Kamatcsökkentési kérdőjelek Amerikában, óriásmegállapodás a tech szektorban – folytatódhat az MI-rali a tőzsdéken

Folytatta a részvénypiac az emelkedést az ázsiai kereskedelemben, miután a Wall Street technológiai óriásai erősödtek az amerikai piacon. Az Egyesült Államok és Irán közötti tartós feszültség magasan tartották az olajárakat, az aranyat pedig a menedékeszközök iránti kereslet támogatta ismét.

Örül a részvénypiac: folytatódhat az MI-rali az Nvidia és a Meta Platforms gigaüzlete nyomán / Fotó: Carlo Allegri

A devizapiacon a dollár erősödött, miután a Federal Reserve legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók nem sietnek a kamatcsökkentéssel. Az ázsiai kereskedés visszafogott volt, mivel Hongkongban, Kínában és Tajvanon a holdújévi ünnepek miatt zárva tartottak a piacok.

Fellélegzett a részvénypiac, folytatódhat a tech rali

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő indexe 0,5 százalékkal emelkedett,

a japán Nikkei 0,85 százalékos pluszban zárt, a technológiai papírok drágulása által vezérelve.

A dél-koreai Kospi mintegy 3 százalékkal ugrott meg, történelmi csúcsra emelkedett.

Az ázsiai piacok a Wall Street-i technológiai nehézsúlyú részvények emelkedését követték; kedden az Nvidia bejelentette, hogy többéves megállapodást kötött a Meta Platforms vállalattal, amelynek keretében jelenlegi és jövőbeli mesterségesintelligencia-chipjeiből milliós nagyságrendben értékesít.

Szükségünk volt némi jó hírre. Általános levertség volt érezhető a technológiai szektorban

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG piaci elemzője, utalva a hónap eleji meredek eladási hullámra.

„Az Nvidia állt a 2025 végéig tartó rali középpontjában, és most némileg megmentő szerepbe kerül. Nagy szükség volt erre a pozitív hírre, amely kedvezőbb pályára állíthatja a technológiai részvényeket az Nvidia jövő heti gyorsjelentése előtt.”

A Nasdaq határidős jegyzése 0,05 százalékkal,

az S&P 500 határidős kontraktus 0,03 százalékkal emelkedett.

Az EUROSTOXX 50 határidős index viszont 0,15 százalékos csökkenést mutatott.

Az iráni konfliktus hullámvasútra küldte az olajárakat

A geopolitikai tényezők továbbra is meghatározóak maradtak a piacokon. Az olajárak megtartották előző napi erősödésüket, miután a befektetők az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges konfliktus miatti kínálati zavarok lehetőségét árazták.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése enyhén, hordónként 70,31 dollárra csökkent, miután az előző kereskedési napon 4,35 százalékkal ugrott meg,

az amerikai WTI könnyűolaj ára 65,10 dolláron állt, megőrizve a szerdai 4,6 százalékos emelkedés nagy részét.

Az elmúlt 24 órában nagyon intenzív katonai erőfitogtatás zajlott… de úgy gondolom, ez a diplomáciai macska-egér játék része, és nem számítok azonnali támadásra. Inkább arról van szó, hogy Washington nagyobb nyomást akarna gyakorolni Iránra

– mondta Sycamore.