Megszólalt a Mol-vezér a Barátság vezetékről, eddig erről senki nem beszélt: nem biztos, hogy újra lehet indítani? – Hernádi Zsolt elárulta, mennyivel olcsóbb az orosz olaj

Terjedelmes interjút adott a Telexnek Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. A cégvezető számos fontos és aktuális téma kapcsán is megszólalt, és természetesen nem maradhatott ki a beszélgetésből az orosz olaj sem.

Hernádi Zsolt fontos dolgokat árult el az orosz olajról / Fotó: Lakatos Péter / MTI

„Számomra az energiadiverzifikáció magába foglalja az orosz energiát is, nem pedig kizárja. Nem tudok egyetérteni azzal, aki az ellenkezőjét gondolja. Nagy a nemzetközi nyomás, miközben nem értem, kit zavar az a két ország, akinek az ellátásához valóban szükséges még orosz anyag. Mert azt, hogy kinek lenne jó a leválás, nehéz definiálni, de hogy kinek lenne rossz, azt tudom. Az országnak” – jelentette ki az interjúban Hernádi.

A cégvezető ezt azzal indokolta, hogy a leválás után többet fizetnénk, és ez a devizaegyensúly és a költségvetés szempontjából is negatív lenne. A Molnak és a vegyipari vállalatoknak, akik a termékeket megveszik, kevesebb hazai késztermékünk lenne, amiket drágábban kellene pótolni külföldről. És a lakosságnak is rossz lenne, mert drágább lenne az üzemanyag. És ha gyorsan kellene ezt megtenni, akkor ellátási problémák is fellépnének.

A Mol-vezér a szankciós politika kapcsán elmondta, hogy érti a morális megfontolásokat, de szerinte itt erős kétarcúság van.

„Nekünk Magyarország és az itt élők érdekeit kell képviselni. Mert itt is vannak morális és egyéb szempontok. És azt is értem, hogy ezzel nagyon sok konfliktust vállalunk fel. Fájdalmasakat is. De egy ország vezetése már csak ilyen. Van egy mondás, miszerint aki mindenki barátja, az mindenki bolondja. Nem lehetünk mindenkivel jóban. Magunkkal legyünk rendben. És végezzük el a házi feladatunkat. Például építsünk, fejlesszünk. Amikor 2014-ben Oroszország annektálta a Krím félszigetet, pillanatok alatt döntést hoztunk, és 170 millió dollárért megnöveltük a magyar–szlovák olajvezeték kapacitását, hogy a pozsonyi Slovnaft-finomítót is el tudjuk látni tengeri olajjal. Mert valós veszély lett a háborús eszkaláció, amelyben az ukrán tranzit működése sokkal bizonytalanabb. És sajnos ez is történt” – fejtette ki Hernádi.