Most már biztos: feltámad a szocializmus legendás orosz autómárkája, amiért rajongtak a magyarok – persze hogy a kínaiak vették meg
Az orosz autóipar ma már jelentősen különbözik attól, mint amilyen formájában négy évvel ezelőtt, az orosz–ukrán háború kitörése előtt létezett. Az invázió kezdete után a nyugati autógyártók gyorsan kivonultak az orosz piacról, a kínai márkák pedig ugyanolyan gyorsan léptek be, bővítve jelenlétüket és elszívva a piac jelentős részét. Ezzel egyidejűleg több ismert hazai márka is újra felbukkan, köztük az egyik legismertebb, a Volga.
A Volga név az 1950-es években vált ismertté, az orosz GAZ cég gyártotta és értékesítette Oroszországban 2012-ig, amikor a gyártás befejeződött. A fénykorában a Volga nem csupán egy egyszerű autó volt, gyakran azok vásárolták meg, akik a szovjet hierarchiában megfelelő pozíciót töltöttek be. Ez önmagában is kulturális jelenséggé tette.
A márka most, több mint egy évtizedes szünet után tér vissza, eredetileg 2024-re tervezték a feltámadását. Bár nem teljesen az eredeti márkáról van szó – számolt be róla a Carscoops szakportál.
A Volga ugyanis most a kínai Changan égisze alatt működik, 2024 májusában három különböző járművet mutatott be:
- a K30,
- az X5 Plus és
- a K40 modellt.
A trió két crossoverből és egy szedánból állt, mindegyik a Kínában értékesített Changan járműveken alapult. Az eredeti terv az volt, hogy Kínában gyártják őket, majd Oroszországba szállítják a végső összeszereléshez, a piaci bevezetés pedig 2024 végére volt tervezve. Ebben a formában azonban ez nem valósult meg. A kínai tulajdonú Volga most újra belevág a projektbe, és már új orosz nyelvű weboldalt is indított, amelyen két előzetes videót is közzétettek, amelyekben bemutatják az első modellt.
A teaserben látható jármű hasonlít az egyik 2024-ben bemutatott crossoverre, azonban több apró vizuális változtatás is történt a korábbi tervekhez képest. A jármű oldalprofilja egy hagyományos SUV-sziluettet sugall, nagy hűtőrácsokkal, négyzetes kerékívekkel és olyan hátsó kialakítással, amelynek lámpái halványan az Audi Q8-ra emlékeztetnek. A jelentések és az eddig napvilágot látott tervek szerint két további modell is csatlakozik majd hozzá.
Külön előzetes videót is közzétettek a kabinról, amelyen egy lapos aljú kormánykerék, egy digitális műszerfal és egy nagy központi infotainment-képernyő látható. A Carscoops szerint általánosságban meglehetősen hagyományosnak tűnik, azonban egy ilyen múlttal rendelkező ikonikus márka esetében, mint a Volga, valószínűleg pontosan ez volt a lényeg.
Megalázta Putyint az orosz autóipar, az egész világ rajtuk nevet: kínai óriásgyártó támaszthatja fel a legendás szovjet márkát
Az oroszok 2023-ban jelentették be, hogy a legendás Volga autómárka felélesztését tervezik. Ezzel akarták betömni a nyugati autógyártók távozása után keletkezett lyukakat, továbbá kihasználni a nyugati partnerek által hátrahagyott vagy orosz tulajdonosokhoz tartozó, de külföldi gyáraknak termelő kapacitásokat.
Például a Moszkvics autókat a korábbi moszkvai Renault gyárban kezdték gyártani. Hasonlónak kellett volna történnie a Nyizsnyij Novgorod-i GAZ gyárban is, ahol a háború előtt olyan népszerű modelleket gyártottak, mint a Skoda Octavia, a Karoq, a Rapid, a VW Polo.
Egy új autó fejlesztése, különösen Oroszországban, emberfeletti feladat, Novgorod ugyanazt a receptet akarta használni, mint a Moszkvics. A megváltás Kínából jött – írja a Pravda. A Moszkvics a kínai JAC és Lada autógyártókkal együttműködve gyártotta a Cheryvel közösen az Xcite C-Cross crossovert, a Volga partnerre lelt a Changan autógyártóban. Kezdetben úgy tűnt, minden jó úton halad. Be is mutatták az új modelleket, hozzá kell tenni, hogy a Volga, 2007-ben gyártott utoljára saját fejlesztésű autókat.