Félelem és rettegés Londonban, rájöttek, hogy Teherán simán elérheti ballisztikus rakétáival a brit fővárost

Vajon az ajatollah már az űrbe is „kilépett”? Ez olyan kérdés, amely tavaly év végén még eszébe se jutott volna senkinek. Viszont miután Teherán rakétatámadást intézett a brit Diego Garcia-i légibázis ellen, amely csaknem 4000 kilométerre van Irántól, London hirtelen rádöbbent a fenyegető veszélyre - írja a Telegraph című lap.

Iráni ballisztikus rakéta - az űrprogram révén London is potenciális célponttá vált / Fotó: NurPhoto via AFP

Valójában a rezsim már egy ideje használ „űrfegyvereket”. Így működnek ugyanis a ballisztikus rakéták: a a nagyjából egy busz méretével megegyező rakéta kilép a légkörből, elliptikus pályát ír le az űrben, majd hiperszonikus sebességgel visszatér, és a célpont felé zuhan. Ez akár 3 ezer kilométeres hatótávolságot is jelenthet. A háború előtt több ezer ilyen ballisztikus rakétája volt Iránnak, és bár ez a készlet jelentősen csökkent, továbbra is fenyegetést jelent.

A Diego Garcia több jó pár száz kilométerrel ezen hatótávon kívül esik, az Indiai-óceán közepén található, a Chagos-szigetek részeként.

Szombaton azonban kiderült, hogy a brit bázist – amely jelenleg teljes mértékben támogatja az amerikai nagy hatótávolságú bombázókat – két iráni lövedék célba vette.

Az egyik útközben meghibásodott, a másikat egy amerikai Arleigh Burke-osztályú romboló fogta el.

Hogyan tudott Teherán ilyen messzire lőni?

Londonban ránéztek a térképre és megdöbbentek: ha ugyanazokat az indítóállásokat 180 fokkal elfordítják, London is elérhetővé válhat. A szakértők szerint nem valószínű, hogy Irán ilyen gyorsan és titokban egy teljesen új rakétaosztályt fejlesztett volna ki. Inkább az történhetett, hogy találékony módon

az űrprogram rakétáit alakították át.

A háború előtt Irán polgári űrügynöksége és az Iszlám Forradalmi Gárda közösen fejlesztett hazai rakétákat – például a Safirt, a Simorghot és a Qasedet –, amelyek orosz indítási szolgáltatásokhoz kapcsolódtak.

Tavaly Teherán két Simorgh rakétával pályára állította eddigi legnehezebb hasznos terhét: egy körülbelül 300 kilogrammos távközlési műholdat és egy űrvontatót.

Hétfőn Izrael bejelentette, hogy megsemmisített egy katonai űrlétesítményt Teheránban, amelyet „műholdak elleni támadási képességek fejlesztésére” használtak.

Ugyanakkor, mivel több űrügynökségi központ is működik Teherán környékén, valamint Shahrudban és Qomban, korántsem biztos, hogy a programot sikerült teljesen kiiktatni.

A Simorgh – más néven Safir-2 – egy kétlépcsős, folyékony hajtóanyagú rakéta, amelyet műholdak pályára állítására terveztek.

Közel 27 méter hosszú és 87 tonnás tömegű, ez volt az első iráni hordozórakéta, amely több hasznos terhet is képes volt pályára juttatni.

Bár bonyolult hajtóművei miatt korábban megbízhatatlannak számított, az utóbbi években javult a sikerességi aránya. Mérete és sebessége miatt még robbanófej nélkül is hatalmas pusztítást okozna.