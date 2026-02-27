Deviza
EUR/HUF375,66 -0,08% USD/HUF317,86 -0,19% GBP/HUF429 -0,17% CHF/HUF411,35 -0,12% PLN/HUF88,98 -0,04% RON/HUF73,74 -0,07% CZK/HUF15,49 -0,08% EUR/HUF375,66 -0,08% USD/HUF317,86 -0,19% GBP/HUF429 -0,17% CHF/HUF411,35 -0,12% PLN/HUF88,98 -0,04% RON/HUF73,74 -0,07% CZK/HUF15,49 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
szállásdíj
Horvátország
szálláshelyek
Adria
nyaralás

Horvátországi nyaralás 2026: beindult a szezon, hihetetlen foglalási árak várják a magyarokat – rég nem láttunk ilyet és ennek a forint az oka

A horvátországi szállásárak éves emelkedését szinte teljesen ellensúlyozta a forint euróval szembeni erősödése, így idén a magyar turisták számára akár olcsóbb is lehet az adriai nyaralás, mint egy évvel korábban. Ugyan Horvátországban drágultak a szállások, a kedvezőbb árfolyam és a hazai bérek emelkedése javította a magyarok vásárlóerejét.
VG
2026.02.27, 07:54
Frissítve: 2026.02.27, 08:01

Éppen annyival drágultak egy év alatt a horvátországi szállások, mint amennyit ugyanezen időszak alatt a forint erősödött az euróhoz képest. Valószínűleg régóta nem volt példa arra, hogy egyéves időtávban a szezon kezdete előtti összehasonlításokban ne dráguljon a magyar turisták számára Horvátország, most azonban még az is gyakori eset lehet, hogy egyenesen olcsóbbá vált – mutatott rá pénteken a G7.

A horvátországi szállásárak éves emelkedését szinte teljesen ellensúlyozta a forint euróval szembeni erősödése, Aerial,View,Of,The,Ina,Rijeka,Refinery,In,Urinj,,Croatia,
A horvátországi szállásárak éves emelkedését szinte teljesen ellensúlyozta a forint euróval szembeni erősödése / Fotó: pymata / Shutterstock

A horvát statisztikai hivatal napokban közzétett adatai szerint Horvátországban a szállások és vendéglátóhelyek 6,8 százalékkal emelték az áraikat éves alapon januárban. Eközben azonban a forint erősödött az euróval szemben: míg 2025 januárjában havi átlagértéken 411 forintot kellett adni egy euróért, idén januárban csak 384-et.

A portál egy példával szemléltette, hogyan jelenik meg ez a magyar turisták pénztárcájában: 2025 januárjában egy ezer eurós szállás 411 ezer forintba került, míg idén januárban az inflációval és az árfolyammozgással számítva ez 1068 euróban, azaz 410 ezer forintba került.

Ráadásul a forint azóta erősödött. 

Ha nem emelnek nagyot az áraikon a horvát szálláshelyek, akkor a nyaralás még kedvezőbb lehet ott. Ez egyben pedig azt is jelenti, hogy a hazai szállásadók számára nem jó jel, hogy az egyébként is kedvelt horvátországi nyaralás elérhetősége javul.

A KSH adatai szerint Magyarországon a nettó medián jövedelem 2024 és 2025 decembere között 10,8 százalékkal emelkedett. 2024 decemberében 389 800 forint, azaz akkori árfolyamon 948 euró volt a nettó medián kereset, tavaly év végén azonban már 427 500 forint, azaz 1110 euró volt ugyanez.

Horvátország a magyaroknak és a szlovákoknak az orosz olajról: „Sokkal olcsóbb, mint amit mi veszünk, mondjanak le róla”

A Janaf versenyképes árakkal működik, és megbízható partnerként szolgálja ki a régió olajszállítmányozási igényeit az Adria vezetéken keresztül – idézte lapunk Ante Susnjar horvát gazdasági minisztert.

Sisnjar közölte, hogy az Adria vezeték keresztül történő szállítás útvonala jelentősen rövidebb a magyar és szlovák finomítóknak, mint más alternatív vezetékeken, és az árak szerinte sokszor alacsonyabbak, mint a Barátságon keresztül történő szállítás esetén. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az orosz eredetű nyersolaj jelentősen olcsóbb a világpiacon. Egyúttal felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy az ukrajnai szolidaritás jegyében hagyjanak fel az orosz fosszilis energiahordozók importjával.

Korábban a Mol-csoport felszólította a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalatot, hogy péntekig adjon biztosítékot a tengeri úton érkező, nem szankcionált orosz kőolajszállítmányok átengedésére, ellenkező esetben az Európai Bizottsághoz fordulnak és kártérítési eljárást indíthatnak. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu