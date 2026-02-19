Szijjártó Péter közölte, mikor érkezhet újra orosz olaj Magyarországra: itt a pontos menetrend, a Mol villámgyorsan reagált – így érinti a stratégiai tartalékot az ukrán válság

„Magyarországnak az elvei és az érdekei alapján is helye van a Béketanácsban, ez ugyanis túlmutathat a gázai helyzeten, és a szomszédos Ukrajnában dúló háború rendezésében is hasznos lehet, mivel annak lezárására jelenleg nincs jobb lehetőség Donald Trump béke-erőfeszítéseinél” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Washingtonban.

Szijjártó Péter többek között a Barátság kőolajvezetékről is beszélt / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A tárcavezető arról számolt be a magyar kormánydelegáció érkezését követően, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amely sokkal inkább a kétoldalú kapcsolatokra, a kormányközi együttműködésekre, a személyes kapcsolatokra épül, és ennek nagyon is kézzelfogható jele a Béketanács létrejötte az amerikai elnök kezdeményezésére.

A minisztérium közleménye szerint a Szijjártó kifejtette, hogy Donald Trump békeerőfeszítései reményt hoznak, hogy a világban zajló fegyveres konfliktusokat talán meg lehet oldani diplomáciai eszközökkel, amire jó példát szolgáltatnak a 2020-as Ábrahám-egyezmények is, amelyek évtizedek kudarcai után elhozták a kapcsolatok normalizálását Izrael és több arab ország között.

Magyarországnak is fontos a béke

Ennek kapcsán leszögezte, hogy Magyarország ezért nem is pusztán azért csatlakozik a Béketanácshoz, mert elvei és értékei alapján a béke ügye mellett áll, hanem azért is, mert az ukrajnai háború közvetlen szomszédságában ez praktikus érdeke is, ugyanis ez a kezdeményezés túlmutathat a gázai helyzeten.

„Mi olyan országot képviselünk itt Washingtonban, amely négy éve egy háború szomszédságában él. És lássuk be, hogyha Donald Trump lett volna az elnök 2022-ben, akkor a szomszédunkban zajló háború nem tört volna ki, és egészen más lenne az életünk. Egészen más lenne az élet Európában, Közép-Európában, más lenne az élet Magyarországon. Nem kellett volna a gazdasági erőforrások egy jelentős részét a háború hatásainak kivédésére fordítani, egy csomó fejlesztést végre lehetett volna hajtani, teljesen más lehetőségei lettek volna a gazdaságnak is” – tette hozzá Szijjártó.

A miniszter kiemelte, hogy tévesek azok az európai elképzelések, amelyek szerint a csatatéren le lehet zárni az orosz–ukrán háborút, így az Amerikai Egyesül Államok elnöke, Donald Trump jelenti az egyetlen reményt a béke visszatérésére.