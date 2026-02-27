Rendkívüli: Orbán Viktor és Robert Fico még ma döntést hoz a Barátság vezeték ügyében – "Zelenszkij azzal házal Brüsszelben, hogy nem lehet újraindítani"

Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani! – közölte Facebook-oldalán pénteken reggel Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint Volodimir Zelenszkij továbbra sem indította újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

"Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani. Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az Unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket!" – írta a kormányfő, és azzal zárta a sorait, hogy

még pénteken egyeztet Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.

Ukrajna határozottan cáfolja, hogy politikai okokból tartaná vissza a Magyarországra irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A kijevi külügy szerint a „fegyverekért olaj” állítás egyszerűen nem hangzott el, és Budapest torzítja a diplomáciai egyeztetések tartalmát.

Az ukrán külügyminisztérium egyértelműen visszautasította azokat a magyar állításokat, amelyek szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Magyarország felé irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A kijevi tárca szóvivője, Heorhij Tyihij újságíróknak nyilatkozva „hamisnak” és „a találkozó tartalmát teljes mértékben eltorzítónak” nevezte Szijjártó Péter kijelentéseit.

A diplomáciai feszültséget fokozta, hogy Szijjártó Péter csütörtök este közölte: Ukrajna ismét berendelte a magyar diplomatát. Az oka az volt, hogy az ukrán fél „fel volt háborodva” azon, hogy Magyarország nyilvánosságra hozta az első egyeztetés tartalmát, amikor bevallották, hogy kizárólag politikai okokból nem indítják újra a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.

A külügyminiszter szerint a második berendelésen sem kaptak semmilyen konkrét magyarázatot vagy időpontot az olajszállítás újraindítására. Ebből a magyar kormány azt a következtetést vonja le, hogy Kijev „olajellátási vészhelyzetet” akar előidézni Magyarországon a 2026 áprilisára tervezett országgyűlési választások előtt.