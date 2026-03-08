Deviza
Mol Bubi
közbringarendszer
kerékpár

Itt a jó idő, Bubi azonban nincs: egy rossz döntés miatt hónapokig áll a rendszer – bocsánatot várnak a döntéshozóktól

Leáll a budapesti közbringarendszer: a Mol Bubi második generációját már leszerelték, az új bringák pedig várhatóan még hónapokig nem lesznek az utcákon.
Sz. E.
2026.03.08, 16:54

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) búcsút intett a Mol Bubi közbringarendszer második generációjától. Azonban hiába a tavaszias jó idő, és a bemutatott Bubi új generációja: hónapokig nem lesz bérelhető közkerékpár a fővárosban.

Mol Bubi
A  Mol Bubi második generációját már leszerelték, az új bringák pedig várhatóan még hónapokig nem lesznek az utcákon / Fotó: BKK - Budapesti Közlekedési Központ / Facebook

Spanyolok viszik a Bubikat

A Mol Bubi közbringarendszert 2014-ben hozták létre a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Budapesti Közlekedési Központ beruházásaként. A rendszer főszponzora az indulás óta a Mol.

A fővárosi rendszer indulása óta a Bubi kerékpárjait a Csepel gyártotta. Ez Karácsony Gergely második főpolgármesteri ciklusában változott meg: 

a Bubi harmadik generációját már a spanyol Inurba Mobility szolgáltatóval valósítják meg.

A nyertes vállalat több országban is üzemeltet kerékpárokat, például  a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot) is. 

„A közbeszerzési eljárás körülményeit már korábban is bíráltam: nem értettem egyet azzal, ahogy és amilyen feltételekkel a BKK ezt a tendert lebonyolította” – közölte Vitézy Dávid a Világgazdaság megkeresésére.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint 

a közbeszerzés körül több probléma is felmerült, és a politikai vita sem segíti a rendszer jövőjét.

A politikus egy Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester egy interjúban részleteket osztott meg a folyamatban lévő közbeszerzésről. Vitézy szerint ezzel a főpolgármester megsértette a közbeszerzésekre vonatkozó titoktartási szabályokat, amikor a Bubi-tender körüli zárt közgyűlési vitáról beszélt nyilvánosan.

A fővárosi képviselő azt írta: lenne érdemi véleménye a pályázat tartalmáról is, de egy még le nem zárt közbeszerzés részleteiről jogszerűen nem beszélhet. Szerinte az ajánlattevők referenciái körül is vita alakult ki a közgyűlésben.

Csak később várható az igazi bővülés– kevesebb lesz az elektromos bicikli

A Csepellel kötött szolgáltatási szerződés december 23-ig volt érvényes. A BKK még novemberben közölte: dolgoznak azon, hogy a szerződés lejárta után is folyamatos maradjon a szolgáltatás, és az átállás az új rendszerre a lehető legrövidebb ideig tartson. 

A fővárosi cég korábban még úgy látta, hogy legalább ötezer teljesen új kerékpár áll majd rendelkezésére, amelyek közül minimum ezer elektromos rásegítésű lesz. 

A BKK közlése szerint azonban az új közbringarendszer induláskor 

  • 3300 kerékpár (2500 hagyományos és 800 elektromos rásegítésű) áll majd rendelkezésre, 
  • és később legalább 5000 bringára bővülhet a flotta, amely várhatóan a teljes budapesti metróhálózat környezetét lefedi. 

Az év elején gyakorlatilag elérhetetlenné vált a Mol Bubi közbringarendszer, ezért Vitézy azt javasolta, hogy a BKK térítse vissza a december után megvásárolt bérletek árát. 

Vitézy közlése szerint  egyre több panasz érkezett a szolgáltatás működésével kapcsolatban. A Facebookon jelezte: naponta több visszajelzést kap arról, hogy sok helyen nincsenek működő kerékpárok, az állomások pedig gyakran üresek.

Egy rossz döntés miatt hónapokig áll a rendszer

Vitézy Dávid élesen bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert a közbringarendszer a mostani több mint három hónapos leállása miatt is. 

A frakcióvezető szerint miközben a főváros vezetése búcsúeseményt szervezett a rendszernek, 

inkább a budapestiektől kellene bocsánatot kérniük, mivel szerinte a szolgáltatás szünetelése elkerülhető lett volna.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője úgy véli, a problémát az okozta, hogy a BKK korábbi vezetése – Draskovics Tibor és Walter Katalin irányítása alatt – nem írta ki időben az új rendszerre vonatkozó közbeszerzést. 

 Azt írta: a tender teljes átfutási ideje mintegy 18 hónap, miközben már korábban ismert volt, hogy a jelenlegi szolgáltatási szerződés 2025 decemberében lejár, ezért azt legkésőbb 2024 tavaszán ki kellett volna írni. 

A közbeszerzés azonban csak fél évvel később indult el, ami szerinte most a több hónapos leállást eredményezi.

Vitézy Dávid arra is felhívta a figyelmet, hogy a Bubi jelenlegi konstrukciója miatt 

a rendszer kerékpárjai nem köztulajdonban vannak, hanem egy szolgáltató biztosítja őket, így a szerződés lejártakor a bringákat elszállítják, és a rendszer nem tud tovább működni. 

A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a Bubi új generációja legkésőbb június 22-ig elindul, de a fővárosi cég és a szolgáltatója vizsgálja annak lehetőségét, hogy a felhasználók minél hamarabb igénybe vehessék a közbringa-szolgáltatást.

