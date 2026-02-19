Megszólalt a Mol-vezér a Barátság vezetékről, eddig erről senki nem beszélt: nem biztos, hogy újra lehet indítani? – Hernádi Zsolt elárulta, mennyivel olcsóbb az orosz olaj
Terjedelmes interjút adott a Telexnek Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. A cégvezető számos fontos és aktuális téma kapcsán is megszólalt, és természetesen nem maradhatott ki a beszélgetésből az orosz olaj sem.
„Számomra az energiadiverzifikáció magába foglalja az orosz energiát is, nem pedig kizárja. Nem tudok egyetérteni azzal, aki az ellenkezőjét gondolja. Nagy a nemzetközi nyomás, miközben nem értem, kit zavar az a két ország, akinek az ellátásához valóban szükséges még orosz anyag. Mert azt, hogy kinek lenne jó a leválás, nehéz definiálni, de hogy kinek lenne rossz, azt tudom. Az országnak” – jelentette ki az interjúban Hernádi.
A cégvezető ezt azzal indokolta, hogy a leválás után többet fizetnénk, és ez a devizaegyensúly és a költségvetés szempontjából is negatív lenne. A Molnak és a vegyipari vállalatoknak, akik a termékeket megveszik, kevesebb hazai késztermékünk lenne, amiket drágábban kellene pótolni külföldről. És a lakosságnak is rossz lenne, mert drágább lenne az üzemanyag. És ha gyorsan kellene ezt megtenni, akkor ellátási problémák is fellépnének.
A Mol-vezér a szankciós politika kapcsán elmondta, hogy érti a morális megfontolásokat, de szerinte itt erős kétarcúság van.
„Nekünk Magyarország és az itt élők érdekeit kell képviselni. Mert itt is vannak morális és egyéb szempontok. És azt is értem, hogy ezzel nagyon sok konfliktust vállalunk fel. Fájdalmasakat is. De egy ország vezetése már csak ilyen. Van egy mondás, miszerint aki mindenki barátja, az mindenki bolondja. Nem lehetünk mindenkivel jóban. Magunkkal legyünk rendben. És végezzük el a házi feladatunkat. Például építsünk, fejlesszünk. Amikor 2014-ben Oroszország annektálta a Krím félszigetet, pillanatok alatt döntést hoztunk, és 170 millió dollárért megnöveltük a magyar–szlovák olajvezeték kapacitását, hogy a pozsonyi Slovnaft-finomítót is el tudjuk látni tengeri olajjal. Mert valós veszély lett a háborús eszkaláció, amelyben az ukrán tranzit működése sokkal bizonytalanabb. És sajnos ez is történt” – fejtette ki Hernádi.
Hernádi Zsolt fontos részleteket közölt az orosz olajról
A Mol-vezér szerint az olajnál tisztázni kellene, hogy mit is értünk orosz alatt, a származási helyet vagy az orosz típusú olajat. Mert az olajpiacon a helyzet egy fokkal rosszabb, mert egyszerre van infrastrukturális és forrásprobléma.
„Ugyan két vezeték látja el Magyarországot, az orosz Barátság kőolajvezeték és a tenger felől érkező Adria vezeték, de
ha tartósan kiesik a Barátság kőolajvezeték, akkor azt már nehéz lenne újraindítani, olyan ez, mint egy ház, amit nem használunk, és leromlik
– hívta fel a figyelmet Hernádi.
Hozzátette, hogy az Adria-vezeték sötét ló, mivel évi 2 millió tonnánál többet soha nem hoztak még fel rajta, bár a horvát partnereik mindig bemondják, hogy 10-12-14 sőt 15 milliót is tudnának hozni, ám ez nincs bizonyítva.
„Ezért is örülök annak, hogy múlt héten megállapodott a horvát, a szlovák, a magyar fél és az Európai Bizottság, hogy részletes és hosszan tartó tesztsorozat indul az Adria vezetéken, hogy tények alapján lehessen vállalásokat tenni. Jó hír, hogy ebbe a horvátok is belementek” – jelentette ki a cégvezető.
Hernádi Zsolt elmondta, hogy az olajpiacon most éppen Magyarország és Szlovákia is egy úgynevezett leválási ütemtervet készít. Úgy véli, hogy nem kellene leválni az orosz olajról, mivel az életünk alapvető része az energiabiztonság. Ugyanis szerinte az oroszok a legolcsóbb és a legbiztonságosabb szállítók. Tavaly, amikor Százhalombattán tűz ütött ki a finomítóban, akkor is rugalmasan lehetett csökkenteni a vásárlásokat. Hozzátette, hogy az oroszok amúgy azért ilyen rugalmasak, mert nekik is a cső a legjobb szállításuk, a tanker drágább, és a kikötőkben sok a kiszámíthatatlanság.