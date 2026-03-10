Az iráni háború a második fokozatba kapcsolt: az Egyesült Államok Nagy-Britanniába küldi szuperbombázóit — mi lesz ennek a vége?

Izrael és az Egyesült Államok a háború tizedik napján sem csökkentik a csapások mértékét Iránra. Az amerikaiak három B–52H Stratofortress bombázót küldtek Nagy-Britanniába a RAF (Royal Air Force) Fairford repülőtérre.

Donald Trump a B–52-es bombázók elrettentő erejében bízik, amelyek megakadályozzák Iránt abban, hogy Európát vegye célkeresztbe / Fotó: Toby Melville / Reuters

Honnan érkeztek és valóban Iránba tartanak a B–52-esek?

A repülőgépek eredetileg az észak-dakotai Minot légi támaszpont 5. bombázószázadához tartoznak. Donald Trump a bombázók elrettentő erejében bízik, amely megállíthatja Irán azon törekvéseit, hogy európai területeket vegyen célkeresztbe. Erre azután került sor, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök jóváhagyta az úgynevezett védekező amerikai akciókat iráni célpontok ellen brit bázisokról. Ez magában foglalja az iráni rakétabázisok megsemmisítését, mielőtt azok támadást indítanának.

Szükséges az elrettentő erő Európában

Múlt héten egy drón becsapódása és az azt követő riadó alapjaiban rengette meg a ciprusi RAF (Royal Air Force) akrotíri légibázisának környékén élők mindennapjait. A ciprusi támadás után a hatóságok több mint ezer ember evakuálását rendelték el. Sokan teszik fel a kérdést: hogyan juthatott el észrevétlenül egy támadó drón egy erősen védett katonai létesítményig. A mediterrán sziget déli részén elterülő brit fennhatóságú terület mintegy 99 négyzetmérföldet foglal el, a bázis szögesdrótos kerítése körüli szántóföldek antennákkal vannak tele.

A ciprusi öböl túloldalán Limasszol fekszik, a tengerparti város, amelyet gyakran a Földközi-tenger Moszkvájának neveznek az oroszok körében való népszerűsége miatt.

A drón becsapódása után több száz ember gyűlt össze Limasszol tengerpartján, hogy tiltakozzon az Irán elleni amerikai–izraeli támadások miatt, és követelje a katonai létesítmények kivonását, amelyeket egyre többen tekintenek Ciprusra leselkedő veszélynek.

Folyosónak használják Nagy-Britanniát Irán felé

Az elmúlt héten megszaporodott a Fairfordban állomásozó B–52-esek száma, amelyek az amerikai bombázóflotta részét képezik. A bázis pénteken egy B–1B Lancer bombázót fogadott, szombaton pedig további két forgószárnyas bombázó érkezett. A TWZ katonai hírportál szerint az Egyesült Királyság kormánya politikájának változása nemcsak a RAF Fairford bázisának felhasználását jelenti Irán megtámadására, hanem Diego Garcia szigetét is érinti az Indiai-óceánon.