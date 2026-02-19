Kiderült az igazság a magyarországi kínai akkumulátoripari gyárról: elege lett a polgármesternek, még az éjjel kifakadt a Facebookon – „Ne játsszanak az emberek biztonságérzetével”
„A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján – minden ezzel ellentétes híreszteléssel szemben – nem történt tűzeset a Semcorp Hungary Kft. debreceni üzemében. Egy technológiai vezeték sérült meg, amelyből gőz távozott, és ez okozta az oltórendszer működésbe lépését, ellátva azt a feladatot, amelyet egy esetleges tűz esetén el kellett volna látnia. Az eset során személyi sérülés nem történt, és veszélyes vagy vegyi anyag sem került a környezetbe” – írta Facebook-bejegyzésében Papp László, Debrecen polgármestere, reagálva az akkumulátoripari gyár kapcsán terjedő hírekre.
„Ilyen esetekben kiemelten fontos az objektív és tárgyilagos tájékoztatás. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért felhívja mindazok figyelmét, akik meg nem erősített információk nélkül politikai vagy szenzációhajhász érdekből – valótlanul – tudósítanak: ne játsszanak az emberek biztonságérzetével! Nem történt tűzeset, azonban a közösségi médiában azonnal kész tényként kezelték az esetet, anélkül, hogy megvárták volna a katasztrófavédelem tájékoztatását” – tette hozzá a városvezető.
Papp László kiemelte, hogy Debrecen önkormányzata tisztelettel kéri, hogy mindenki a tényekre alapozva, kizárólag hiteles, ellenőrzött információk alapján kommunikáljon, mert a polgárok biztonságérzete ezt követeli meg.
A városvezető azért tartotta fontosnak tisztázni az eset körülményeit, mivel hihetetlen tempóban terjedt el az a hír a közösségi médiában és egyes sajtótermékekben is, hogy a gyár kigyulladt, felrobbant, sőt, mérgező anyag került ki a környezetbe. Ezeket az állításokat a katasztrófavédelem is azonnal cáfolta, most pedig a debreceni polgármester is nyilvánosságra hozta, mi történt valójában.
Baj van az egyik legnagyobb magyarországi kínai akkumulátoripari gyárral: tűzoltók és mentők lepték el az üzemet szerda este
Szerda este jelentős számú tűzoltó- és mentőegység vonult ki Debrecenbe, a Déli Gazdasági Övezetbe, ahol információk szerint a Semcorp akkumulátoripari gyárában történt rendkívüli esemény, valószínűleg tűzeset. A helyszínre érkező járművekről a közösségi médiában is beszámoltak, több bejegyzés szerint rövid idő alatt nagy erőkkel jelentek meg a hatóságok az üzem területén.
Papp-Kunkli Nóra a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az eddigi adatok szerint beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet. Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk, azt vizsgálták, mitől indult be a gyári tűzoltórendszer.
A szóvivő hozzátette, hogy a vizsgálat során megállapították, hogy a csarnok csőrendszerében egy fémillesztés elengedett, ahonnan vízgőz jutott a légtérbe, ami beindította tűzoltórendszert.