Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 429,02 -0,31% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS539 -0,19% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 080,57 +0,52% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 688,27 +0,27% BUX127 429,02 -0,31% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS539 -0,19% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 080,57 +0,52% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 688,27 +0,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
részvénypiac
amerikai infláció
Meta Platforms
iráni olajexport
Nvidia
dollár
Fed
devizapiac

Kamatcsökkentési kérdőjelek Amerikában, óriásmegállapodás a tech szektorban – folytatódhat az MI-rali a tőzsdéken

A Fed legutóbbi jegyzőkönyve szerint lekerült a kamatcsökkentés a napirendről. A részvénypiac fellélegzett az Nvidia–Meta-megállapodás után, folytatódhat a technológiai rali.
D. GY.
2026.02.19, 07:22
Frissítve: 2026.02.19, 08:13

Folytatta a részvénypiac az emelkedést az ázsiai kereskedelemben, miután a Wall Street technológiai óriásai erősödtek az amerikai piacon. Az Egyesült Államok és Irán közötti tartós feszültség magasan tartották az olajárakat, az aranyat pedig a menedékeszközök iránti kereslet támogatta ismét.

FILE PHOTO: The Wall Street sign is pictured at the New York Stock exchange (NYSE) in the Manhattan borough of New York City részvénypiac
Örül a részvénypiac: folytatódhat az MI-rali az Nvidia és a Meta Platforms gigaüzlete nyomán / Fotó: Carlo Allegri

A devizapiacon a dollár erősödött, miután a Federal Reserve legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók nem sietnek a kamatcsökkentéssel. Az ázsiai kereskedés visszafogott volt, mivel Hongkongban, Kínában és Tajvanon a holdújévi ünnepek miatt zárva tartottak a piacok. 

Fellélegzett a részvénypiac, folytatódhat a tech rali

  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő indexe 0,5 százalékkal emelkedett, 
  • a japán Nikkei 0,85 százalékos pluszban zárt, a technológiai papírok drágulása által vezérelve. 
  • A dél-koreai Kospi mintegy 3 százalékkal ugrott meg, történelmi csúcsra emelkedett.

Az ázsiai piacok a Wall Street-i technológiai nehézsúlyú részvények emelkedését követték; kedden az Nvidia bejelentette, hogy többéves megállapodást kötött a Meta Platforms vállalattal, amelynek keretében jelenlegi és jövőbeli mesterségesintelligencia-chipjeiből milliós nagyságrendben értékesít. 

Szükségünk volt némi jó hírre. Általános levertség volt érezhető a technológiai szektorban

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG piaci elemzője, utalva a hónap eleji meredek eladási hullámra.

„Az Nvidia állt a 2025 végéig tartó rali középpontjában, és most némileg megmentő szerepbe kerül. Nagy szükség volt erre a pozitív hírre, amely kedvezőbb pályára állíthatja a technológiai részvényeket az Nvidia jövő heti gyorsjelentése előtt.”

  • A Nasdaq határidős jegyzése 0,05 százalékkal, 
  • az S&P 500 határidős kontraktus 0,03 százalékkal emelkedett. 
  • Az EUROSTOXX 50 határidős index viszont 0,15 százalékos csökkenést mutatott.

Az iráni konfliktus hullámvasútra küldte az olajárakat

A geopolitikai tényezők továbbra is meghatározóak maradtak a piacokon. Az olajárak megtartották előző napi erősödésüket, miután a befektetők az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges konfliktus miatti kínálati zavarok lehetőségét árazták. 

  • A Brent nyersolaj határidős jegyzése enyhén, hordónként 70,31 dollárra csökkent, miután az előző kereskedési napon 4,35 százalékkal ugrott meg, 
  • az amerikai WTI könnyűolaj ára 65,10 dolláron állt, megőrizve a szerdai 4,6 százalékos emelkedés nagy részét.

Az elmúlt 24 órában nagyon intenzív katonai erőfitogtatás zajlott… de úgy gondolom, ez a diplomáciai macska-egér játék része, és nem számítok azonnali támadásra. Inkább arról van szó, hogy Washington nagyobb nyomást akarna gyakorolni Iránra

– mondta Sycamore.

Az arany továbbra is keresett maradt, unciánként 4963,99 dolláron stabilizálódott.

Fed-kilátások: lekerült a napirendről a kamatcsökkentés

A dollár csütörtökön megőrizte erősödését a vártnál kedvezőbb amerikai makrogazdasági adatok nyomán. Nyilvánosságra hozták a Fed januári kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét, amely szerint több döntéshozó is nyitott lenne kamatemelésre, ha az infláció tartósan magas marad.

  • A dollárral szemben a font közel egyhavi mélypontra, 1,3488 dollárra gyengült, 
  • a jen a dolláronkénti 155-ös szint közelében stagnált, legutóbb 154,80-on állt.

Értelmezésünk szerint a kamatcsökkentés belátható időn belül lekerült a napirendről

– mondta Charlie Ripley, az Allianz Investment Management vezető befektetési stratégája.

„Miközben egyes piaci szereplők az inflációt már a visszapillantó tükörben látják, a Fed továbbra is arra figyelmeztet, hogy a »tükörben a tárgyak közelebb vannak, mint látszanak«. A döntéshozók konkrétan jelezték, hogy a dezinfláció lassabb pályán haladhat” – tette hozzá.

  • Az euró 1,18 dollár alatt maradt, legutóbb 1,1791 dolláron jegyezték, miután nyomás alá került annak hírére, hogy Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke idő előtt távozni készül posztjáról.
  • Az új-zélandi dollár 0,11 százalékkal 0,5972 dollárra erősödött, miután az előző kereskedési napon 1,4 százalékot esett, az ország jegybankja monetáris politikai ülésén mérsékelte a piac kamatemelési várakozásait.
Kapcsolódó

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
961 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu