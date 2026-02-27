Horvátországi nyaralás 2026: beindult a szezon, hihetetlen foglalási árak várják a magyarokat – rég nem láttunk ilyet és ennek a forint az oka

Éppen annyival drágultak egy év alatt a horvátországi szállások, mint amennyit ugyanezen időszak alatt a forint erősödött az euróhoz képest. Valószínűleg régóta nem volt példa arra, hogy egyéves időtávban a szezon kezdete előtti összehasonlításokban ne dráguljon a magyar turisták számára Horvátország, most azonban még az is gyakori eset lehet, hogy egyenesen olcsóbbá vált – mutatott rá pénteken a G7.

A horvátországi szállásárak éves emelkedését szinte teljesen ellensúlyozta a forint euróval szembeni erősödése / Fotó: pymata / Shutterstock

A horvát statisztikai hivatal napokban közzétett adatai szerint Horvátországban a szállások és vendéglátóhelyek 6,8 százalékkal emelték az áraikat éves alapon januárban. Eközben azonban a forint erősödött az euróval szemben: míg 2025 januárjában havi átlagértéken 411 forintot kellett adni egy euróért, idén januárban csak 384-et.

A portál egy példával szemléltette, hogyan jelenik meg ez a magyar turisták pénztárcájában: 2025 januárjában egy ezer eurós szállás 411 ezer forintba került, míg idén januárban az inflációval és az árfolyammozgással számítva ez 1068 euróban, azaz 410 ezer forintba került.

Ráadásul a forint azóta erősödött.

Ha nem emelnek nagyot az áraikon a horvát szálláshelyek, akkor a nyaralás még kedvezőbb lehet ott. Ez egyben pedig azt is jelenti, hogy a hazai szállásadók számára nem jó jel, hogy az egyébként is kedvelt horvátországi nyaralás elérhetősége javul.

A KSH adatai szerint Magyarországon a nettó medián jövedelem 2024 és 2025 decembere között 10,8 százalékkal emelkedett. 2024 decemberében 389 800 forint, azaz akkori árfolyamon 948 euró volt a nettó medián kereset, tavaly év végén azonban már 427 500 forint, azaz 1110 euró volt ugyanez.

