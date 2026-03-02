Elege lett Lázár János helyettesének, minden részletet feltárt a Budapest-Belgrád vasútvonalról: „Egyetlen szó sem igaz”

Lejárt szavatosságú, rég meghaladott információkon alapuló hírekkel igyekeznek zavart kelteni a Budapest–Belgrád vasútvonal működésével kapcsolatban. A sajtóban megjelent híresztelések minden alapot nélkülöző tévedéseken alapulnak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Elindult a rendszeres teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: Lakatos Péter / MTI

A tárca szerint egyetlen szó sem igaz például abból az értesülésből, hogy az állomásokon a váltók kezelése tilos lenne. A rendkívüli küldeményekként közlekedtetett úgynevezett big cube konténerek szállításának sincs semmilyen műszaki akadálya a pályán, az ezzel kapcsolatos engedélyeztetési eljárás épp a héten zárul.

A sajtó téves állításával ellentétben a csatlakozó vonalakról be lehet haladni az állomásokra (például Kiskunhalasra) az úgynevezett ETCS fedélzeti berendezés nélkül is, amiképpen lehet a vonatbefolyásoló rendszer nélkül állomási tolatási mozgást és iparvágány-kiszolgálást is végezni.

Hasonló a helyzet a szerb és az uniós vonatbefolyásolási rendszer közötti összhang megteremtésével, amely szükséges ahhoz, hogy például a kínai gyártmányú, szerb Soko (Sólyom) motorvonatok az Európai Unióban is közlekedhessenek. Ennek biztosítása a személyforgalom indításáig megtörténik, ez sem lesz akadálya tehát a lehető leggyorsabb határátmenetnek,

a járműváltás nélküli, folyamatos közlekedésnek Belgrád és Budapest, illetve az EU más desztinációi között.

A határátmenet időigényét egyetlen objektív, a vasúttársaságokon túlmutató ok befolyásolja kedvezőtlenül: az a tény, hogy Szerbia nem része a schengeni övezetnek. A két ország határrendészetért felelős szervei azonban ezt az adottságot is a lehető leggyorsabb – és még Brüsszel számára is elfogadható – megoldással igyekeznek hatékonyan kezelni.

A személyforgalom indulása nem konkrét dátumhoz, hanem az ETCS-rendszer megalkuvások nélküli működéséhez kötődik. Ez várhatóan a tavasszal megtörténik, legkorábban akár még a húsvéti ünnepek előtt. Az újjáépített 150-es vonalra ütemezett bővüléssel tér vissza a teherforgalom.

Az árufuvarozói igények felmérése alapján a szakemberek úgy számolnak, hogy az új pálya a harmadik negyedévre éri el a teljes kihasználtságnak tekinthető forgalmat. A vasúti árufuvarozási piac részéről már most jelentős az érdeklődés: több meghatározó vasúttársaság – köztük a GYSEV Cargo Zrt., a CER Hungary Zrt., a Central Railways a.s., a Rail Cargo Hungária Zrt. – készül nagy tömegű határátlépő tehervonatok közlekedtetésére Európa egyik legújabb északkeleti tengelyű, kötött pályás logisztikai útvonalán.