Orbán Viktor nem véletlenül lépett: tizenöt eseményből az ország kritikus energetikai infrastruktúráinál négy mögött tudatos károkozás szándéka állhat

Meg kell erősíteni a hazai kritikus energetikai infrastruktúra védelmét Orbán Viktor miniszterelnök, a Védelmi Tanács ülése utáni bejelentése szerint. A megerősítés azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén az eddiginél nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lép életbe.

A kritikus energetikai infrastruktúra több módon is veszélybe kerülhet / Fotó: Mavir / Facebook

Az intézkedést azzal magyarázta a miniszterelnök, hogy titkosszolgálati információk alapján „Ukrajna további akciókkal kívánja megzavarni a magyar energiarendszer működését.” Ukrajna visszautasította a vádakat.

Magyarország energia-infrastruktúrája jelenleg is védelem alatt áll. Azt, hogy mely létesítmények, milyen kockázatoknak és milyen mértékig vannak kitéve, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozza meg, ahogyan azt is, hogy a kockázatokat hol, hogyan kell kivédeni, mérsékelni.

Szemléletes válságforgatókönyvekkel alátámasztott Kockázati és készültsége tervét negyedévente frissíti, ezt legutóbb januárban tette meg. Az abban felsorolt, az energiaellátás fenyegető tizenöt kockázati tényezőből hat közvetlenül az időjárással függ össze, egy-egy további természeti ok a földrengés és a világjárvány. Van három olyan ok is, amely mögött emberi mulasztás állhat – de ezt nem állítja a MEKH –, az első a megújulóenergia-termelésben történő, rendkívüli becslési hiba. Ettől ugyanis borulhat a villamosenergia-rendszer egyensúlya, károk keletkezhetnek az elektromos berendezésekben, akár le is állhat az áramellátás. A másik kettő, vagyis a fosszilis tüzelőanyag-hiány és a jelentős ipari vagy nukleáris baleset az, amelyek esetében akár már szándékosságot is feltételezhetünk.

Ezt azért érdemes kiemelni, mert a fosszilis tüzelőanyag-hiányt a MEKH magas kockázatú eseménynek minősítette, Magyarország kőolajellátása pedig épp most került veszélybe a Barátság vezeték ukrajnai csapjának elzárásával.

Bár a gázimport rendben zajlik, Vlagyimir Putyin orosz elnök tudni vél arról, hogy a Magyarországot is ellátó Török Áramlat gázvezeték ukrán célkeresztbe került.