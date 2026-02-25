Egyszeri, 150 ezer forintos juttatásról döntött a kormány a pedagógusok számára – jelentette be Orbán Viktor szerdán a budapesti Megafon Klub rendezvényén. A miniszterelnök egy jelenlévő tanár kérdésére válaszolva közölte: a döntés a kormányülésen született meg, a részleteket várhatóan Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismerteti a csütörtöki Kormányinfón.

Orbán Viktor nagy bejelentést tett a semmiből szerda este: rengeteg magyar kap egyszeri 150 ezer forintot – döntött a kormány / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány nem kíván irigységet kelteni a pedagógusokkal szemben, ugyanakkor indokoltnak tartja a célzott támogatást. Mint fogalmazott, a pedagógusok átlagbére jelenleg 800-900 ezer forint körül alakul, és az egyszeri juttatás odaítélését részben uniós szabályozási keretek is befolyásolták.

A miniszterelnök jelezte: szívesen kifejti majd, miért éppen ezt a csoportot érinti a döntés.

A kormányfő beszédében tágabb politikai és biztonságpolitikai összefüggésekre is kitért. Orbán Viktor szerint az áprilisi voksolás tétje nem csupán gazdasági kérdés, hanem Magyarország biztonsága is, különös tekintettel az orosz–ukrán háború alakulására. Úgy fogalmazott: az elmúlt négy évben „soha nem álltunk olyan közel a háborúhoz, mint most”.

Nagy a tétje az áprilisi választásnak

A miniszterelnök értékelése szerint az Egyesült Államok egyre inkább kivonul a konfliktus operatív és diplomáciai kezeléséből, miközben Európa mélyebben bevonódik. Hozzátette: Ukrajna uniós csatlakozása szerinte olyan kötelezettségeket is jelenthetne, amelyek Magyarország számára katonai jellegű következményekkel járnának, az uniós alapszerződés kollektív segítségnyújtási szabályai alapján.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

a következő kormány és parlamenti többség dönt majd arról, hogy Magyarország ki tud-e maradni egy esetleges eszkalálódó konfliktusból.

Álláspontja szerint a béke fenntartása nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is: ha „a pénzt Ukrajnába viszik” és a rezsiköltségek emelkednek, az a magyar családokat közvetlenül érinti.

A pedagógusoknak szánt egyszeri támogatás így nem önálló intézkedésként, hanem a kormány gazdasági és társadalompolitikai üzenetének részeként jelent meg. A részletszabályok – így a kifizetés pontos időpontja és feltételei – a csütörtöki tájékoztatón válhatnak ismertté.