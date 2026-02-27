Tovább csökkentek az árak a magyar iparban, de akad egy kisebb bökkenő

2026 januárjában az ipari termelői árak átlagosan 2,9 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 2,8, az exportértékesítéséi 2,9 százalékkal csökkentek az előző év januárjához képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatója szerint.

Decemberhez képest 0,9 százalékkal magasabbak voltak januárban az ipari termelői árak / Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

Egy hónappal korábban, 2025 decemberében az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól, novemberhez képest pedig 0,4 százalékkal lettek alacsonyabbak.

Idén januárban az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak nem változtak, az exportértékesítési árak 1,4 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak összességében 0,9 százalékkal magasabbak voltak.

2026. januárban a 2025. januárihoz képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 2,8 százalékkal csökkentek, ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,2, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,2 százalékkal mérséklődtek.

Szinte minden iparágban volt valamennyi mérséklődés

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,0 százalékkal, a beruházási javakat gyártókban 1,4 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 1,2 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 2,9 százalékkal, ezen belül a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,4, a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 1,7 százalékkal csökkentek.