török
kőolaj
energia
Bulgária

A Shell a bolgár tengerbe is beleharap, de oda kellett engedni a törököket is

A mintegy 3800 négyzetkilométeres Khan Tervel blokk kutatására kötött megállapodást a Shell és a török hátterű TPAO. A török energiaügyi miniszter közlése alapján a partnerség öt évre szóló kutatási engedélyt kapott Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében.
Csókási Annamária
2026.02.18, 12:55
Frissítve: 2026.02.18, 13:10

A Fekete-tenger energetikai térképe újabb szereplőkkel rajzolódik át: a brit–holland hátterű Shell és a török állami energiavállalat, a TPAO partnerségi megállapodást írt alá a bolgár felségvizeken található Khan Tervel nevű kutatási terület feltárására – közölte a Bloomberg. A Shell nem csak az egyik legnagyobb haszonélvezője volt gázeladásai révén az ukrajnai háborúnak, a jövője is ezen az üzletágon múlik. Ehhez szüksége van rá, hogy az uniós tagállamokra is befolyást tudjon gyakorolni – és tud.

Shell branding. auto koolaj shell
Egy Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében található területre kötött megállapodást a Shell / Fotó: Peter Boer

A lépés egyszerre illeszkedik Bulgária diverzifikációs törekvéseihez, Törökország regionális energiastratégiájához és a nemzetközi olajcégek fekete-tengeri pozícióépítéséhez.

A Bloomberg beszámolója szerint a felek a mintegy 3800 négyzetkilométeres Khan Tervel blokk kutatására kötöttek megállapodást, amely Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében található. Alparslan Bayraktar török energiaügyi miniszter közlése alapján a partnerség öt évre szóló kutatási engedélyt kapott a bolgár kizárólagos gazdasági övezetben.

Sokoldalú előnyök a megállapodásban

A megállapodás több szempontból is fontos. 

  • Egyrészt a Shell számára újabb lehetőséget jelent a Fekete-tenger feltáratlan vagy részben feltárt területein, ahol az elmúlt években Románia és Törökország is jelentős gázmezőket azonosított. 
  • Másrészt a török TPAO bevonása jelzi Ankara azon törekvését, hogy a hazai kitermelés növelése mellett regionális jelenlétét is erősítse.

Bulgária számára a projekt stratégiai jelentőségű, hiszen az ország földgázellátása az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül, különösen az orosz import visszaszorulása után. 

A saját tengeri készletek feltárása hosszabb távon mérsékelheti az importfüggőséget, ugyanakkor a kutatás kimenetele egyelőre bizonytalan: az ötéves engedély a geológiai vizsgálatokra és az esetleges próbafúrásokra ad lehetőséget, a tényleges kitermelés csak pozitív eredmények esetén, évekkel később indulhat.

Erős a geopolitikai faktor Bulgária esetében

A Fekete-tenger térsége az ukrajnai háború és az energiapiaci átrendeződés nyomán felértékelődött, miközben az Európai Unió a beszállítói források diverzifikálását ösztönzi. Törökország az elmúlt években saját fekete-tengeri gázmezőinek feltárásával – különösen a Sakarya mező fejlesztésével – igyekezett csökkenteni importkitettségét, és regionális energiaelosztó központtá válni.

Az elemzők szerint a Shell–TPAO-együttműködés gazdasági és politikai értelemben is kompromisszumos konstrukció: a nemzetközi tapasztalattal rendelkező olajipari nagyvállalat technológiai és pénzügyi hátteret biztosít, míg a török állami cég regionális beágyazottságot és politikai támogatást hoz a projektbe. 

A következő évek kulcskérdése, hogy a Khan Tervel blokk valóban számottevő készleteket rejt-e, és hogy a feltárás gazdaságilag megtérülővé válik-e az ingadozó energiaárak és a szigorodó klímapolitikai elvárások közepette.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

