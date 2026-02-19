Deviza
Peugeot
autóipar
eredmények

Felébredt az oroszlán: marad a dízel, változik az arculat, száguld az eladás

Az autópiacot egyszerre formálja az elektrifikáció gyorsulása, a technológiai bonyolultság növekedése és a vásárlói bizalom megingása, miközben a gyártók egyre élesebb versenyben keresik a növekedés lehetőségét. A Peugeot stratégiája hosszabb garanciával, modellmegújulással és a magyar piacon elért két számjegyű bővüléssel reagál ezekre a kihívásokra.
Zováthi Domokos
2026.02.19, 08:10

A globális értékesítési eredmények javulása, a magyar piacon elért két számjegyű bővülés, valamint a technológiai frissítések álltak a középpontban a Peugeot Lendületben az oroszlán című sajtótájékoztatóján, ahol Rémi Gábor márkaigazgató ismertette a márka 2026-ra vonatkozó terveit.

Peugeot
Rémi Gábor, a Peugeot márkaigazgatója az idei várakozásokról is beszélt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A francia gyártó 2025-ben világszerte 1,08 millió új autót értékesített. A legnagyobb piac továbbra is Franciaország volt 287 ezer eladott járművel, ezt az Egyesült Királyság, Törökország, Olaszország és Spanyolország követte. A bemutató szerint a Peugeot több országban, köztük

  • az Egyesült Királyságban,
  • a Benelux-államokban,
  • Spanyolországban,
  • Ausztriában
  • és Magyarországon

két számjegyű növekedést ért el, miközben Európában a második legnagyobb hibrid márkává lépett elő. Az európai piacon 2025-ben 546 ezer új Peugeot talált gazdára, amivel a márka a legfontosabb Stellantis-márkák közé tartozik, és a nyolcadik legnagyobb szereplőnek számít az EU-ban. Az éves adatok ugyanakkor vegyes képet mutatnak: a január–decemberi időszakban az értékesítés mérséklődött, míg az év végi hónapokban több piacon javulás volt tapasztalható.

A magyar piacon kifejezetten kedvező számokról számolt be:

tavaly 3484 új Peugeot került forgalomba, ami 18,6 százalékos növekedés.

Ezen belül a személyautók száma 2514 volt, míg a haszonjárművek szegmensében 970 járművet adtak el. A növekedés motorja elsősorban a személyautó-eladások bővülése volt, de a haszonjárművek is stabilan teljesítettek.

Peugeot
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Erre koncentrál idén a Peugeot

A 2026-os év kulcsszavai a bizalom, a megújulás és a versenyképesség lesznek. A márka minden személyautóra kiterjeszti a 8 év vagy 200 ezer kilométeres gyártói garanciát, amely egész Európában érvényes, átruházható, és az assistance szolgáltatást is tartalmazza. A cél a maradványértékek javítása és az ügyfélbizalom erősítése egy olyan piaci környezetben, ahol az egyre összetettebb hajtásláncok és a gyorsan változó szabályozás növeli a vásárlói bizonytalanságot.

A modellpaletta is frissül: bemutatkozik az új Peugeot 308, érkezik az új 408, a 208 GTi, két új koncepcióautó, valamint a 208 új generációja. Emellett bővül a motorválaszték, különösen a hibrid hajtások területén.

A műszaki fejlesztések közül kiemelték az új generációs 1,2 literes benzines motorcsaládot, amely kizárólag láncos vezérléssel készül, részben új alkatrészekkel, módosított hengerfejjel, korszerűbb befecskendezéssel és változó geometriájú turbóval. A dízeloldalon az 1.5 BlueHDi motor frissítései szerepelnek napirenden, többek között a megerősített vezérlés és az AdBlue-rendszer továbbfejlesztése.

Rémi Gábor szerint a következő időszak legnagyobb kihívása az összetett technológiák és az erőltetett elektrifikáció mellett az általános bizalomvesztés kezelése lesz, amire a Peugeot hosszabb garanciával, technológiai egyszerűsítéssel és versenyképes árpozicionálással kíván választ adni.

Peugeot autó
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az összes Peugeot személyautóra él a 8 év/200 000 kilométer garancia

Ezzel időben és kilométerben is az egyik legnagyvonalúbb garanciavállalását adja a Peugeot, és ehhez nem kapcsolódnak további feltételek. A 8 év/200 ezer kilométer Optiway Optimum kiterjesztett garancia az Európai Unió teljes területén és további 15 országban érvényes. A Peugeot hivatalos márkaszervizeiben végzett garanciális javítások térítésmentesek. Ingyenes Peugeot Assistance szolgáltatás jár a garancia mellé.

Stellantis: nem fogadunk rossz lóra!

Ahogy azt korábban megírtuk, az európai autópiacon újra előtérbe kerülhetnek a dízelmotoros járművek: a Stellantis, a világ negyedik legnagyobb autógyártója, 2025 végén csendben visszahozta legalább hét személyautó és kishaszonjármű dízelváltozatát a kontinensen.

Az új stratégiai irányváltás a Peugeot 308, az Opel Astra, az Opel Combo, a Citroen Berlingo, a Peugeot Rifter, valamint a prémium DS No. 4 és DS7 modelleket érinti, de a Tonale és Stelvio SUV-ok, valamint az Alfa Romeo Giulia is dízellel készül továbbra is.

Az elektromos autók (EV) eladásai nem érték el a várakozásokat, és az európai kibocsátási célok enyhítése is lehetővé teszi, hogy a belső égésű motorok hosszabb ideig jelen maradjanak a piacon. A Stellantis közölte:

Döntöttünk arról, hogy megtartjuk a dízelmotorokat a termékportfóliónkban, és bizonyos esetekben bővítjük a hajtáslánckínálatot. A növekedés a fogyasztói igényekhez igazodva történik.

A dízelautók aránya Európában 2015-ben még az új autók felét tette ki, ám a „Dieselgate” botrány óta folyamatosan csökkent:

  • 2025-ben már csak 7,7 százalék volt az új dízeljárművek részesedése;
  • míg a tisztán elektromos autók 19,5 százalékot értek el az ACEA adatai szerint.

Sok gyártó teljesen kivonult a dízelekkel, és a Stellantis kínálata is jócskán csökkent az elmúlt öt évben, ám a dízel egy olyan szegmens maradt, ahol a kínai elektromos versenytársak nem erősítik jelenlétüket.

A dízelmotorok ráadásul jóval olcsóbbak a teljesen elektromos modelleknél, ami versenyelőny a gyártóknak, miközben az EV-piac bizonytalan. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

