Riadót fújtak: amerikai vadászgépek tömege jelent meg a radaron, 90 százalék, hogy kitör az új háború – "Berúgják az ajtót, utána jönnek a nehézbombázók"

Az elmúlt héten jelentős számú amerikai harci repülőgépet és támogató gépet – például légi utántöltő tartálygépeket – észleltek a Közel-Kelet irányában. A vadászgépek egy nagyszabású bombázókampány előkészítését szolgálhatják. Szakértők szerint ugyanis a harci repülőgépek számának növelése az Arab-öböl környékén előkészíthetik Irán megtámadását – írja a The Telegraph.

Amerikai vadászgépek tömege jelent meg Irán térségében, közeleg a háború / Fotó: Shutterstock

Bár az Egyesült Államok már több mint egy hónapja – azután, hogy Teherán több ezer tüntetőt ölt meg – fokozatosan növeli katonai jelenlétét, a repülésfigyelők az elmúlt három napban jelentős ugrást észleltek a Közel-Kelet felé tartó járatok számában.

Kedden több mint 50 amerikai vadászgépet – köztük F–35-ösöket és F–16-osokat – és tucatnyi légi utántöltő repülőt vezényeltek a térségbe.

Egy online katonai repülésfigyelő szerint minden, ami repülni vagy utántölteni képes, a térség felé tart.

Donald Trump háborút indíthat Irán ellen

Az USS Gerald R. Ford csapásmérő kötelék közeledése, valamint az Arab-tengeren már jelen lévő USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó együttese alapján elemzők úgy vélik, hogy Donald Trump amerikai elnök tartós katonai hadjáratra készül Irán ellen.

Az amerikai kormányzat egyik forrása szerint immár 90 százalék az esélye annak, hogy a következő hetekben háború tör ki. Amosz Jadlin, az izraeli katonai hírszerzés volt vezetője úgy véli, hogy a háború napokon belül elkezdődhet.

Sascha Bruchmann, a bahreini székhelyű International Institute for Strategic Studies agytröszt kutatója szerint a gyors vadászgépek feladata valószínűleg az lesz, hogy megtisztítsák az utat a fő célpontok előtt. „Azért vannak ott, hogy berúgják az ajtót – amit mi az ellenséges légvédelem elnyomásának nevezünk.” Miután az út szabaddá válik, a legnagyobb pusztítást a nehézbombázók okozhatják, ha Trump elrendeli a csapásokat. Ezek között szerepelnek a B–2-es lopakodó bombázók, amelyeket tavaly júniusban Irán nukleáris létesítményei elleni támadás során is bevetettek, valamint esetleg B–52-esek is. Ezeket közvetlenül az Egyesült Államok kontinentális területéről, az Indiai-óceánon fekvő Diego Garciáról vagy akár az okinawai bázisról is bevethetik Irán ellen.