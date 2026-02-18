Béketárgyalások: beletört a bicska Donbászba, újra neki kell futni – nehéz ez, sóhajtozik mindenki
Véget értek a genfi nehéz tárgyalások Moszkva, Kijev és Washington között, amelyeknek célja az volt, hogy megoldást találjanak az Ukrajnában négy éve dúló háborúra – jelentette be szerdán az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij az orosz állami televízió felvételei szerint.
A tárgyalások két napig tartottak, tegnap nagyon sokáig, különböző formátumokban, ma pedig mintegy két órán át – nyilatkozta Megyinszkij, aki a tárgyalásokat professzionálisnak minősítette. Hamarosan újabb találkozóra kerül sor – tette hozzá.
Az orosz és az ukrán fél között Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner közvetített a genfi megbeszéléseken. Az ukrán delegációt Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára vezette.
Amíg nincs megegyezés nincs fegyverszünet, és mint legutóbb kiderült, amíg nincsen hosszú fegyverszünet, nincsenek ukrán választások sem: Volodimir Zelenszkij marad hatalmon korlátlan ideig.
Donbaszon akadtak el az egyeztetések
A szerdai tárgyalások után Umerov azt mondta, hogy a megbeszélések intenzívek és tartalmasa voltak, számos kérdést tisztáztak. Volodimi Zelenszkij ukrán elnök szerdán úgy nyilatkozott, hogy a genfi tárgyalások nehéznek bizonyulnak, és azzal vádolta Moszkvát, hogy megpróbál időt húzni. A felek először kedden ültek tárgyalóasztalhoz, az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokat szerdán folytatták.
A három delegáció szerdán reggel ismét zárt ajtók mögött találkozott a genfi InterContinental szállodában. A felek az amerikaiak által néhány hónapja nyilvánosságra hozott terv alapján dolgoztak, amely többek között területi engedményeket ír elő Ukrajna részéről cserébe nyugati biztonsági garanciákért.
A tárgyalások Donbasz, Kelet-Ukrajna nagy ipari medencéjének sorsán akadtak el: Moszkva azt követeli, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a Donyeck régióban még mindig ellenőrzésük alatt álló területekről, amit Kijev elutasít. A régió mintegy 80 százaléka van orosz kézen.
A genfi tárgyalások két, Abu Dzabiban nemrégiben tartott tárgyalási fordulót követtek, amelyek nem vezettek eredményre. Azt nem tudni, hogy más kérdésekben közeledtek-e az álláspontok, mivel a területi kérdések mellett a két ország nézeteltérésekkel küzd olyan ügyekben, mint hogy ki gyakorolja az ellenőrzést a zaporizzsjai atomerőmű felett.
