Óriási estek az eladások, bajban van a BYD – a szegedi gyár most lesz igazán fontos

Öt éve nem látott mértékben estek a Szegeden gyárat építő BYD eladásai februárban, főként a kínai autógyártó hazai piacának zsugorodása miatt, amit az export növekedése nem tudott ellensúlyozni.

A BYD számára kulcsfontosságú lehet a szegedi gyár / Fotó: NurPhoto via AFP

Az öldöklő versenyben a BYD is egyre nehezebben áll helyt

A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója 190 190 ezer autót adott el februárban, 41 százalékkal kevesebbet a tavaly februárinál. A BYD elsősorban Kínában gyengélkedik, ahol 65 százalékos visszaesést tapasztalt, miközben az export 50 százalékkal nőtt – írja a Financial Times. Bár a februári számokban a kínai holdújév is szerepet játszhatott, a BYD számára az is fejfájást okozhat, hogy ez már zsinórban a hatodik hónap, amikor csökkenő eladásokról számol be. Ráadásul

a január–februári adatokat együtt vizsgálva (tavaly a holdújév januárra esett) is 36 százalékos esést láthatunk.

Az eladások csökkenése éles fordulat a korábbi évek szinte folyamatos növekedésével szemben, aminek köszönhetően a 2020-as 427 ezres értékesítés tavalyra már több mint tízszeresére, 4,6 millióra nőtt. Az autógyártónak azonban egyre nehezebb a dolga az egyre élesebb versenyben például a Geelyvel vagy a Leapmotorral szemben. A kínai hatóságok pedig a beszállítók méltányos kezelése érdekében indítottak kampányt, és az árháborút is igyekeznek megfékezni.

A külpiacok jelenthetik a megoldást

A BYD számára ezért is különösen fontosak a Kínán kívüli piacok és a külföldi terjeszkedés, például a szegedi gyár. A vállalat emellett Brazíliában, Törökországban, Üzbegisztánban és Thaiföldön is épít gyárat. Elemzők szerint a külföldi eladások idén is 60 százalékkal nőhetnek, amit jövőre újabb 25 százalékos bővülés fejelhet meg.

A kínai autógyártóknak meg kell küzdeniük az elektromos autók iránti kereslet lassabb növekedésével és a robbanómotoros autók iránti kereslet összeomlásával is.

Mindez a hagyományos nyugati autógyártók számára is veszélyt jelent, hiszen a kínai márkák egyre inkább az exportpiacok felé fordulhatnak.

Az iráni háború kitörésének hírére azonban a BYD árfolyama 8 százalékot ugrott, miután az emelkedő üzemanyagárak növelhetik az elektromos autók iránti keresletet.