Amerikának elege lett: megindult a hadművelet a Hormuzi-szoros megnyitására - hosszú hetekig is eltarthat

Erőből próbálja megnyitni a Hormuzi-szorost az Egyesült Államok, amely az iráni haditengerészet eszközeit A-10-es csatarepülőkkel vadászná le, míg a drónok okozta fenyegetéseket Apache helikopterekkel kezelné.

Az A-10 csatarepülők takarítanák el a tengeri fenyegetéseket a Hormuzi-szorosban / Fotó: StockTrek Images via AFP

Már el is kezdődött az iráni fenyegetést semlegesítő hadművelet a Hormuzi-szorosban

A The Wall Street Journal összefoglalója szerint a varacskos disznó néven is ismert csatarepülők bevetésével levadászhatók Irán kicsi, de gyors támadóhajói, miközben a helikopterek a drónok és cirkálórakéták jelentette veszélyt mérsékelhetik. Bár Dan Caine vezérkari főnök szerint az A-10-eseket már be is vetették a Hormuzi-szoros térségében, szakértők szerint még ahhoz is hetekig tartó kampányra van szükség, hogy haditengerészeti kíséret mellett újraindulhasson a forgalom a globális energiapiac legfontosabb ütőerén. Ráadásul

ebben az esetben sem valószínű, hogy a békeidők áteresztőképességét elérje a szoros.

Az A-10-es csatarepülőt eredetileg szárazföldi csapatok támogatására fejlesztették ki, de tengeri eszközök ellen is hatásosnak bizonyult. Ugyanakkor az amerikai légierő régóta szeretné a típust nyugdíjazni, hogy modernebb géppel váltsa le a repülőt, amely hatékonyabb lehet a kínaiak ellen. Azonban az amerikai hadsereg az elmúlt években sokszor felkelő csapatokkal került szembe, melyek ellen az A-10 kiváló megoldás, így szolgálatban maradt.

Caine arról is beszámolt, hogy az amerikaiak egyes szövetségesei sikerrel vetik be a helikoptereket a drónok jelentette fenyegetésekkel szemben. Ugyanakkor az nem világos, hogy Irán elaknásította-e, és ha igen, milyen mértékben az átjárót. A térségben állomásozó amerikai aknakereső hajók a háború előtti hónapokban elhagyták a régiót.

Irán egyebek mellett olyan aknákkal is rendelkezik, amelyek a tengerfenékre horgonyozhatók és távirányítással működtethetők.

Az amerikaiak emellett támadásokat indítanak az Iráni Forradalmi Gárda megerősített rakétakilövő állomásai ellen is, és Pete Hegseth hadügyminiszter szerint már 120 iráni hajót lőttek ki. Azonban a perzsa állam vélhetően még mindig jelentős rakétakészletekkel és több száz hajóval rendelkezik a Hormuzi-szorosban és környékén, a közeli szigetek partvidékén.