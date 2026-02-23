Deviza
EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25% EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18% BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

autóipar
Changan Automobile
Volga
Oroszország
Kína
járműipar

Most már biztos: feltámad a szocializmus legendás orosz autómárkája, amiért rajongtak a magyarok – persze hogy a kínaiak vették meg

Hamarosan piacra kerülhet az új Volga, az eredeti tervekhez képest többéves késéssel. Kínai segítséggel kaphat új lendület Oroszország autóipara.
VG
2026.02.23, 14:06

Az orosz autóipar ma már jelentősen különbözik attól, mint amilyen formájában négy évvel ezelőtt, az orosz–ukrán háború kitörése előtt létezett. Az invázió kezdete után a nyugati autógyártók gyorsan kivonultak az orosz piacról, a kínai márkák pedig ugyanolyan gyorsan léptek be, bővítve jelenlétüket és elszívva a piac jelentős részét. Ezzel egyidejűleg több ismert hazai márka is újra felbukkan, köztük az egyik legismertebb, a Volga.

Vlagyimir Putyin Oroszország Hszi Csinping Kína autóipar, autómárka
Kínai segítséggel kaphat új lendület az orosz autóipar / Fotó: Szergej Bobilev / AFP

A Volga név az 1950-es években vált ismertté, az orosz GAZ cég gyártotta és értékesítette Oroszországban 2012-ig, amikor a gyártás befejeződött. A fénykorában a Volga nem csupán egy egyszerű autó volt, gyakran azok vásárolták meg, akik a szovjet hierarchiában megfelelő pozíciót töltöttek be. Ez önmagában is kulturális jelenséggé tette.

A márka most, több mint egy évtizedes szünet után tér vissza, eredetileg 2024-re tervezték a feltámadását. Bár nem teljesen az eredeti márkáról van szó – számolt be róla a Carscoops szakportál.

A Volga ugyanis most a kínai Changan égisze alatt működik, 2024 májusában három különböző járművet mutatott be:

  • a K30,
  • az X5 Plus és
  • a K40 modellt.

A trió két crossoverből és egy szedánból állt, mindegyik a Kínában értékesített Changan járműveken alapult. Az eredeti terv az volt, hogy Kínában gyártják őket, majd Oroszországba szállítják a végső összeszereléshez, a piaci bevezetés pedig 2024 végére volt tervezve. Ebben a formában azonban ez nem valósult meg. A kínai tulajdonú Volga most újra belevág a projektbe, és már új orosz nyelvű weboldalt is indított, amelyen két előzetes videót is közzétettek, amelyekben bemutatják az első modellt.

A teaserben látható jármű hasonlít az egyik 2024-ben bemutatott crossoverre, azonban több apró vizuális változtatás is történt a korábbi tervekhez képest. A jármű oldalprofilja egy hagyományos SUV-sziluettet sugall, nagy hűtőrácsokkal, négyzetes kerékívekkel és olyan hátsó kialakítással, amelynek lámpái halványan az Audi Q8-ra emlékeztetnek. A jelentések és az eddig napvilágot látott tervek szerint két további modell is csatlakozik majd hozzá.

Külön előzetes videót is közzétettek a kabinról, amelyen egy lapos aljú kormánykerék, egy digitális műszerfal és egy nagy központi infotainment-képernyő látható. A Carscoops szerint általánosságban meglehetősen hagyományosnak tűnik, azonban egy ilyen múlttal rendelkező ikonikus márka esetében, mint a Volga, valószínűleg pontosan ez volt a lényeg.

Megalázta Putyint az orosz autóipar, az egész világ rajtuk nevet: kínai óriásgyártó támaszthatja fel a legendás szovjet márkát

Az oroszok 2023-ban jelentették be, hogy a legendás Volga autómárka felélesztését tervezik. Ezzel akarták betömni a nyugati autógyártók távozása után keletkezett lyukakat, továbbá kihasználni a nyugati partnerek által hátrahagyott vagy orosz tulajdonosokhoz tartozó, de külföldi gyáraknak termelő kapacitásokat. 

Például a Moszkvics autókat a korábbi moszkvai Renault gyárban kezdték gyártani. Hasonlónak kellett volna történnie a Nyizsnyij Novgorod-i GAZ gyárban is, ahol a háború előtt olyan népszerű modelleket gyártottak, mint a Skoda Octavia, a Karoq, a Rapid, a VW Polo.

Egy új autó fejlesztése, különösen Oroszországban, emberfeletti feladat, Novgorod ugyanazt a receptet akarta használni, mint a Moszkvics. A megváltás Kínából jött – írja a Pravda. A Moszkvics a kínai JAC és Lada autógyártókkal együttműködve gyártotta a Cheryvel közösen az Xcite C-Cross crossovert, a Volga partnerre lelt a Changan autógyártóban. Kezdetben úgy tűnt, minden jó úton halad. Be is mutatták az új modelleket, hozzá kell tenni, hogy a Volga, 2007-ben gyártott utoljára saját fejlesztésű autókat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu