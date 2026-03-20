Nem várt irányba halad a közel-keleti háború, a kilátások egyre romlanak

Ha még inkább elhúzódik az iráni konfliktus, az árak emelkedésének folyamatát tovább gerjeszti, hogy nem történik meg az áruk elszállítása, ezáltal pedig csökkenteni kell a kitermelés mértékét is. A térség tárolói kapacitásai végesek, és egyébként sem életbiztosítás háborús zónában nagymértékben tárolni olajat vagy földgázt. Viszont a kitermelésleállítások csak elhúzzák a normális állapotba való visszatérés várható idejét, hiszen még ha újra meg is nyílik a Hormuzi-szoros, időbe telik majd a felhalmozott készletek elszállítása és a termelés újbóli felfuttatása. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint eddig körülbelül napi nyolcmillió hordónyi nyersolajtermelést állítottak le.

Iráni konfliktus – a kilátások egyre romlanak

Ráadásul a régió energia-infrastruktúrája sebezhető a támadásokkal szemben, és már több, akár szándékos, akár véletlen iráni támadás is történt finomítók és kikötők ellen, miközben a kitermelési létesítmények ellen is voltak támadási kísérletek. A korábbi várakozásainknál tehát gyengébbnek bizonyul a térség légvédelme. Így nem meglepő, hogy a támadások miatti kapacitáskiesések csak még inkább meghosszabbítják a Perzsa-öbölből származó olaj- és LNG-ellátás normalizálódásához szükséges időt.

Bár az USA kormányzata mindenféle biztosítási garanciákról és haditengerészeti kíséretről ötletel, ezek egyike sem valósult még meg. Mindez nem véletlen, hiszen a kereskedelmi hajók kísérése veszélyes vállalkozás. A Hormuzi-szoroson áthaladó vagy ott állomásozó amerikai hadihajók könnyen sebezhetővé válnának, ezért az Egyesült Államoknak valószínűleg el kell halasztania az ilyen lépéseket mindaddig, amíg úgy nem látja, hogy Irán hajók elleni támadási képessége jelentősen lecsökkent.

Eközben az IEA-tagországok által a rekordmennyiségű, négyszázmillió hordónyi olajtartalék piacra bocsátása segíthet az ellátási gondokon rövid távon, de ez csak ideiglenes megoldás.

Ez a mennyiség csak a jelenlegi ellátási zavarok alig több mint 25 napját fedezi (számolva azzal, hogy a termelés egy részét vezetékekbe irányíthatják át), viszont ez az olaj sokkal lassabb ütemben folyik ki a kormányzati tartalékokból, mint ahogy a piacról eltűnik a természetes kínálat.