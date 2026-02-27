Deviza
EUR/HUF375,52 -0,11% USD/HUF318,27 -0,06% GBP/HUF428,82 -0,21% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF88,92 -0,12% RON/HUF73,7 -0,12% CZK/HUF15,48 -0,13% EUR/HUF375,52 -0,11% USD/HUF318,27 -0,06% GBP/HUF428,82 -0,21% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF88,92 -0,12% RON/HUF73,7 -0,12% CZK/HUF15,48 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 689,88 +0,73% MTELEKOM2 180 -0,69% MOL3 528 +0,23% OTP39 980 +0,93% RICHTER12 000 +1,42% OPUS547 -0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 100 -1,96% BUMIX9 831,06 +0,24% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 693,81 +0,49% BUX127 689,88 +0,73% MTELEKOM2 180 -0,69% MOL3 528 +0,23% OTP39 980 +0,93% RICHTER12 000 +1,42% OPUS547 -0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 100 -1,96% BUMIX9 831,06 +0,24% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 693,81 +0,49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
KSH
ipari termelői árak
ipar

Tovább csökkentek az árak a magyar iparban, de akad egy kisebb bökkenő

Januárban az ipari termelői árak átlagosan 2,9 százalékkal elmaradtak az egy évvel korábbitól a KSH friss adatai szerint. Azonban az előző hónaphoz viszonyítva 0,9 százalékkal magasabbak voltak az ipari termelő árak.
VG
2026.02.27, 09:06
Frissítve: 2026.02.27, 10:08

2026 januárjában az ipari termelői árak átlagosan 2,9 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 2,8, az exportértékesítéséi 2,9 százalékkal csökkentek az előző év januárjához képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatója szerint.

ipari termelés, ipari termelői árak, KSH autóipar, autó, autógyártás, gyár, munkás, munkások, termelés, gyári munkás, gyári munkások
Decemberhez képest 0,9 százalékkal magasabbak voltak januárban az ipari termelői árak / Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

Egy hónappal korábban, 2025 decemberében az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól, novemberhez képest pedig 0,4 százalékkal lettek alacsonyabbak.

Idén januárban az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak nem változtak, az exportértékesítési árak 1,4 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak összességében 0,9 százalékkal magasabbak voltak.

2026. januárban a 2025. januárihoz képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 2,8 százalékkal csökkentek, ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,2, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,2 százalékkal mérséklődtek.

Szinte minden iparágban volt valamennyi mérséklődés

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,0 százalékkal, a beruházási javakat gyártókban 1,4 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 1,2 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 2,9 százalékkal, ezen belül a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,4, a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 1,7 százalékkal csökkentek.

Infláció

Infláció
570 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu