Kiderült az igazság: több mint kétszer annyian haltak meg, mint ahányan születtek

Mérséklődött a halálozások száma, de a születéseké is csökkent 2026 januárjában. A népességfogyás lassult ugyan, ám a hosszabb távú trend továbbra is kedvezőtlen.
VG
2026.02.27, 08:34

2026 januárjában összesen 6216 gyermek született Magyarországon, ami 2,8 százalékkal, 180-nal kevesebb, mint egy évvel korábban – számolt be a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

babaváró, csok, baba, terhes születés
Több mint kétszer annyian haltak meg, mint ahányan születtek / Fotó: Julia Zavalishina / Shutterstock

A születésszám csökkenésével párhuzamosan a halálozások száma is mérséklődött: 12 061-en vesztették életüket, 7,4 százalékkal, 962 fővel kevesebben, mint 2025 januárjában.

A természetes fogyás így 5845 fő volt, szemben az egy évvel korábbi 6627-tel, vagyis 

a népességcsökkenés üteme lassult.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,34 volt, enyhén elmaradva az előző év januári 1,35-ös értéktől. Ezer 15–49 éves nőre 36,1 élveszületés jutott, ami 0,6 százalékos csökkenést jelent éves összevetésben.

A házasságkötések száma ugyanakkor jelentősen emelkedett: januárban 2100 pár kötött házasságot, ami 31 százalékos, 497-es növekedés az előző év azonos hónapjához képest.

A népmozgalmi arányszámok szintén vegyes képet mutatnak. Ezer lakosra 7,7 élveszületés és 15,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal csökkent 2025 januárjához képest. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 7,3 fő volt, ami 0,9 ezrelékpontos javulást jelent. 

Ugyanakkor a csecsemőhalálozás emelkedett: ezer élveszületésre 4,3 csecsemőhalálozás jutott, 2,5 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban. Ezer lakosra 2,6 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több az előző évinél.

A hosszabb távú, 2025 februárja és 2026 januárja közötti időszak adatai alapján 71 820 gyermek született, ami 7,0 százalékkal, 5417-tel kevesebb a megelőző 12 hónaphoz képest. A halálozások száma ugyanebben az időszakban 123 238 volt, 4,0 százalékkal, 5176-tal kevesebb az egy évvel korábbinál.

A 12 havi adatok szerint 47 097 pár kötött házasságot, ami 1,3 százalékos, 609-es emelkedést jelent. Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,0 halálozás jutott, mindkét mutató 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb a megelőző időszaknál. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,1 ezrelékpontos növekedéssel.

Az adatok összességében azt mutatják, hogy bár a halálozások számának csökkenése mérsékelte a természetes fogyást, a születésszám továbbra is alacsony szinten maradt, 

és a termékenységi mutató érdemben nem javult. A házasságkötések számának januári megugrása ugyanakkor pozitív elmozdulást jelez a családalapítási hajlandóság terén.

