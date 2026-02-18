A Shell a bolgár tengerbe is beleharap, de oda kellett engedni a törököket is

A Fekete-tenger energetikai térképe újabb szereplőkkel rajzolódik át: a brit–holland hátterű Shell és a török állami energiavállalat, a TPAO partnerségi megállapodást írt alá a bolgár felségvizeken található Khan Tervel nevű kutatási terület feltárására – közölte a Bloomberg. A Shell nem csak az egyik legnagyobb haszonélvezője volt gázeladásai révén az ukrajnai háborúnak, a jövője is ezen az üzletágon múlik. Ehhez szüksége van rá, hogy az uniós tagállamokra is befolyást tudjon gyakorolni – és tud.

Egy Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében található területre kötött megállapodást a Shell / Fotó: Peter Boer

A lépés egyszerre illeszkedik Bulgária diverzifikációs törekvéseihez, Törökország regionális energiastratégiájához és a nemzetközi olajcégek fekete-tengeri pozícióépítéséhez.

A Bloomberg beszámolója szerint a felek a mintegy 3800 négyzetkilométeres Khan Tervel blokk kutatására kötöttek megállapodást, amely Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében található. Alparslan Bayraktar török energiaügyi miniszter közlése alapján a partnerség öt évre szóló kutatási engedélyt kapott a bolgár kizárólagos gazdasági övezetben.

Sokoldalú előnyök a megállapodásban

A megállapodás több szempontból is fontos.

Egyrészt a Shell számára újabb lehetőséget jelent a Fekete-tenger feltáratlan vagy részben feltárt területein, ahol az elmúlt években Románia és Törökország is jelentős gázmezőket azonosított.

Másrészt a török TPAO bevonása jelzi Ankara azon törekvését, hogy a hazai kitermelés növelése mellett regionális jelenlétét is erősítse.

Bulgária számára a projekt stratégiai jelentőségű, hiszen az ország földgázellátása az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül, különösen az orosz import visszaszorulása után.

A saját tengeri készletek feltárása hosszabb távon mérsékelheti az importfüggőséget, ugyanakkor a kutatás kimenetele egyelőre bizonytalan: az ötéves engedély a geológiai vizsgálatokra és az esetleges próbafúrásokra ad lehetőséget, a tényleges kitermelés csak pozitív eredmények esetén, évekkel később indulhat.

Erős a geopolitikai faktor Bulgária esetében

A Fekete-tenger térsége az ukrajnai háború és az energiapiaci átrendeződés nyomán felértékelődött, miközben az Európai Unió a beszállítói források diverzifikálását ösztönzi. Törökország az elmúlt években saját fekete-tengeri gázmezőinek feltárásával – különösen a Sakarya mező fejlesztésével – igyekezett csökkenteni importkitettségét, és regionális energiaelosztó központtá válni.

Az elemzők szerint a Shell–TPAO-együttműködés gazdasági és politikai értelemben is kompromisszumos konstrukció: a nemzetközi tapasztalattal rendelkező olajipari nagyvállalat technológiai és pénzügyi hátteret biztosít, míg a török állami cég regionális beágyazottságot és politikai támogatást hoz a projektbe.

A következő évek kulcskérdése, hogy a Khan Tervel blokk valóban számottevő készleteket rejt-e, és hogy a feltárás gazdaságilag megtérülővé válik-e az ingadozó energiaárak és a szigorodó klímapolitikai elvárások közepette.