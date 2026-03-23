Polexit: megkérdezték a lengyeleket, hogy akarnak-e még az EU tagjai lenni – itt a válasz

Lengyelország lakosságának az Európai Unióhoz való viszonyát mutatja be az IBRiS közvélemény-kutató cég legfrissebb felmérése, amelyet a Polsat News megbízásából készítettek. A kutatás résztvevőinek azt a kérdést tették fel, hogy „Lengyelországnak az Európai Unióban kellene-e maradnia, vagy inkább ki kellene lépnie belőle?”.

A lengyelek többsége továbbra is az EU-tagság mellett áll / Fotó: Shutterstock

A Do Rzeczy cikke szerint a válaszadók több mint fele, 50,7 százaléka felelte azt, hogy Lengyelországnak „határozottan az Európai Unióban kellene maradnia”. Az „inkább maradnia kellene” választ a megkérdezettek 22,1 százaléka jelölte meg. Összességében tehát a felmérés résztvevőinek 72,8 százaléka foglalt állást a Polexit ellen.

Azzal a véleménnyel, hogy Lengyelországnak mindenképpen el kellene hagynia az Európai Uniót, csupán a megkérdezettek 6,7 százaléka értett egyet. Amellett, hogy Lengyelország „inkább lépjen ki”, 16,2 százalék foglalt állást. Ezek az eredmények azt jelentik, hogy összesen 22,9 százalék támogatja részben vagy teljesen a Polexitet.

A lengyelek előnyösnek tartják az EU-tagságot

A felmérésben nem ez volt az egyetlen kérdés, arra is rákérdeztek, hogy véleményük szerint milyen hatással volt Lengyelország helyzetére az Európai Unióhoz való csatlakozás. A Polsat News számára készült felmérés válaszadóinak:

több mint fele (56,5 százalék) úgy nyilatkozott, hogy Lengyelország több előnyre tett szert, mint amennyi hátrány érte.

Ezzel ellentétes véleményen van a megkérdezettek 18,1 százaléka,

míg 16,7 százalék úgy véli, hogy az előnyök és a hátrányok kiegyenlítették egymást.

Ezenkívül 8,7 százalék vagy nem tudta megítélni ezt, vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

Az IBRiS országos kutatását március 19. és 22. között végezték el, KATI módszerrel, ezerfős, reprezentatív lengyel mintán.

Az utóbbi időben a Polexit témája a lengyel közéletben főként a kormányoldal politikusainak, élükön Donald Tuskkal, köszönhetően került előtérbe.

„Ma már senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy a közelgő választás arról dönt, Lengyelország Európában marad-e, és ki akar minket onnan kivezetni. Közösen kell megállítanunk a politikai őrülteket” – írta a miniszterelnök a SAFE körül kialakult vita kapcsán.

Lengyelország 1999 óra a NATO és 2004 óta az Európai Unió tagja.