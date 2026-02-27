Brutális állapotok törtek ki a világ legnagyobb hadihajóján, amit Amerika ráküldött Iránra: úszik a fekáliában a USS Gerald R. Ford – videó

Az amerikai haditengerészet legújabb és legdrágább repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford jelenleg a Közel-Kelet felé tart, miközben az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek erősödnek. A hajó fedélzetén azonban a legénység egy sokkal mindennapibb, de annál kellemetlenebb problémával küzd: a szennyvízrendszer ismétlődő meghibásodásaival.

A USS Gerald R. Ford / Fotó: AFP

A körülbelül 13 milliárd dollár értékű atomhajtású Gerald R. Ford 2025 júniusa óta van folyamatos bevetésen, ami már túllépte a szokásos hat hónapos időszakot. A legfrissebb jelentések szerint a bevetés akár 11 hónapig is elhúzódhat, ami rekordhosszúságú lenne egy amerikai repülőgép-hordozó esetében.

A hajó vákuum alapú szennyvízgyűjtő és -átemelő rendszerét úgy tervezték, hogy víztakarékos legyen, ám a keskeny csövek és a több mint 4500 fős legénység intenzív használata miatt gyakran előfordulnak eldugulások és szelephibák. Egyetlen meghibásodás is képes egy egész részleg WC-jét használhatatlanná tenni.

Hosszú sorok alakultak ki

A karbantartási naplók szerint napi átlagban legalább egy ilyen hibajavításra van szükség, és korábban előfordult, hogy négy nap alatt 205 meghibásodást regisztráltak. A fedélzeten lévők szerint sokszor 45 percet vagy még többet kell várni egy működő WC-re, ami jelentősen megnehezíti a mindennapokat.

A problémát részben a rendszerbe kerülő idegen tárgyak (például ruhadarabok) és a lerakódó kalcium okozzák, de a tervezési korlátok is szerepet játszanak. A haditengerészet hivatalos álláspontja szerint ezek a hibák nem befolyásolják a hajó harckészültségét vagy küldetését, és a karbantartó személyzet gyorsan reagál rájuk.

A kapitány levélben nyugtatta a legénységet, hangsúlyozva a kitartás fontosságát. Ugyanakkor a hosszabbított bevetés és a kényelmetlenségek miatt a morál romlásáról, a kimerültségről és néhány tengerész távozási szándékáról is érkeznek hírek. A legénység tagjai – akik nagyrészt a húszas éveik elején járnak – számos családi eseményt (születésnapok, esküvők, temetések, gyermekszületések) kénytelenek kihagyni.