Felébredt az oroszlán: marad a dízel, változik az arculat, száguld az eladás

A globális értékesítési eredmények javulása, a magyar piacon elért két számjegyű bővülés, valamint a technológiai frissítések álltak a középpontban a Peugeot Lendületben az oroszlán című sajtótájékoztatóján, ahol Rémi Gábor márkaigazgató ismertette a márka 2026-ra vonatkozó terveit.

Rémi Gábor, a Peugeot márkaigazgatója az idei várakozásokról is beszélt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A francia gyártó 2025-ben világszerte 1,08 millió új autót értékesített. A legnagyobb piac továbbra is Franciaország volt 287 ezer eladott járművel, ezt az Egyesült Királyság, Törökország, Olaszország és Spanyolország követte. A bemutató szerint a Peugeot több országban, köztük

az Egyesült Királyságban,

a Benelux-államokban,

Spanyolországban,

Ausztriában

és Magyarországon

két számjegyű növekedést ért el, miközben Európában a második legnagyobb hibrid márkává lépett elő. Az európai piacon 2025-ben 546 ezer új Peugeot talált gazdára, amivel a márka a legfontosabb Stellantis-márkák közé tartozik, és a nyolcadik legnagyobb szereplőnek számít az EU-ban. Az éves adatok ugyanakkor vegyes képet mutatnak: a január–decemberi időszakban az értékesítés mérséklődött, míg az év végi hónapokban több piacon javulás volt tapasztalható.

A magyar piacon kifejezetten kedvező számokról számolt be:

tavaly 3484 új Peugeot került forgalomba, ami 18,6 százalékos növekedés.

Ezen belül a személyautók száma 2514 volt, míg a haszonjárművek szegmensében 970 járművet adtak el. A növekedés motorja elsősorban a személyautó-eladások bővülése volt, de a haszonjárművek is stabilan teljesítettek.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Erre koncentrál idén a Peugeot

A 2026-os év kulcsszavai a bizalom, a megújulás és a versenyképesség lesznek. A márka minden személyautóra kiterjeszti a 8 év vagy 200 ezer kilométeres gyártói garanciát, amely egész Európában érvényes, átruházható, és az assistance szolgáltatást is tartalmazza. A cél a maradványértékek javítása és az ügyfélbizalom erősítése egy olyan piaci környezetben, ahol az egyre összetettebb hajtásláncok és a gyorsan változó szabályozás növeli a vásárlói bizonytalanságot.

A modellpaletta is frissül: bemutatkozik az új Peugeot 308, érkezik az új 408, a 208 GTi, két új koncepcióautó, valamint a 208 új generációja. Emellett bővül a motorválaszték, különösen a hibrid hajtások területén.

A műszaki fejlesztések közül kiemelték az új generációs 1,2 literes benzines motorcsaládot, amely kizárólag láncos vezérléssel készül, részben új alkatrészekkel, módosított hengerfejjel, korszerűbb befecskendezéssel és változó geometriájú turbóval. A dízeloldalon az 1.5 BlueHDi motor frissítései szerepelnek napirenden, többek között a megerősített vezérlés és az AdBlue-rendszer továbbfejlesztése.