedig nem kell különösebb matematikai ismeret ahhoz a megállapításhoz, hogy a jelenlegi két vezetékhez képest az egy kevesebb, amiben Kapitány is vélhetően gondolkodik, amit nagyon nehéz diverzifikációnak nevezni.