devizapiac
hrivnya
Ukrajna
orosz-ukrán háború
euró
árfolyam

A szemünk láttára omlik össze az ukránok pénze az euróval szemben: így még sosem váltották a hrivnyát – győzedelmeskedett a forint

Történelmi mélységekben az ukrán fizetőeszköz. A hrivnya jegyzése soha nem volt még ilyen rossz az euróval szemben.
VG
2026.02.19, 06:51
Frissítve: 2026.02.19, 08:29

Csütörtök reggelre tovább gyengült Ukrajna hivatalos fizetőeszköze, a hrivnya az uniós valutával szemben. Február 19-én egy euróért 51,257 hrivnyát kellett fizetni az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) hivatalos árfolyama szerint. Ez történelmi csúcs, korábban még soha nem volt ilyen drága az euró.

Creative,Crash,Recession,Chart,With,Falling,Red,Arrow.,Business,And európai gazdaság hrivnya Ukrajna
Összeomlott a hrivnya, már rosszabb az euróval szembeni váltás, mint a forintnál / Fotó: Golden Dayz /  Shutterstock

Az euró előző rekordárfolyamát 2026. február 11-én állapították meg, akkor 51,251 hrivnya volt az euróárfolyam. Ez ráadásul egy hosszabb trend része, ugyanis január 8-án, 9-én, 13-án, 21-én és 27-én is megdőlt a rekord – írta a Pravda ukrán hírportál.

Ezzel párhuzamosan az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből az ukrán fizetőeszköz, egy dollárért 43,29 hrivnyát kellett fizetni csütörtökön reggel.

UAH / EUR árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Ez áll az ukrán hrivnya vesszőfutása mögött

A korábbiakhoz képest Ukrajnában az amerikai dollár árfolyama immár több mint két éve nem rögzített, 2023 októbere óta ugyanis a jegybank engedi az árfolyam ingadozását, visszahozva a piaci jelleg érzetét – ahogyan az orosz–ukrán háború előtt is történt. Ennek következtében az ukrán devizapiacra visszatért a korábban megszokott szezonalitás is.

Fontos szempont, hogy mivel Ukrajna továbbra is jelentős agrárexportőr, a devizapiac számos mozgása a mezőgazdasági ciklushoz kötődik. Tavasszal, a vetési időszak kezdetén az agrárvállalkozók gyakran eladják devizatartalékaikat, hogy a hrivnyából finanszírozzák a munkákat. Emiatt nő a devizakínálat, és csökken az árfolyam is. Ősszel és télen viszont kevesebb deviza érkezik az agráriumtól, ami mérsékelt hrivnyagyengülést okoz.

Egy másik szezonális tényező az állami költségvetéshez kapcsolódik. Hagyományosan decemberben a legnagyobbak a költségvetési kiadások. A pénzügyi év zárásakor a költségvetési források kezelői igyekeznek a programjaikra betervezett finanszírozást teljes mértékben felhasználni.

„Tavaly decemberben a költségvetés nem 10 milliárd dollárt költött, mint 2025 korábbi szakaszaiban, hanem nagyjából 20 milliárd dollár körül. Ez a körülbelül 10 milliárd dolláros többletkiadás hrivnyában számolva az év elején nyomást kezdett gyakorolni az árfolyamra” – magyarázza a Dragon Capital értékpapír-kereskedési igazgatóhelyettese, Szerhij Fursa a Pravdának.

A szezonális és költségvetési tényezőkön túl az árfolyamot a jegybank politikája is befolyásolja. A 2026 eleji hrivnyaleértékelődés a jegybank miatt is történt, ugyanis a deviza iránti megnövekedett kereslet ellenére az NBU nem növelte a piaci jelenlétét.

UAH / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12840 cikk
