Bejelentette az uniós tagállam: megmenti Ukrajnát a fagyhaláltól, 1 milliárd köbméter gázt pumpál az országba – Zelenszkijék közben a Barátság vezetékkel viccelődnek

A lengyel állami Orlen 2026-ban több mint 1 milliárd köbméter földgázt szállíthat Ukrajnának, mintegy 40 százalékkal többet a tavalyi 700 millió köbméteres volumennél. A bővülés az orosz támadások miatt meggyengült ukrán gáztermelés pótlását szolgálja.
VG
2026.02.19, 06:30
Frissítve: 2026.02.19, 08:44

A lengyel állami tulajdonú Orlen energiacég több mint 1 milliárd köbméter földgázt tervez szállítani Ukrajnának 2026-ban – írja a Pravda az ExPro iparági kiadványra hivatkozva.

Az Orlen növeli a gázszállítást Ukrajnának Europe’s Shift Away From Russian Gas gáz kőolaj
Az Orlen növeli a gázszállítást Ukrajnának / Fotó: NurPhoto via AFP

Ebben Ireneusz Fafar, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy az Orlen Ukrajnába irányuló gázszállítási volumene a 2025-ös 700 millió köbméterhez képest növekedni fog.

A vállalat azt tervezi, hogy az Ukrajnába irányuló exportja éves szinten körülbelül 40 százalékkal fog bővülni.

A szállításokat az Orlen és ukrán partnerek, elsősorban az ukrán állami tulajdonú Naftogaz NJSC közötti kereskedelmi szerződések alapján végzik. 2025-ben az erőforrás egy részét a csúcsigények fedezésére szállították le a megnövekedett kereslet időszakaiban, az orosz támadásokat követő termelés-összeomlás miatt.

A Naftogaz Csoport és a lengyel Orlen energiaipari vállalat korábban olyan megállapodást írt alá, amely véglegesít 300 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) Ukrajnába szállításáról szóló megállapodást 2026 első negyedévében.

Ukrajna a Barátság kőolajvezetéken gúnyolódik

Magyarország pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá – jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán a Telegramon.

A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság kőolajvezetéken Magyarország irányába.

„Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek” – írta Tihij.

Az elmúlt napokban éles politikai vita bontakozott ki a Barátság kőolajvezeték miatt, miután a magyarországi szakaszon megszakadt az olajszállítás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna politikai döntést hozott a tranzit leállításáról, ezért Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, miközben a Mol 500 ezer tonna orosz kőolajat rendelt tengeri szállítással, amely várhatóan március elején érkezik a horvát kikötőbe. A magyar kormány közölte: az energia- és üzemanyag-ellátás nincs veszélyben, ugyanakkor Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást mindaddig, amíg nem indul újra a kőolaj a vezetéken. 

