ENEFI: a kúria is jóváhagyta a Mahart-ítéletet, kisrészvényesi aktivitás nélkül sanszos a tőzsdei kivezetés

Jóváhagyta a Kúria az ENEFI jogerős pernyertességét a Mahart ellen. Az írásbeli döntést még nem kapták kézhez, de a projekt egy másfél milliárdos nyílt közbeszerzés volt. Mégsem ez tartja izgalomban a társaság kisrészvényeseit: közgyűlésre készülnek, ahol a tőzsdei kivezetésről szavazhatnak.

A kisrészvényeseknek is vonzó a síaréna / Fotó: Harsányi András / Shutterstock

Minden kedvező ítélet eredménynövelő

Szerdán, piaczárás után tette közzé a BÉT honlapján a társaság, hogy a Kúria is jóváhagyta a jogerős ítéletet a Mahart-projekttel kapcsolatos peres eljárásban. A társaság az írásbeli határozatot még nem kapta kézhez.

Miután az ENEFI (ex-RFV, majd ex-E-Star) korábban Magyarországon és Romániában hőtermeléssel és közvilágítási rendszerek korszerűsítésével, üzemeltetésével foglalkozott, s hosszú évek óta pereskedik romániai önkormányzatokkal is,

a peres követelések óvatosságból nullára vannak leírva.

Elvileg minden kedvező ítélet, így a Mahart elleni is, eredménynövelő tényező.

A most megnyert per előzménye, hogy 2019-ben az ENEFI elnyerte a Mahart Magyar Hajózási Zrt. által Fix LNG – CNG töltőlétesítmények beszerzése tárgyban kiírt, 1,5 milliárd forint értékű, nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárást. Ám a Mahart jelentős összegű tartozást halmozott fel a társasággal szemben, s a felek közti érdemi tárgyalások elakadtak.