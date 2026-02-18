Sok magyar melós a szemének se hitt, mikor megkapta a januári fizetést
A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére tavaly decemberhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett – ismertette friss felmérésének eredményeit a Trenkwalder. A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó társaság csaknem ötezer alkalmazott béradatait feldolgozó kutatása alapján a 6 százalékot közelítő béremelés átlagosan 1,5 százalékos reálbér-növekedést biztosít a kékgalléros munkavállalók körében.
A Trenkwalder szakemberei jelezték ugyanakkor azt is, hogy a kép nem egységes:
- miközben a dolgozók 36 százalékának nem változott a fizetése,
- a munkavállalók 21 százaléka 10 százaléknál magasabb mértékű,
- 24 százalékuk 5–10 százalék közötti,
- míg 19 százalékuk 0–5 százalék közötti béremelésben részesült.
A közlemény idézte Hamrák Viktort, a munkaerő-közvetítő cég szolgáltatási igazgatóját, aki elmondta, a hazai vállalatok egy része idén több okból is kivár az idei béremelés végrehajtásával. A kedvezőtlen piaci környezet miatt számos iparág vállalatai nem tudták kitermelni a fedezetét egy általános béremelésnek, ők jobbára csupán a minimálbér-emelés miatt kötelező kiigazításokat hajtották végre az érintett dolgozók körében.
A szakember szerint másutt, ahol kissé kedvezőbb eredményeket sikerült elérni, de szintén szükség van a források tartalékolására, óvatosságból kivárnak, és
csak a második vagy harmadik negyedévben lépnek.
Ezzel egyrészt az első hónapokra megspórolhatják a bérnövekmény összegét, másrészt időközben kiderülhet, hogy milyen irányba mozdulnak a piacok.
Ez nemcsak a Trenkwalder szerint van így.
A korábbi évek tapasztalatai szerint ugyanis a magyar vállalatok leggyakrabban az év első hónapjában, (január, február, március és néha április) adnak béremelés dolgozóiknak, az éves bérfelülvizsgálat és keretemelés miatt. Ugyanakkor a szeptember és az október környékén is gyakran sor kerülhet egy évközi emelésre, akár korrekció, akár piaci nyomás miatt. Gyakran azok a cégek emelnek, akik év elején ezt nem tették meg.
A munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés területén Magyarországon már több mint 25 éve jelenlévő Trenkwalder 2024-ben 28,9 milliárd forint nettó árbevétel mellett több mint 13 ezer munkavállalót helyezett el félezernél is több partnere körében.
A Trenkwalder International AG több mint 50 000 embert foglalkoztat és több mint 300 kirendeltségével Európa 16 országában van jelen. 2011 óta a Trenkwalder a német Droege International AG csoport tagja.
Kiderült a mágikus szám: ennyivel nőhet a bérünk 2026-ban – meglepő adatok jöttek
A magyarországi munkáltatók jelentős része béremeléssel számol 2026 első fél évében, többségében mérsékelt sávban, a kiegészítő juttatásoknál pedig inkább a stabilitás dominál – derül ki a Manpower Magyarország Fizetési és foglalkoztatási trendek című, 2026 első fél évére vonatkozó felméréséből.
A kutatás több mint 300 magyarországi vállalat HR- és vezető szakembereinek válaszai alapján készült, és számos ágazat – a feldolgozóipartól a kereskedelmen és logisztikán át az IT-, pénzügyi és üzleti szolgáltatásokig – munkaerőpiaci várakozásait tükrözi. A kutatás szerint a munkáltatók több mint 84 százaléka tervez béremelést az év első felében, ugyanakkor az emelések többsége 5 százalék alatti lehet, vagy a 6–10 százalék közötti sávban koncentrálódik.
A cégek kisebb része számol jelentősebb emeléssel, míg bértömegcsökkentést csupán elenyésző arány jelez, emellett közel 14 százalék egyáltalán nem tervez bérmódosítást.