Most már biztos: feltámad a szocializmus legendás orosz autómárkája, amiért rajongtak a magyarok – persze hogy a kínaiak vették meg

Az orosz autóipar ma már jelentősen különbözik attól, mint amilyen formájában négy évvel ezelőtt, az orosz–ukrán háború kitörése előtt létezett. Az invázió kezdete után a nyugati autógyártók gyorsan kivonultak az orosz piacról, a kínai márkák pedig ugyanolyan gyorsan léptek be, bővítve jelenlétüket és elszívva a piac jelentős részét. Ezzel egyidejűleg több ismert hazai márka is újra felbukkan, köztük az egyik legismertebb, a Volga.

Kínai segítséggel kaphat új lendület az orosz autóipar / Fotó: Szergej Bobilev / AFP

A Volga név az 1950-es években vált ismertté, az orosz GAZ cég gyártotta és értékesítette Oroszországban 2012-ig, amikor a gyártás befejeződött. A fénykorában a Volga nem csupán egy egyszerű autó volt, gyakran azok vásárolták meg, akik a szovjet hierarchiában megfelelő pozíciót töltöttek be. Ez önmagában is kulturális jelenséggé tette.

A márka most, több mint egy évtizedes szünet után tér vissza, eredetileg 2024-re tervezték a feltámadását. Bár nem teljesen az eredeti márkáról van szó – számolt be róla a Carscoops szakportál.

A Volga ugyanis most a kínai Changan égisze alatt működik, 2024 májusában három különböző járművet mutatott be:

a K30,

az X5 Plus és

a K40 modellt.

A trió két crossoverből és egy szedánból állt, mindegyik a Kínában értékesített Changan járműveken alapult. Az eredeti terv az volt, hogy Kínában gyártják őket, majd Oroszországba szállítják a végső összeszereléshez, a piaci bevezetés pedig 2024 végére volt tervezve. Ebben a formában azonban ez nem valósult meg. A kínai tulajdonú Volga most újra belevág a projektbe, és már új orosz nyelvű weboldalt is indított, amelyen két előzetes videót is közzétettek, amelyekben bemutatják az első modellt.

A teaserben látható jármű hasonlít az egyik 2024-ben bemutatott crossoverre, azonban több apró vizuális változtatás is történt a korábbi tervekhez képest. A jármű oldalprofilja egy hagyományos SUV-sziluettet sugall, nagy hűtőrácsokkal, négyzetes kerékívekkel és olyan hátsó kialakítással, amelynek lámpái halványan az Audi Q8-ra emlékeztetnek. A jelentések és az eddig napvilágot látott tervek szerint két további modell is csatlakozik majd hozzá.