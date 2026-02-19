ENEFI: a kúria is jóváhagyta a Mahart-ítéletet, kisrészvényesi aktivitás nélkül sanszos a tőzsdei kivezetés
Jóváhagyta a Kúria az ENEFI jogerős pernyertességét a Mahart ellen. Az írásbeli döntést még nem kapták kézhez, de a projekt egy másfél milliárdos nyílt közbeszerzés volt. Mégsem ez tartja izgalomban a társaság kisrészvényeseit: közgyűlésre készülnek, ahol a tőzsdei kivezetésről szavazhatnak.
Minden kedvező ítélet eredménynövelő
Szerdán, piaczárás után tette közzé a BÉT honlapján a társaság, hogy a Kúria is jóváhagyta a jogerős ítéletet a Mahart-projekttel kapcsolatos peres eljárásban. A társaság az írásbeli határozatot még nem kapta kézhez.
Miután az ENEFI (ex-RFV, majd ex-E-Star) korábban Magyarországon és Romániában hőtermeléssel és közvilágítási rendszerek korszerűsítésével, üzemeltetésével foglalkozott, s hosszú évek óta pereskedik romániai önkormányzatokkal is,
a peres követelések óvatosságból nullára vannak leírva.
Elvileg minden kedvező ítélet, így a Mahart elleni is, eredménynövelő tényező.
A most megnyert per előzménye, hogy 2019-ben az ENEFI elnyerte a Mahart Magyar Hajózási Zrt. által Fix LNG – CNG töltőlétesítmények beszerzése tárgyban kiírt, 1,5 milliárd forint értékű, nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárást. Ám a Mahart jelentős összegű tartozást halmozott fel a társasággal szemben, s a felek közti érdemi tárgyalások elakadtak.
Szokásos részvétellel vesztésre állnak a kisrészvényesek
Kedden átalakítható-osztalékelsőbbségi részvények törzsrészvénnyé alakításáról döntött az ENEFI igazgatósága. Ennek nyomán a nagytulajdonos Soós Csaba elnök-vezérigazgató szavazati joga 20,15 százalékról 32,9 százalékra nő. Miközben a közkézhányad körülbelül 51,5 százalékra csökken 61,17 százalékról. Ez azért is érdekes, mert március 9-én tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés.
A közgyűlést Eplényben a síarénában tartják, ezért a fórumozó kisbefektetők zúgolódtak, hogy nehezen megközelíthető a helyszín. Bár tavaly októberben budapesti helyszínen is mindössze 17 százalékos volt a részvétel, szinte csak Soós Csaba szavazott. Akinek a nem szavazó részvények átváltásával most csaknem dupla annyi szavazata van, mint októberben. Persze
elképzelhető, hogy a tőzsdei kivezetés mozgósítja a kisrészvényeseket.
Soós Csaba elnök-vezérigazgató, a kivezetési indítvány hátteréről és a kisbefektetői fórumon felvetett részvényesi sérelmekről is nyilatkozott a VG-nek, hangsúlyozva:
Nincs kőbe vésve ez a javaslat. Ha a kalkulált 280 forint körüli árfolyam kevés, és akár szakmai ellenjavaslatok nélkül a tőzsdei jelenlét mint mindenek felett álló létforma maga a cél, én meghajlok a tulajdonosok akarata előtt.
Rekordforgalmat könyvelt el a síaréna
Az ENEFI korábban arról tájékoztatta a befektetőket február elején, hogy 100 százalékos kapcsolt vállalkozása,
a Síaréna Kft. rekordforgalmú januárt zárt, látogatószáma megközelítette a harmincezer főt, melyre eddigi húszéves fennállása óta nem volt példa.
Továbbá a tőkepiaci pillér keretében sikeresen folytatták a 2023-ban megkezdett befektetési tevékenységet:
- a Mol-részvényeken két hónap alatt közel 350 millió forint profitot realizáltak.
- Jelenleg kiépítés alatt van egy ismételt Magyar Telekom-pozíció, melynek fő indoka az a spekuláció, hogy a telekommunikációs társaság megtermelt nyereségének akár 100 százalékát is kifizetheti részvényesi javadalmazásként, továbbá hogy ennek részeként az általa megszerezni szándékozott saját részvények száma megközelítheti a húszmillió darabot, miközben koncentrált kézben a tavalyi évhez képest jóval kevesebb részvény található.
- Ezentúl 300 ezer darab részvény jegyzésével a társaság jelentős részt vállalt az MBH-részvények nyilvános forgalomba hozatali eljárásában. Ez a pozíció jelenleg veszteséges, azonban hisznek a bank fundamentumaiban rejlő lehetőségekben és a peer group összehasonlításban számottevőnek mondható alulértékeltségében.