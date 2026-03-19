Az este új botrány robbant ki Ukrajna és Magyarország között, azonnal reagált a kormány: erre már Szijjártó Péter sem számított

Szégyentelen álhírhadjáratba kezdett Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azzal, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a parlamenti választásba a kárpátaljai magyarok felhasználásával – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be, hogy „ma az ukránok újra bizonyították, hogy nincs az az eszköz, aminek használatától visszariadnának a magyar parlamenti választás eredményének befolyásolása érdekében”.

„Minden eszközt bevetnek azért, hogy a Tisza Párt nyerje a választást. Minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék, kezdték az olajblokáddal, s folytatták egy totális energiablokád kísérletével, aztán jött a halálos fenyegetés a miniszterelnöknek, valamint a fenyegetés a miniszterelnök gyerekeinek és kiskorú unokáinak, most pedig a külügyminiszter kezdett szégyentelen álhírhadjáratba, ráadásul a kárpátaljai magyar testvéreink felhasználásával” – sorolta.

Tájékoztatása szerint ukrán kollégája, Andrij Szibiha azt írta ki közösségi oldalára, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a magyar parlamenti választásba, a kárpátaljai magyarok felhasználásával.

„Itt az ideje, hogy világossá tegyük az ukránoknak, hogy ebből elég, és fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a magyarok inzultálását Magyarországon és Kárpátalján!” – mondta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy

épp elég, hogy Ukrajnában 2015 óta folyamatosan veszik el a kárpátaljai magyarok jogait, most már „ilyen mocskos hazugsághadjáratba” is belekeverik őket.

„A választást meg fogjuk nyerni, az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz. Nem engedjük, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba, nem engedjük, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét Ukrajnába, akármit is találnak ki az ukránok, akármilyen hazugságot talál ki az ukrán külügyminiszter, és akárkit fenyeget meg Zelenszkij elnök” – húzta alá.

„Nyilvánvalóan elkeseredettek, nyilvánvalóan látják, hogy hiába minden erőfeszítés. Látták a tömeget a Békemeneten. Látták a tömeget Kaposváron, látták a tömeget Egerben, látták ma a tömeget Dunaújvárosban. Látják, hogy nincsen hatása a beavatkozásnak. Látják, hogy a magyar emberek szuverén nemzeti kormányt akarnak, a magyar emberek békét akarnak, a magyar emberek biztonságot akarnak, és a magyar emberek ki akarnak maradni az ukránok háborújából” – fejtette ki.