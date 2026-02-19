A japán csoda évtizedekre elaludt, és most felébredt – de dörzsöljük meg a szemünket

Japán januári kivitele éves szinten 16,8 százalékkal, több mint három éve a legnagyobb mértékben nőtt, rekordszintre, 9190 milliárd jenre (59,83 milliárd dollár) emelkedett a pénzügyminisztérium szerdai jelentése szerint.

Japán januári exportja több mint három éve a legnagyobb mértékben nőtt / Fotó: Shutterstock

A felkelő nap országának exportja már az ötödik egymást követő hónapban nőtt, decemberben a kivitel 5,1 százalékkal bővült. Az elemzői várakozások átlagában kisebb, 1,2 százalékos januári éves exportnövekedés szerepelt. Az import a múlt hónapban tavaly augusztus óta először esett vissza, 2,5 százalékkal, 10 340 milliárd jenre csökkent. A szakértők 3 százalékos növekedést jósoltak. Decemberben a behozatal 5,2 százalékkal emelkedett.

Japán januári kereskedelmi hiánya 1150 milliárd jen volt, ami jóval alacsonyabb az egy évvel korábbi 2740 milliárd jen deficitnél.

Japán exportja többek között az Európai Unióba 29,6 százalékkal, Kínába 32 százalékkal, Dél-Koreába pedig 10,8 százalékkal nőtt, miközben az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivitel 5 százalékkal csökkent.

Japán importja Indiából 22,1 százalékkal, az ASEAN-országokból 4,7 százalékkal, az EU-ból 0,7 százalékkal, Dél-Koreából pedig 4,2 százalékkal csökkent januárban, míg például az Egyesült Államokból 3 százalékkal nőtt.

A távol keleti országra sokáig követendő példaként tekintett a világ a rendkívül erős exportja miatt. Bár ez az elmúlt években megváltozott, a friss adatokból kirajzolódó trendek azt mutatják, hogy Japán visszatérhet a világpiacon korábban elfoglalt szintjéhez. És nem csak ebben éledezik az alvó óriás.