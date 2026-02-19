A szemünk láttára omlik össze az ukránok pénze az euróval szemben: így még sosem váltották a hrivnyát – győzedelmeskedett a forint
Csütörtök reggelre tovább gyengült Ukrajna hivatalos fizetőeszköze, a hrivnya az uniós valutával szemben. Február 19-én egy euróért 51,257 hrivnyát kellett fizetni az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) hivatalos árfolyama szerint. Ez történelmi csúcs, korábban még soha nem volt ilyen drága az euró.
Az euró előző rekordárfolyamát 2026. február 11-én állapították meg, akkor 51,251 hrivnya volt az euróárfolyam. Ez ráadásul egy hosszabb trend része, ugyanis január 8-án, 9-én, 13-án, 21-én és 27-én is megdőlt a rekord – írta a Pravda ukrán hírportál.
Ezzel párhuzamosan az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből az ukrán fizetőeszköz, egy dollárért 43,29 hrivnyát kellett fizetni csütörtökön reggel.
Ez áll az ukrán hrivnya vesszőfutása mögött
A korábbiakhoz képest Ukrajnában az amerikai dollár árfolyama immár több mint két éve nem rögzített, 2023 októbere óta ugyanis a jegybank engedi az árfolyam ingadozását, visszahozva a piaci jelleg érzetét – ahogyan az orosz–ukrán háború előtt is történt. Ennek következtében az ukrán devizapiacra visszatért a korábban megszokott szezonalitás is.
Fontos szempont, hogy mivel Ukrajna továbbra is jelentős agrárexportőr, a devizapiac számos mozgása a mezőgazdasági ciklushoz kötődik. Tavasszal, a vetési időszak kezdetén az agrárvállalkozók gyakran eladják devizatartalékaikat, hogy a hrivnyából finanszírozzák a munkákat. Emiatt nő a devizakínálat, és csökken az árfolyam is. Ősszel és télen viszont kevesebb deviza érkezik az agráriumtól, ami mérsékelt hrivnyagyengülést okoz.
Egy másik szezonális tényező az állami költségvetéshez kapcsolódik. Hagyományosan decemberben a legnagyobbak a költségvetési kiadások. A pénzügyi év zárásakor a költségvetési források kezelői igyekeznek a programjaikra betervezett finanszírozást teljes mértékben felhasználni.
„Tavaly decemberben a költségvetés nem 10 milliárd dollárt költött, mint 2025 korábbi szakaszaiban, hanem nagyjából 20 milliárd dollár körül. Ez a körülbelül 10 milliárd dolláros többletkiadás hrivnyában számolva az év elején nyomást kezdett gyakorolni az árfolyamra” – magyarázza a Dragon Capital értékpapír-kereskedési igazgatóhelyettese, Szerhij Fursa a Pravdának.
A szezonális és költségvetési tényezőkön túl az árfolyamot a jegybank politikája is befolyásolja. A 2026 eleji hrivnyaleértékelődés a jegybank miatt is történt, ugyanis a deviza iránti megnövekedett kereslet ellenére az NBU nem növelte a piaci jelenlétét.