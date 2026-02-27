Hiába közölt kiváló gyorsjelentést az Nvidia, a részvénypiac szkeptikus maradt - meddig tarthat az MI-rali?
Borús hangulat jellemezte a részvénypiac pénteki ázsiai kereskedési napját; a technológiai vállalatok értékeltségével kapcsolatos aggodalmak nyomás alá helyezték a részvényeket, a közel-keleti feszültségek pedig bizonytalanságban tartották az energiapiacokat.
- A japán részvények követték a Wall Street esését, miután az MI-szektor irányadó szereplőjének számító Nvidia látszólag kiemelkedő eredményei sem tudták lenyűgözni a befektetőket.
- A jen és az amerikai államkötvények erősödtek,
- az arany viszont stabil maradt a kétnapos emelkedést követően.
Kivár az olajpiac
Az Egyesült Államok és Irán közötti nukleáris tárgyalások ománi közvetítője optimista értékelést adott a legutóbbi tárgyalási fordulóról, ugyanakkor az energiapiacokon továbbra is bizonytalanság uralkodott, mivel nem mutatkozott áttörés, amely elhárítaná az esetleges amerikai csapások veszélyét.
A mesterséges intelligencia és a geopolitika továbbra is a pénzügyi piacok fókuszában maradt, ami a kockázatos eszközökből való kivonulást és a menedékeszközök felé történő elmozdulást eredményezte
– idézi a Reuters Mantas Vanagas, a Westpac Group vezető közgazdászának elemzését.
„Mivel az amerikai–iráni tárgyalásokon nem jelentettek be jelentős áttörést, a kőolajpiac kiváró álláspontra helyezkedett, továbbra is jelentős katonai eszkalációs kockázatot árazva a két ország között” – tette hozzá.
- Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,4 százalékkal csökkent,
- a japán Nikkei index 0,8 százalékkal esett.
Nem hatódott meg a részvénypiac az Nvidia parádés eredményeitől
Az Nvidia szerdán a januári negyedévre a vártnál jobb eredményeket közölt, és a folyó negyedévre a piaci becsléseket meghaladó árbevételt jelzett előre. Az amerikai részvények azonban alacsonyabban zártak, a vállalat árfolyama pedig a zárás utáni kereskedésben stagnált.
Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései estek az ázsiai kereskedésben:
- az S&P 500 E-mini kontraktus 0,41 százalékkal,
- a technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 E-mini 0,36 százalékkal gyengült.
Úgy tűnik, a piac egyszerűen többet várt, vagy talán nem hajlandó a jelenlegi, rendkívül magas értékeltségen tovább vásárolni a részvényt
– írta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője az Nvidia eredményeiről.
- A dollárindex, amely az amerikai fizetőeszközt egy devizakosárhoz méri, 0,04 százalékkal 97,77 pontra emelkedett,
- az euró lényegében változatlan maradt 1,1797 dolláron.
- A jen 0,2 százalékkal erősödött, 155,86 jenre dolláronként.
- A font 1,3482 dolláron stagnált.
Továbbra is feszült a helyzet Iránban
Az Egyesült Államok és Irán a svájci tárgyalásokat követően – az ománi külügyminiszter, Sayyid Badr Albusaidi X-en közzétett bejegyzése szerint – saját fővárosaikban folytatott egyeztetések után kívánják újraindítani a tárgyalásokat Teherán nukleáris programjáról.
Bármilyen érdemi előrelépés csökkentheti annak esélyét, hogy Donald Trump amerikai elnök végrehajtsa a kilátásba helyezett Irán elleni támadást, amely sokak szerint szélesebb háborúba torkollhatna.
- Az irányadó tízéves amerikai államkötvény hozama 1,5 bázisponttal 4,002 százalékra csökkent.
- A harmincéves kötvény hozama 1,3 bázisponttal 4,6565 százalékra esett.
Jegybanki kérdőjelek: Japán és Kína is lazítana
A Japánból érkező adatok azt mutatták, hogy Tokióban mérséklődött az infláció, és az ipari termelés a vártnál gyengébben alakult, ezek a tényezők a kamatemelési szándék ellen hatnak. Az adatok azt követően érkeztek, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök a japán központi bank igazgatóságába két olyan tagot jelölt, akik a laza fiskális és monetáris politika elkötelezettjei.
A kínai jegybank pénteken közölte, hogy eltörli a devizakockázati tartalékkövetelményt bizonyos határidős ügyletek esetében, ami csökkenti a dollárvásárlás költségét. A jüan tavaly 2020 óta a legnagyobb éves erősödést mutatta a dollárral szemben, áttörve a lélektani jelentőségű 7 jüan/dollár szintet, és a lendület az új évben is kitartott.
Nagy-Britanniában időközi választást tartanak, amelyet kiemelt figyelem övez, mivel a Munkáspárt veresége tovább növelheti a nyomást Keir Starmer miniszterelnökön, akit az utóbbi időszak több szakpolitikai irányváltása miatt is bíráltak.
Gyengültek a kriptodevizák
- Az azonnali szállítású arany jegyzése 0,23 százalékkal 5175,03 dollárra csökkent unciánként,
- az amerikai WTI nyersolaj ára 0,09 százalékkal 65,27 dollárra emelkedett hordónként.
- A kriptodevizák piacán a bitcoin 0,3 százalékkal 67 290,45 dollárra,
- az ether 0,68 százalékkal 2016,78 dollárra esett.