Melyik a legjobb kolbász? Gasztroteszten mérkőztek meg a kézműves termékek

A magyar konyha egyik legismertebb alapétele került most a gasztronómiai vizsgálatok középpontjába. Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós egy kóstolón több kézműves terméket hasonlított össze, hogy kiderüljön, melyik felel meg leginkább a hagyományos minőségi elvárásoknak. A kolbász íze, állaga és fűszerezése is fontos szerepet játszott az értékelés során.
VG
2026.03.06, 18:10
Frissítve: 2026.03.06, 18:24

A magyar konyha egyik legismertebb és leggyakrabban fogyasztott alapanyaga a kolbász. A hagyományos disznóvágásoktól a vidéki kamrákig sok család életében jelen van, miközben számos regionális változata vált az ország gasztronómiai örökségének részévé. A Mindmegette gasztronómiai sorozatának egyik új epizódjában Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós kóstolt meg több mangalicából készült száraz parasztkolbászt. A két gasztronómiai szakember vakteszten értékelte a termékeket, vagyis a kóstolás során nem tudták, melyik készítmény melyik termelőtől származik.

Fotó: Mindmegette

A kolbász a magyar gasztronómia egyik legismertebb terméke, amelynek elkészítése hosszú hagyományokra épül. A családi receptek gyakran generációról generációra öröklődnek, és a fűszerezés, az érlelés vagy a füstölés módja jelentősen befolyásolja a végeredményt. A magyar kolbászkultúra jelentőségét az is mutatja, hogy több változat hivatalosan is kiemelt nemzeti értéknek számít, köztük a Csabai kolbász, a Gyulai kolbász és a Debreceni páros kolbász.

A kóstoló során a szervezők több kézműves készítményt válogattak össze. A Mindmegette szerkesztősége előzetesen kiválasztotta azokat a mangalicából készült száraz parasztkolbászokat, amelyek közül végül három került a döntőbe. Ezeket a kolbászokat értékelte a két szakember a vakteszt során.

A tesztelésnél több szempontot is figyelembe vettek:

az íz mellett az állag, a fűszerezés egyensúlya és az érlelés minősége is szerepet játszott az értékelésben. 

A kóstolást szakmai tanácsokkal segítette Such Zoltán András, akit a szakmában gyakran „kolbászkirályként” emlegetnek.

A műsor célja a készítők szerint nem csupán az, hogy győztest hirdessenek, hanem az is, hogy bemutassák a hagyományos magyar élelmiszer-készítés mögött álló munkát. A felvételek során a stáb a győztes termelőhöz is ellátogatott, és a környék gasztronómiai és turisztikai lehetőségeit is bemutatta.

A kolbász a mai napig sokféleképpen kerül az asztalra: lehet friss, sütni való változat, hosszabb ideig érlelt száraz kolbász vagy füstölt készítmény. A magyar konyhában gyakran fogyasztják egyszerűen kenyérrel, de számos hagyományos étel – például a rakott krumpli vagy a tojásos reggelik – alapvető hozzávalója is.

