Sok magyar melós a szemének se hitt, mikor megkapta a januári fizetést

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére tavaly decemberhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett – ismertette friss felmérésének eredményeit a Trenkwalder. A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó társaság csaknem ötezer alkalmazott béradatait feldolgozó kutatása alapján a 6 százalékot közelítő béremelés átlagosan 1,5 százalékos reálbér-növekedést biztosít a kékgalléros munkavállalók körében.

Sokan kapnak béremelést év elején, de még többen vannak, akik még reménykednek / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Trenkwalder szakemberei jelezték ugyanakkor azt is, hogy a kép nem egységes:

miközben a dolgozók 36 százalékának nem változott a fizetése,

a munkavállalók 21 százaléka 10 százaléknál magasabb mértékű,

24 százalékuk 5–10 százalék közötti,

míg 19 százalékuk 0–5 százalék közötti béremelésben részesült.

A közlemény idézte Hamrák Viktort, a munkaerő-közvetítő cég szolgáltatási igazgatóját, aki elmondta, a hazai vállalatok egy része idén több okból is kivár az idei béremelés végrehajtásával. A kedvezőtlen piaci környezet miatt számos iparág vállalatai nem tudták kitermelni a fedezetét egy általános béremelésnek, ők jobbára csupán a minimálbér-emelés miatt kötelező kiigazításokat hajtották végre az érintett dolgozók körében.

A szakember szerint másutt, ahol kissé kedvezőbb eredményeket sikerült elérni, de szintén szükség van a források tartalékolására, óvatosságból kivárnak, és

csak a második vagy harmadik negyedévben lépnek.

Ezzel egyrészt az első hónapokra megspórolhatják a bérnövekmény összegét, másrészt időközben kiderülhet, hogy milyen irányba mozdulnak a piacok.

Ez nemcsak a Trenkwalder szerint van így.

A korábbi évek tapasztalatai szerint ugyanis a magyar vállalatok leggyakrabban az év első hónapjában, (január, február, március és néha április) adnak béremelés dolgozóiknak, az éves bérfelülvizsgálat és keretemelés miatt. Ugyanakkor a szeptember és az október környékén is gyakran sor kerülhet egy évközi emelésre, akár korrekció, akár piaci nyomás miatt. Gyakran azok a cégek emelnek, akik év elején ezt nem tették meg.

A munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés területén Magyarországon már több mint 25 éve jelenlévő Trenkwalder 2024-ben 28,9 milliárd forint nettó árbevétel mellett több mint 13 ezer munkavállalót helyezett el félezernél is több partnere körében.