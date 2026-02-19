Kiderült az igazság a magyarországi kínai akkumulátoripari gyárról: elege lett a polgármesternek, még az éjjel kifakadt a Facebookon – „Ne játsszanak az emberek biztonságérzetével”

„A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján – minden ezzel ellentétes híreszteléssel szemben – nem történt tűzeset a Semcorp Hungary Kft. debreceni üzemében. Egy technológiai vezeték sérült meg, amelyből gőz távozott, és ez okozta az oltórendszer működésbe lépését, ellátva azt a feladatot, amelyet egy esetleges tűz esetén el kellett volna látnia. Az eset során személyi sérülés nem történt, és veszélyes vagy vegyi anyag sem került a környezetbe” – írta Facebook-bejegyzésében Papp László, Debrecen polgármestere, reagálva az akkumulátoripari gyár kapcsán terjedő hírekre.

Akkumulátoralkatrész-gyárhoz riasztották a tűzoltókat Debrecenben / Fotó: Derencsényi István / MTI

„Ilyen esetekben kiemelten fontos az objektív és tárgyilagos tájékoztatás. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért felhívja mindazok figyelmét, akik meg nem erősített információk nélkül politikai vagy szenzációhajhász érdekből – valótlanul – tudósítanak: ne játsszanak az emberek biztonságérzetével! Nem történt tűzeset, azonban a közösségi médiában azonnal kész tényként kezelték az esetet, anélkül, hogy megvárták volna a katasztrófavédelem tájékoztatását” – tette hozzá a városvezető.

Papp László kiemelte, hogy Debrecen önkormányzata tisztelettel kéri, hogy mindenki a tényekre alapozva, kizárólag hiteles, ellenőrzött információk alapján kommunikáljon, mert a polgárok biztonságérzete ezt követeli meg.

A városvezető azért tartotta fontosnak tisztázni az eset körülményeit, mivel hihetetlen tempóban terjedt el az a hír a közösségi médiában és egyes sajtótermékekben is, hogy a gyár kigyulladt, felrobbant, sőt, mérgező anyag került ki a környezetbe. Ezeket az állításokat a katasztrófavédelem is azonnal cáfolta, most pedig a debreceni polgármester is nyilvánosságra hozta, mi történt valójában.

Szerda este jelentős számú tűzoltó- és mentőegység vonult ki Debrecenbe, a Déli Gazdasági Övezetbe, ahol információk szerint a Semcorp akkumulátoripari gyárában történt rendkívüli esemény, valószínűleg tűzeset. A helyszínre érkező járművekről a közösségi médiában is beszámoltak, több bejegyzés szerint rövid idő alatt nagy erőkkel jelentek meg a hatóságok az üzem területén.