Németország leáll: gigantikus sztrájk tört ki hajnalban, százezren nem veszik fel a munkát – nem járnak a metrók, villamosok, buszok

A Verdi szakszervezet újabb 48 órás országos figyelmeztető sztrájkot szervezett Németországban mintegy 100 ezer dolgozó részvételével. A Verdi szerint csigalassúsággal zajlanak az egyeztetések a kollektív bérmegállapodásról, ami elsősorban a munkaidőre és a műszakokra, az éjszakai és hétvégi munkavégzésért járó pótlékokra, továbbá a fizetésekre terjednek ki.
VG/MTI
2026.02.27, 07:18
Frissítve: 2026.02.27, 07:24

Németországban 48 órás munkabeszüntetést tart mintegy 100 ezer tömegközlekedési dolgozó a Verdi szakszervezet fölhívására péntek hajnaltól. A sztrájkkal nyomást kívánnak gyakorolni a munkaadókra a bérekről és a munkakörülményekről szóló tárgyalásokon.

Warning strike in local transport - Bonn Németországban 48 órás tömegközlekedési sztrájk kezdődött pénteken – nem járnak a metrók, villamosok, buszok
Németországban 48 órás tömegközlekedési sztrájk kezdődött pénteken / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A sztrájk nem érinti Szász-Anhalt és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományokat.A metró, a villamosok és a buszok pénteken és szombaton nem közlekednek (vagy csak korlátozott vészhelyzeti menetrend szerint), a járatok vasárnap a kora reggeli órákban indulnak újra.

A Deutsche Bahn (DB) regionális és elővárosi vonatjáratait nem érinti a sztrájk és nem lesz fönnakadás a légi közlekedésben sem.

A Verdi szerint csigalassúsággal zajlanak az egyeztetések a kollektív bérmegállapodásról, ami elsősorban a munkaidőre és a műszakokra, az éjszakai és hétvégi munkavégzésért járó pótlékokra, továbbá a fizetésekre terjednek ki. A dolgozók követelése között szerepel a legalább tizenegy órás pihenőidő biztosítása is a műszakok között.

Több százezer ipari munkahely tűnt el Németországban

Köztudott, hogy a német ipar nehéz helyzetben van. Németországban 5,38 millióan dolgoztak az ipari szektorban tavaly, ez 124 ezerrel (2,3 százalékkal) kevesebb az egy évvel korábbihoz képest – áll az EY tanácsadó cég jelentésében, amelyet a DPA német hírügynökség idézett. A tavalyi létszámleépítés csaknem a duplája a 2024. évinek.

A legtöbb embert, mintegy 50 ezret az autóiparból bocsátották el tavaly, de 2 ezerrel csökkent az alkalmazottak létszáma a vegyiparban és a gyógyszeriparban. Jan Brorhilker, az EY szakértője szerint a német ipar mély válságban van. Valódi és kézzelfogható gazdasági fellendülésre van szükség, hogy elkerülhessék a további létszámleépítéseket.

Az ipari ágazat bevétele mintegy 5 százalékkal csökkent 2023 óta – áll a jelentésben. Tavaly az ágazati bevétel 1,1 százalékkal mérséklődött, és a tavalyi év végén már a tizedik egymást követő negyedévben jegyeztek föl bevételcsökkenést.

A legnagyobb visszaesést az autó-, textil- és papíripari ágazatban mérték.

A jelentés összeállítói szerint 2019-hez, a pandémia előtti utolsó évhez képest az ipari ágazatban foglalkoztatottak száma mintegy 5 százalékkal, közel 266 ezerrel csökkent. Ezen belül csak az autóipar 111 ezer foglalkoztatottját, dolgozóinak mintegy 13 százalékát vesztette el. A textiliparban és a kohászatban is nagyarányú, 16 százalékos, illetve 13 százalékos létszámleépítés volt.

Elemzők azzal számolnak, hogy idén 1 százalék körüli mértékben nő a német gazdaság teljesítménye az elmúlt évek stagnálása után. Kézzelfogható változás azonban csak 2027-ben lehet, amikor a tanulmány szerzői szerint a megnövekedett kormányzati kiadások a védelmi és az infrastrukturális beruházások terén elkezdik növelni a GDP-t.

Németország nem csak az autóiparát bukhatja el: itt a lista, mely termékeit söpri ki a világból a háború

A német autóipar szenvedése viszi el a show-t a hírekben, pedig a háború a német ipari termékek széles körét ütötte meg, amelyek a Covid-járványt még nevetve vészelték át. A német gazdaság látványos szenvedésének alapoka az ipar gyengélkedése, ezen belül is az energiaintenzív iparágaké, amelyeknek a termékeit kisöpörheti a piacokról az ukrajnai háború.

