Magyarországon járt a csúcsmodern vonat, ami a Budapest-Belgrád vasútvonalon szállítja az utasokat: ennyibe kerül rá a jegy – videó

A végső szakaszába lépett a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése, február 27-én elindul a teherszállítás, március 14-től pedig az utasforgalom is. Az új, kétvágányú és villamosított pálya 3 óra 15 percre csökkenti a két főváros közötti menetidőt, és alapjaiban rajzolja át a magyar–szerb közlekedési kapcsolatot.

A műszaki tesztek lezárultak, a rendszer készen áll: február 27-én indul a teherszállítás, március közepén pedig az utasforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon / Fotó: Bányai Gábor országgyűlési képviselő Facebook-oldala

A magyar és a szerb illetékesek bejelentése alapján minden szükséges műszaki feltétel teljesült ahhoz, hogy a teljes szakaszon meginduljon a forgalom.

Február 27-én elindul a teherszállítás a teljes útvonalon, míg az utasforgalom indulását március 14-re tervezik. Ezzel több évnyi építkezés és tesztelés után ténylegesen használatba kerül az új pálya

– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az SZMSZ szerint legfontosabb változás az utazási idő jelentős csökkenése. A menetidő Budapest és Belgrád között 3 óra 15 perc lesz. A magyarországi szakasz felújítása önmagában több mint másfél órával rövidítette le a határig tartó utazást.

Szabadkáról mindkét főváros kevesebb mint másfél óra alatt elérhetővé válik. Ez a vajdasági térség gazdasági és közlekedési szerepét is erősíti.

200 km/óraával a Budapest-Belgrád vasútvonalon

A vonal kétvágányú, villamosított, és vegyes forgalomra – személy- és teherszállításra – tervezték. A szerbiai szakaszon a vonatok akár 200 km/órás sebességgel közlekedhetnek.

A szerbiai pályaszakasz hossza 183,1 kilométer, a Belgrád-Szabadka közötti rész 2025 októbere óta üzemel. Magyarországon Soroksár és Kelebia között két teljesen új vágány épült ki, új felsővezeték-hálózattal. Korszerűsítették az állomásokat és a gyalogosátkelőket is.

A nagysebességű közlekedés előtt speciális mérővonatokkal végeztek dinamikus vizsgálatokat. A tesztek megerősítették, hogy a pálya nagy tempónál is stabil és biztonságos.

A jegyár kapcsán eltérő kommunikáció jelent meg:

Aleksandra Sofronijevic szerb miniszter korábban 32 eurós jegyárról beszélt, dinárban fizetendő ellenértékkel;

ezzel szemben a magyar kormány körülbelül 26 eurós árat említett.

A cél mindkét oldalon az, hogy a vasút versenyképes alternatívát kínáljon az autós és légi közlekedéssel szemben.

A 3 óra 15 perces menetidő már üzleti és turisztikai utazások esetén is reális opcióvá teszi a vonatot.

A projekt a kínai „Egy övezet, egy út” globális kezdeményezés része, és a térség egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása. A fejlesztés nemcsak a két fővárost köti össze gyorsabban, hanem egy fontos észak-déli logisztikai folyosót is megerősít.