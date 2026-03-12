Deviza
iráni háború
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
olajár

Átlépte a 100 dollárt az olajár – amíg a Hormuzi-szoros zárva, nincs vége a drágulásnak

Nincs megállás a drágulásban, 400 millió hordó sem segített az olajpiacon. Az olajár a következő napokban még tovább emelkedhet.
K. B. G.
2026.03.12, 15:15
Frissítve: 2026.03.12, 15:40

Csütörtök délutánra ismét átlépte a 100 dolláros szintet a Brent olajár, miután egyelőre továbbra sem lehet tudni, hogy meddig maradhat zárva a Hormuzi-szoros és Irán több tanker ellen indított támadásokat. Bár a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi léptékű, 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalék felszabadításáról döntött, ez csak lassítani tudta az árak emelkedését, ám megfékezni nem.

Aerial,View,Above,A,Large,Crude,Oil,Product,Tanker,Ship gázár, lng,, olaj
Az olajárak emelkedésének csak a Hormuzi-szoros megnyitása vethet gátat / Fotó: Clare Louise Jackson / Shutterstock

Ismét a 100 dollárt ostromolja az olajár

A Brent olajfajta ára reggel átlépte a 100 dolláros szintet, délelőtt visszaesett a lélektani határ alá. Délutánra azonban ismét rövid időre átlépte a 100 dollárt az árfolyam, mielőtt ismét a kulcsfontosságú szint alá süllyedt, majd azt újra átlépte. Azonban amíg a Hormuzi-szoros zárva marad, az áremelkedés folytatódhat, a Goldman Sachs egy szerdai jegyzete szerint a következő napokban a történelmi csúcsot is elérheti az olajár és akár a 150 dollárt is elérheti az árfolyam.

Irán pedig azzal fenyegetőzött, hogy a világ jobban teszi, ha felkészül a 200 dolláros olajárra . Ehhez képest a 100 dolláros árfolyam még kedvezőnek mondható, de a drágulási nyomás nem enyhül. A kibontakozó globális energiaválság ellenében már számos ország igyekszik durva lépésekkel korlátozni az olajfogyasztást, ám a Hormuzi-szoroson keresztülhaladó mennyiség annyira nagy, hogy a keresleti válasz aligha lesz elegendő. 

A globális tartalékkapacitás a kínálati oldalon pedig főként a szoros rossz oldalán található.

A stratégiai tartalékok felszabadítása csak ideiglenes megoldást jelenthet ebben a helyzetben, ám a Hormuzi-szoros tartós blokádjára nincs felkészülve a világgazdaság, különösen, hogy az átjárón nemcsak az olaj-, de az LNG- vagy épp a műtrágyakínálat jelentős része is áthalad. Az öböl menti országok közül pedig már több is bejelentette, hogy korlátozza a termelését, miután a tankerforgalom leállása miatt nincs, aki elszállítaná a felszínre hozott nyersanyagot.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
206 cikk

 

