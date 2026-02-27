A munkaerőpiacot is lehűtötte a rendkívüli hideg, kevesebben dolgoztak januárban, mint tavaly

2026 januárjában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 609 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 225 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatója szerint.

4 millió 609 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma januárban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6 százalék / Fotó: AFP

Egy hónappal korábban, decemberben 4 millió 624 ezer volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

A 2025. novembere és 2026. januárja közötti időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 628 ezer fő volt, mely 68 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 41 ezer fővel, 2 millió 449 ezer főre, míg a nők esetében 27 ezerrel, 2 millió 179 ezer főre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 444 ezer fő dolgozott, mely 81 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 76 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta érdemben nem változott, 0,4 százalékponttal 74,7 százalékra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,2 százalékot, a nők körében pedig 71,0 százalékot mutatott.

Kicsivel emelkedett a munkanélküliek száma

2025. novembere és 2026. januárja között a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 224 ezer fő volt, amely 11 ezer fővel meghaladta az egy évvel ezelőttit. A munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt, 0,3 százalékponttal több, mint az előző év azonos időszakában.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 122 ezer, a nőknél 102 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,8, a nők körében 4,5 százalékot ért el.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 37,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 35,8 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. január végén az egy évvel korábbihoz képest 2,6 százalékkal, 224 ezer főre mérséklődött.