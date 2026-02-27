Történelmi pillanat: elindul az első vonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, de nem a teljes projekt élesedik – kettészedték a startot, mutatjuk a részleteket

Több évig tartó munkálatok és hosszas előkészítés után történelmi naphoz ért a magyarországi vasúti közlekedés: február 27-én megindult a forgalom a Budapest–Belgrád-vasútvonalon. Utazni egyelőre még nem tudunk a vonatokon, pénteken ugyanis csak a teherforgalom kapja meg a zöldlámpát, de a személyforgalom elindítására is már csak néhány hetet kell várnunk.

Február 27-én megindul a teherforgalom a Budapest–Belgrád-vasútvonalon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mint ismert, a vasútvonal felújításáról 2014-ben született kormánydöntés. A magyarországi szakasz felújítására a nyertes konzorciumot 2019-ben hirdették ki, a kivitelezés 2022-ben kezdődött el. Az összesen 350 kilométer hosszú Budapest–Belgrád-vasútvonal

magyarországi szakaszát a 166 kilométeres Budapest–Kelebia-vasútvonal,

szerbiai szakaszát pedig a 183,1 kilométer hosszú Belgrád–Újvidék–Szabadka-vasútvonal alkotja.

Az új, kétvágányú és villamosított pálya 3 óra 15 percre csökkenti a két főváros közötti menetidőt, és alapjaiban rajzolja át a magyar–szerb közlekedési kapcsolatot. A magyar és a szerb illetékesek bejelentése szerint minden szükséges műszaki feltétel teljesült ahhoz, hogy a teljes szakaszon meginduljon a forgalom, így február 27-én elindul a teherszállítás a teljes útvonalon, míg az utasforgalom indulását március 14-re tervezik.

Technikai kihívások, eltérő áramszedők

A személy- és a teherszállítás azért nem azonos időpontban indul, mert a kínai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) csak március közepén lesz üzemképes. ETCS nélkül személyszállítás nem történhet, teherszállítás igen, hagyományos irányítással. Ennél nagyobb – és csak később megoldható – gond, hogy az ETCS működéséhez szükség távközlési rendszert, a GSM-R-t a szerb oldalon nem telepítették.

Emiatt a szerb oldalon a magyar mozdonyok (motorvonatok) SIM-kártyái, magyar oldalon pedig a szerb szerelvények SIM-kártyái nem tudnak roamingolni. Viszont jó hír, hogy a biztosítóberendezések már október 25. óta rendben működnek, ahogyan a központi irányítórendszer is készen van.

A nagy sebességű közlekedés előtt a német vasúttársaság, a Deutsche Bahn speciális mérővonataival végeztek dinamikus vizsgálatokat. A tesztek megerősítették, hogy a pálya nagy tempónál is stabil és biztonságos.