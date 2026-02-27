Deviza
EUR/HUF375,66 -0,08% USD/HUF317,86 -0,19% GBP/HUF429 -0,17% CHF/HUF411,35 -0,12% PLN/HUF88,98 -0,04% RON/HUF73,74 -0,07% CZK/HUF15,49 -0,08% EUR/HUF375,66 -0,08% USD/HUF317,86 -0,19% GBP/HUF429 -0,17% CHF/HUF411,35 -0,12% PLN/HUF88,98 -0,04% RON/HUF73,74 -0,07% CZK/HUF15,49 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
részvénypiac
arany
kötvénypiac
kriptodeviza
devizapiac
olaj

Hiába közölt kiváló gyorsjelentést az Nvidia, a részvénypiac szkeptikus maradt - meddig tarthat az MI-rali?

Egyelőre nincs áttörés az amerikai-iráni tárgyalásokon, az olajpiac így kénytelen kivárni. A részvénypiacot nem hatotta meg az Nvidia parádés gyorsjelentése. A piaci és a geopolitikai bizonytalanság a menedékeszközök felé tereli a befektetőket.
D. GY.
2026.02.27, 07:19
Frissítve: 2026.02.27, 08:03

Borús hangulat jellemezte a részvénypiac pénteki ázsiai kereskedési napját; a technológiai vállalatok értékeltségével kapcsolatos aggodalmak nyomás alá helyezték a részvényeket, a közel-keleti feszültségek pedig bizonytalanságban tartották az energiapia­cokat.

Nvidia részvénypiac
Hiába az Nvidia kiváló gyorsjelentése, a részvénypiac szkeptikus maradt / Fotó: CFOTO via AFP
  • A japán részvények követték a Wall Street esését, miután az MI-szektor irányadó szereplőjének számító Nvidia látszólag kiemelkedő eredményei sem tudták lenyűgözni a befektetőket. 
  • A jen és az amerikai államkötvények erősödtek, 
  • az arany viszont stabil maradt a kétnapos emelkedést követően.

Kivár az olajpiac

Az Egyesült Államok és Irán közötti nukleáris tárgyalások ománi közvetítője optimista értékelést adott a legutóbbi tárgyalási fordulóról, ugyanakkor az energiapia­cokon továbbra is bizonytalanság uralkodott, mivel nem mutatkozott áttörés, amely elhárítaná az esetleges amerikai csapások veszélyét. 

A mesterséges intelligencia és a geopolitika továbbra is a pénzügyi piacok fókuszában maradt, ami a kockázatos eszközökből való kivonulást és a menedékeszközök felé történő elmozdulást eredményezte 

idézi a Reuters Mantas Vanagas, a Westpac Group vezető közgazdászának elemzését.

„Mivel az amerikai–iráni tárgyalásokon nem jelentettek be jelentős áttörést, a kőolajpiac kiváró álláspontra helyezkedett, továbbra is jelentős katonai eszkalációs kockázatot árazva a két ország között” – tette hozzá.

  • Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,4 százalékkal csökkent, 
  • a japán Nikkei index 0,8 százalékkal esett.

Nem hatódott meg a részvénypiac az Nvidia parádés eredményeitől

Az Nvidia szerdán a januári negyedévre a vártnál jobb eredményeket közölt, és a folyó negyedévre a piaci becsléseket meghaladó árbevételt jelzett előre. Az amerikai részvények azonban alacsonyabban zártak, a vállalat árfolyama pedig a zárás utáni kereskedésben stagnált.

Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései estek az ázsiai kereskedésben: 

  • az S&P 500 E-mini kontraktus 0,41 százalékkal, 
  • a technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 E-mini 0,36 százalékkal gyengült.

Úgy tűnik, a piac egyszerűen többet várt, vagy talán nem hajlandó a jelenlegi, rendkívül magas értékeltségen tovább vásárolni a részvényt 

– írta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője az Nvidia eredményeiről.

  • A dollárindex, amely az amerikai fizetőeszközt egy devizakosárhoz méri, 0,04 százalékkal 97,77 pontra emelkedett, 
  • az euró lényegében változatlan maradt 1,1797 dolláron. 
  • A jen 0,2 százalékkal erősödött, 155,86 jenre dolláronként. 
  • A font 1,3482 dolláron stagnált.

Továbbra is feszült a helyzet Iránban

Az Egyesült Államok és Irán a svájci tárgyalásokat követően – az ománi külügyminiszter, Sayyid Badr Albusaidi X-en közzétett bejegyzése szerint – saját fővárosaikban folytatott egyeztetések után kívánják újraindítani a tárgyalásokat Teherán nukleáris programjáról.

Bármilyen érdemi előrelépés csökkentheti annak esélyét, hogy Donald Trump amerikai elnök végrehajtsa a kilátásba helyezett Irán elleni támadást, amely sokak szerint szélesebb háborúba torkollhatna.

  • Az irányadó tízéves amerikai államkötvény hozama 1,5 bázisponttal 4,002 százalékra csökkent. 
  • A harmincéves kötvény hozama 1,3 bázisponttal 4,6565 százalékra esett.

Jegybanki kérdőjelek: Japán és Kína is lazítana

A Japánból érkező adatok azt mutatták, hogy Tokióban mérséklődött az infláció, és az ipari termelés a vártnál gyengébben alakult, ezek a tényezők a kamatemelési szándék ellen hatnak. Az adatok azt követően érkeztek, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök a japán központi bank igazgatóságába két olyan tagot jelölt, akik a laza fiskális és monetáris politika elkötelezettjei. 

A kínai jegybank pénteken közölte, hogy eltörli a devizakockázati tartalékkövetelményt bizonyos határidős ügyletek esetében, ami csökkenti a dollárvásárlás költségét. A jüan tavaly 2020 óta a legnagyobb éves erősödést mutatta a dollárral szemben, áttörve a lélektani jelentőségű 7 jüan/dollár szintet, és a lendület az új évben is kitartott.

Nagy-Britanniában időközi választást tartanak, amelyet kiemelt figyelem övez, mivel a Munkáspárt veresége tovább növelheti a nyomást Keir Starmer miniszterelnökön, akit az utóbbi időszak több szakpolitikai irányváltása miatt is bíráltak.

Gyengültek a kriptodevizák

  • Az azonnali szállítású arany jegyzése 0,23 százalékkal 5175,03 dollárra csökkent unciánként, 
  • az amerikai WTI nyersolaj ára 0,09 százalékkal 65,27 dollárra emelkedett hordónként. 
  • A kriptodevizák piacán a bitcoin 0,3 százalékkal 67 290,45 dollárra, 
  • az ether 0,68 százalékkal 2016,78 dollárra esett.
Kapcsolódó

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu