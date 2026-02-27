Hiába közölt kiváló gyorsjelentést az Nvidia, a részvénypiac szkeptikus maradt - meddig tarthat az MI-rali?

Borús hangulat jellemezte a részvénypiac pénteki ázsiai kereskedési napját; a technológiai vállalatok értékeltségével kapcsolatos aggodalmak nyomás alá helyezték a részvényeket, a közel-keleti feszültségek pedig bizonytalanságban tartották az energiapia­cokat.

Hiába az Nvidia kiváló gyorsjelentése, a részvénypiac szkeptikus maradt / Fotó: CFOTO via AFP

A japán részvények követték a Wall Street esését, miután az MI-szektor irányadó szereplőjének számító Nvidia látszólag kiemelkedő eredményei sem tudták lenyűgözni a befektetőket.

A jen és az amerikai államkötvények erősödtek,

az arany viszont stabil maradt a kétnapos emelkedést követően.

Kivár az olajpiac

Az Egyesült Államok és Irán közötti nukleáris tárgyalások ománi közvetítője optimista értékelést adott a legutóbbi tárgyalási fordulóról, ugyanakkor az energiapia­cokon továbbra is bizonytalanság uralkodott, mivel nem mutatkozott áttörés, amely elhárítaná az esetleges amerikai csapások veszélyét.

A mesterséges intelligencia és a geopolitika továbbra is a pénzügyi piacok fókuszában maradt, ami a kockázatos eszközökből való kivonulást és a menedékeszközök felé történő elmozdulást eredményezte

– idézi a Reuters Mantas Vanagas, a Westpac Group vezető közgazdászának elemzését.

„Mivel az amerikai–iráni tárgyalásokon nem jelentettek be jelentős áttörést, a kőolajpiac kiváró álláspontra helyezkedett, továbbra is jelentős katonai eszkalációs kockázatot árazva a két ország között” – tette hozzá.

Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,4 százalékkal csökkent,

a japán Nikkei index 0,8 százalékkal esett.

Nem hatódott meg a részvénypiac az Nvidia parádés eredményeitől

Az Nvidia szerdán a januári negyedévre a vártnál jobb eredményeket közölt, és a folyó negyedévre a piaci becsléseket meghaladó árbevételt jelzett előre. Az amerikai részvények azonban alacsonyabban zártak, a vállalat árfolyama pedig a zárás utáni kereskedésben stagnált.

Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései estek az ázsiai kereskedésben:

az S&P 500 E-mini kontraktus 0,41 százalékkal,

a technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 E-mini 0,36 százalékkal gyengült.

Úgy tűnik, a piac egyszerűen többet várt, vagy talán nem hajlandó a jelenlegi, rendkívül magas értékeltségen tovább vásárolni a részvényt

– írta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője az Nvidia eredményeiről.

A dollárindex, amely az amerikai fizetőeszközt egy devizakosárhoz méri, 0,04 százalékkal 97,77 pontra emelkedett,

az euró lényegében változatlan maradt 1,1797 dolláron.

A jen 0,2 százalékkal erősödött, 155,86 jenre dolláronként.

A font 1,3482 dolláron stagnált.

Továbbra is feszült a helyzet Iránban

Az Egyesült Államok és Irán a svájci tárgyalásokat követően – az ománi külügyminiszter, Sayyid Badr Albusaidi X-en közzétett bejegyzése szerint – saját fővárosaikban folytatott egyeztetések után kívánják újraindítani a tárgyalásokat Teherán nukleáris programjáról.