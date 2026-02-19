A szemünk láttára omlik össze az ukránok pénze az euróval szemben: így még sosem váltották a hrivnyát – győzedelmeskedett a forint

Csütörtök reggelre tovább gyengült Ukrajna hivatalos fizetőeszköze, a hrivnya az uniós valutával szemben. Február 19-én egy euróért 51,257 hrivnyát kellett fizetni az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) hivatalos árfolyama szerint. Ez történelmi csúcs, korábban még soha nem volt ilyen drága az euró.

Összeomlott a hrivnya, már rosszabb az euróval szembeni váltás, mint a forintnál / Fotó: Golden Dayz / Shutterstock

Az euró előző rekordárfolyamát 2026. február 11-én állapították meg, akkor 51,251 hrivnya volt az euróárfolyam. Ez ráadásul egy hosszabb trend része, ugyanis január 8-án, 9-én, 13-án, 21-én és 27-én is megdőlt a rekord – írta a Pravda ukrán hírportál.

Ezzel párhuzamosan az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből az ukrán fizetőeszköz, egy dollárért 43,29 hrivnyát kellett fizetni csütörtökön reggel.