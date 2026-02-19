Soha nem hallott részletek derültek ki a NIS felvásárlásáról: sorsdöntő nap következik, Amerika ítéletet mond a magyarokról

A Mol és a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) várja az amerikai OFAC szankciós hivatal engedélyét arra, hogy a magyar olajvállalat megvásárolhassa a szerb cégben az orosz Gazpromnyefty tulajdonát – derült ki abból az interjúból, amelyet Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója a Telexnek adott.

Az amerikai szankciós hivatal jóváhagyására vár a Mol és a szerb NIS, hogy lezárhassák a Gazpromnyefty tulajdonrészének kivásárlását / Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

A NIS többségi tulajdonrésze heteken belül a Molhoz kerülhet

„Február 20. a következő céldátum, addig kell bemutatnunk a válaszokat. Ha ezek megfelelőek, akkor újabb hosszabbítást ad az OFAC a NIS működésére. A teljes zárásra március 24-ig van határidő” – részletezte Hernádi Zsolt.

A Mol vezetője az ügylet létrehozásáról tárgyalt Washingtonban még tavaly novemberben az Orbán Viktor vezette nagy delegációval, a szerb kormánnyal Belgrádban, a Gazpromnyefttyel Moszkvában, Belgrádban, illetve harmadik országokban, valamint egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is Budapesten.

Hernádi szerint a magyar külpolitika sokat segített a NIS megvásárlásában. Megemlítette, hogy évtizedekkel korábban egyszer már kinézték maguknak a NIS-t. „Meg akartuk venni, exkluzív tárgyalásban voltunk, akkor jött Koszovó ügye, és így, mi, mint egy NATO-tagország vállalata, azonnal kiestünk a pikszisből.”

Még nem döntötték el, hogy megjelennek-e a Mol benzinkútjai Szerbiában

A szerb olajvállalat vezetése kapcsán elmondta, hogy „a Molnál marad az irányítás, vagyis a NIS-t tudjuk majd konszolidálni. A NIS 51 százaléka egy olyan magyar–arab közös vállalaté lesz, amelyben szintén mi leszünk többségben. Az arab vállalat megjelenését a szerbek ellátásbiztonsági kérdés szempontjából is fontosnak tartják. Az új vezeték építése is fontos szempont volt Szerbia számára, hiszen ezt a Gazpromnyefty nem tartotta szükségesnek.”

Az utóbbival Hernádi Zsolt arra utalt, hogy Magyarország és Szerbia között olajvezeték épül. Ebben Magyarországról megy majd olaj a pancsovai olajfinomító felé. Az EU kikötése alapján viszont külföldre nem szállíthatunk orosz olajat, így abban nem onnan érkezik majd a nyersanyag a Szerbiába. Igaz, a szerb finomítónak nincs is rá szüksége, mert alapvetően nem orosz olajra lett kalibrálva.