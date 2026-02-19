Szigorított pályán a dohányipar: amerikai zöld lámpa, kemény magyar szabályok – ezt hozza a nikotinpárna-piac terjedése

A hagyományos svéd snüssz továbbfejlesztett változata a modern, dohánymentes nikotinpárna. Egy évvel azután, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatala (FDA) először engedélyezte egy nikotinpárna-termékcsalád forgalmazását az USA piacán (FDA Authorizes Marketing of 20 ZYN Nicotine Pouch Products after Extensive Scientific Review | FDA), újabb mérföldkőhöz ért a dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentés.

Az FDA először engedélyezte egy dohánymentes nikotinpárna-termékcsalád forgalmazását az USA piacán / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az FDA Dohánytermékek Tudományos Tanácsadó Bizottsága (TPSAC) előtt immár az a tétje a tudományos bizonyítékok vizsgálatának, hogy módosított kockázatú dohánytermékként (MRTP) ismerjék el a nikotinpárnákat. A minősítés megadása FDA-vizsgálat alatt áll, az amerikai szervezet január utolsó hetében egyeztetett a gyártóval.

Az esetleges minősítés befolyással lehet az európai piacokra is, igaz, Magyarországon a nikotinpárnák összetételét és forgalmazását már ma is szigorúan szabályozzák.

Jelzésértékű, hogy az FDA tudományos irodájának igazgatója értékelése szerint megalapozott az állítás, amely szerint a hagyományos cigarettáról nikotinpárnára váltás több előnnyel mint kockázattal jár a cigarettáról való teljes váltás esetén. Fontos részlet a hivatal észrevételei közül, hogy a fiatalok körében a nikotinpárnák használata jelenleg alacsony, és a vizsgált csökkentett kockázati állítás nem növelte a használati szándékot a fiatal felnőttek körében.

Dohány- és füstmentes, kedvezőbb kockázati profil

A nikotinpárna olyan, füstmentes, nikotinsót igen, de dohányt nem tartalmazó nikotintartalmú termék, amelyet a használó a felső ajak és az íny közé helyez. Így a nikotin a száj nyálkahártyáján keresztül szívódik fel, és jut a véráramba, anélkül, hogy – füstmentessége révén – a hagyományos cigarettára jellemző, égésből származó káros anyagok keletkeznének, mint például kátrány vagy szén-monoxid. Ez a különbség egészségügyi szempontból élesen elválasztja a nikotinpárnákat a hagyományos éghető dohánytermékektől.

Az FDA rendelkezésére bocsátott adatok szerint a nikotinpárna kisebb károsanyag-kitettséget jelent a felnőtt dohányosok számára, mint a cigaretta, és elősegítheti a cigarettáról való teljes átváltást. A forgalmazási engedély után az MRTP-minősítés hivatalosan is elismerheti a cigarettához képest kedvezőbb kockázati profilt, egyúttal engedélyezné ennek kommunikálását a felnőtt fogyasztók felé.