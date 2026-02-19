Kamatcsökkentési kérdőjelek Amerikában, óriásmegállapodás a tech szektorban – folytatódhat az MI-rali a tőzsdéken
Folytatta a részvénypiac az emelkedést az ázsiai kereskedelemben, miután a Wall Street technológiai óriásai erősödtek az amerikai piacon. Az Egyesült Államok és Irán közötti tartós feszültség magasan tartották az olajárakat, az aranyat pedig a menedékeszközök iránti kereslet támogatta ismét.
A devizapiacon a dollár erősödött, miután a Federal Reserve legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók nem sietnek a kamatcsökkentéssel. Az ázsiai kereskedés visszafogott volt, mivel Hongkongban, Kínában és Tajvanon a holdújévi ünnepek miatt zárva tartottak a piacok.
Fellélegzett a részvénypiac, folytatódhat a tech rali
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő indexe 0,5 százalékkal emelkedett,
- a japán Nikkei 0,85 százalékos pluszban zárt, a technológiai papírok drágulása által vezérelve.
- A dél-koreai Kospi mintegy 3 százalékkal ugrott meg, történelmi csúcsra emelkedett.
Az ázsiai piacok a Wall Street-i technológiai nehézsúlyú részvények emelkedését követték; kedden az Nvidia bejelentette, hogy többéves megállapodást kötött a Meta Platforms vállalattal, amelynek keretében jelenlegi és jövőbeli mesterségesintelligencia-chipjeiből milliós nagyságrendben értékesít.
Szükségünk volt némi jó hírre. Általános levertség volt érezhető a technológiai szektorban
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG piaci elemzője, utalva a hónap eleji meredek eladási hullámra.
„Az Nvidia állt a 2025 végéig tartó rali középpontjában, és most némileg megmentő szerepbe kerül. Nagy szükség volt erre a pozitív hírre, amely kedvezőbb pályára állíthatja a technológiai részvényeket az Nvidia jövő heti gyorsjelentése előtt.”
- A Nasdaq határidős jegyzése 0,05 százalékkal,
- az S&P 500 határidős kontraktus 0,03 százalékkal emelkedett.
- Az EUROSTOXX 50 határidős index viszont 0,15 százalékos csökkenést mutatott.
Az iráni konfliktus hullámvasútra küldte az olajárakat
A geopolitikai tényezők továbbra is meghatározóak maradtak a piacokon. Az olajárak megtartották előző napi erősödésüket, miután a befektetők az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges konfliktus miatti kínálati zavarok lehetőségét árazták.
- A Brent nyersolaj határidős jegyzése enyhén, hordónként 70,31 dollárra csökkent, miután az előző kereskedési napon 4,35 százalékkal ugrott meg,
- az amerikai WTI könnyűolaj ára 65,10 dolláron állt, megőrizve a szerdai 4,6 százalékos emelkedés nagy részét.
Az elmúlt 24 órában nagyon intenzív katonai erőfitogtatás zajlott… de úgy gondolom, ez a diplomáciai macska-egér játék része, és nem számítok azonnali támadásra. Inkább arról van szó, hogy Washington nagyobb nyomást akarna gyakorolni Iránra
– mondta Sycamore.
Az arany továbbra is keresett maradt, unciánként 4963,99 dolláron stabilizálódott.
Fed-kilátások: lekerült a napirendről a kamatcsökkentés
A dollár csütörtökön megőrizte erősödését a vártnál kedvezőbb amerikai makrogazdasági adatok nyomán. Nyilvánosságra hozták a Fed januári kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét, amely szerint több döntéshozó is nyitott lenne kamatemelésre, ha az infláció tartósan magas marad.
- A dollárral szemben a font közel egyhavi mélypontra, 1,3488 dollárra gyengült,
- a jen a dolláronkénti 155-ös szint közelében stagnált, legutóbb 154,80-on állt.
Értelmezésünk szerint a kamatcsökkentés belátható időn belül lekerült a napirendről
– mondta Charlie Ripley, az Allianz Investment Management vezető befektetési stratégája.
„Miközben egyes piaci szereplők az inflációt már a visszapillantó tükörben látják, a Fed továbbra is arra figyelmeztet, hogy a »tükörben a tárgyak közelebb vannak, mint látszanak«. A döntéshozók konkrétan jelezték, hogy a dezinfláció lassabb pályán haladhat” – tette hozzá.
- Az euró 1,18 dollár alatt maradt, legutóbb 1,1791 dolláron jegyezték, miután nyomás alá került annak hírére, hogy Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke idő előtt távozni készül posztjáról.
- Az új-zélandi dollár 0,11 százalékkal 0,5972 dollárra erősödött, miután az előző kereskedési napon 1,4 százalékot esett, az ország jegybankja monetáris politikai ülésén mérsékelte a piac kamatemelési várakozásait.