Debrecen
Semcorp Csoport
akkumulátorgyár
Papp László
tűzeset

Kiderült az igazság a magyarországi kínai akkumulátoripari gyárról: elege lett a polgármesternek, még az éjjel kifakadt a Facebookon – „Ne játsszanak az emberek biztonságérzetével”

A Semcorp Hungary Kft. üzeméhez riasztották a tűzoltókat szerda este Debrecenben. Az akkumulátoralkatrész-gyárban nem történt tűzeset, felhevült vízgőz okozta a riadalmat.
VG
2026.02.19, 06:20
Frissítve: 2026.02.19, 09:05

„A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján – minden ezzel ellentétes híreszteléssel szemben – nem történt tűzeset a Semcorp Hungary Kft. debreceni üzemében. Egy technológiai vezeték sérült meg, amelyből gőz távozott, és ez okozta az oltórendszer működésbe lépését, ellátva azt a feladatot, amelyet egy esetleges tűz esetén el kellett volna látnia. Az eset során személyi sérülés nem történt, és veszélyes vagy vegyi anyag sem került a környezetbe” – írta Facebook-bejegyzésében Papp László, Debrecen polgármestere, reagálva az akkumulátoripari gyár kapcsán terjedő hírekre.

Akkumulátoralkatrész-gyárhoz riasztották a tűzoltókat Debrecenben Semcorp Hungary Kft.
Akkumulátoralkatrész-gyárhoz riasztották a tűzoltókat Debrecenben / Fotó: Derencsényi István / MTI

„Ilyen esetekben kiemelten fontos az objektív és tárgyilagos tájékoztatás. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért felhívja mindazok figyelmét, akik meg nem erősített információk nélkül politikai vagy szenzációhajhász érdekből – valótlanul – tudósítanak: ne játsszanak az emberek biztonságérzetével! Nem történt tűzeset, azonban a közösségi médiában azonnal kész tényként kezelték az esetet, anélkül, hogy megvárták volna a katasztrófavédelem tájékoztatását” – tette hozzá a városvezető.

Papp László kiemelte, hogy Debrecen önkormányzata tisztelettel kéri, hogy mindenki a tényekre alapozva, kizárólag hiteles, ellenőrzött információk alapján kommunikáljon, mert a polgárok biztonságérzete ezt követeli meg.

A városvezető azért tartotta fontosnak tisztázni az eset körülményeit, mivel hihetetlen tempóban terjedt el az a hír a közösségi médiában és egyes sajtótermékekben is, hogy a gyár kigyulladt, felrobbant, sőt, mérgező anyag került ki a környezetbe. Ezeket az állításokat a katasztrófavédelem is azonnal cáfolta, most pedig a debreceni polgármester is nyilvánosságra hozta, mi történt valójában.

Baj van az egyik legnagyobb magyarországi kínai akkumulátoripari gyárral: tűzoltók és mentők lepték el az üzemet szerda este

Szerda este jelentős számú tűzoltó- és mentőegység vonult ki Debrecenbe, a Déli Gazdasági Övezetbe, ahol információk szerint a Semcorp akkumulátoripari gyárában történt rendkívüli esemény, valószínűleg tűzeset. A helyszínre érkező járművekről a közösségi médiában is beszámoltak, több bejegyzés szerint rövid idő alatt nagy erőkkel jelentek meg a hatóságok az üzem területén.

Papp-Kunkli Nóra a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az eddigi adatok szerint beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet. Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk, azt vizsgálták, mitől indult be a gyári tűzoltórendszer.

A szóvivő hozzátette, hogy a vizsgálat során megállapították, hogy a csarnok csőrendszerében egy fémillesztés elengedett, ahonnan vízgőz jutott a légtérbe, ami beindította tűzoltórendszert.

