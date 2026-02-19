Riadót fújtak: amerikai vadászgépek tömege jelent meg a radaron, 90 százalék, hogy kitör az új háború – "Berúgják az ajtót, utána jönnek a nehézbombázók"
Az elmúlt héten jelentős számú amerikai harci repülőgépet és támogató gépet – például légi utántöltő tartálygépeket – észleltek a Közel-Kelet irányában. A vadászgépek egy nagyszabású bombázókampány előkészítését szolgálhatják. Szakértők szerint ugyanis a harci repülőgépek számának növelése az Arab-öböl környékén előkészíthetik Irán megtámadását – írja a The Telegraph.
Bár az Egyesült Államok már több mint egy hónapja – azután, hogy Teherán több ezer tüntetőt ölt meg – fokozatosan növeli katonai jelenlétét, a repülésfigyelők az elmúlt három napban jelentős ugrást észleltek a Közel-Kelet felé tartó járatok számában.
Kedden több mint 50 amerikai vadászgépet – köztük F–35-ösöket és F–16-osokat – és tucatnyi légi utántöltő repülőt vezényeltek a térségbe.
Egy online katonai repülésfigyelő szerint minden, ami repülni vagy utántölteni képes, a térség felé tart.
Donald Trump háborút indíthat Irán ellen
Az USS Gerald R. Ford csapásmérő kötelék közeledése, valamint az Arab-tengeren már jelen lévő USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó együttese alapján elemzők úgy vélik, hogy Donald Trump amerikai elnök tartós katonai hadjáratra készül Irán ellen.
Az amerikai kormányzat egyik forrása szerint immár 90 százalék az esélye annak, hogy a következő hetekben háború tör ki. Amosz Jadlin, az izraeli katonai hírszerzés volt vezetője úgy véli, hogy a háború napokon belül elkezdődhet.
Sascha Bruchmann, a bahreini székhelyű International Institute for Strategic Studies agytröszt kutatója szerint a gyors vadászgépek feladata valószínűleg az lesz, hogy megtisztítsák az utat a fő célpontok előtt. „Azért vannak ott, hogy berúgják az ajtót – amit mi az ellenséges légvédelem elnyomásának nevezünk.” Miután az út szabaddá válik, a legnagyobb pusztítást a nehézbombázók okozhatják, ha Trump elrendeli a csapásokat. Ezek között szerepelnek a B–2-es lopakodó bombázók, amelyeket tavaly júniusban Irán nukleáris létesítményei elleni támadás során is bevetettek, valamint esetleg B–52-esek is. Ezeket közvetlenül az Egyesült Államok kontinentális területéről, az Indiai-óceánon fekvő Diego Garciáról vagy akár az okinawai bázisról is bevethetik Irán ellen.
Amerikai tisztviselők az Axiosnak azt mondták, hogy ezek az eszközök lehetővé tennének egy többhetes hadjáratot az iráni rezsim ellen, nem csupán a nukleáris programhoz kapcsolódó célpontok ellen.
Egyelőre nem vezettek megoldáshoz a tárgyalások Irán nukleáris programjáról
A repülőgépek felvonultatása a kedden Genfben megtartott második tárgyalási fordulót követte, amely Irán nukleáris programjáról szólt. JD Vance alelnök szerint a rezsim nem hajlandó elismerni Trump vörös vonalait.
Nem világos, hogy a katonai erősítés csupán nyomásgyakorlás-e a nukleáris tárgyalásokon, vagy Trump valóban kész és hajlandó csapást mérni.
Tavaly is akkor kezdődtek meg az iráni légicsapások, amikor még folytak a tárgyalások.
Az amerikai hadigépek nagyszabású átcsoportosítása azt követően történt, hogy az iráni iszlám rezsim kedden lezárta a Hormuzi-szorost, az Öböl bejáratát.
Irán csütörtökön közös haditengerészeti gyakorlatot kezd Oroszországgal.
Szakértők szerint Washington a Közel-Keletre vezényelt szárazföldi és tengeri bázisú vadászgépeket védekező célokra is használhatja egy esetleges iráni ellentámadás esetén. Például a térségben állomásozó F–15-ösöket több drón lelövésére alkalmas konfigurációval fotózták le, nem pedig támadó bevetésekre felszerelve.
