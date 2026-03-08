Itt a jó idő, Bubi azonban nincs: egy rossz döntés miatt hónapokig áll a rendszer – bocsánatot várnak a döntéshozóktól

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) búcsút intett a Mol Bubi közbringarendszer második generációjától. Azonban hiába a tavaszias jó idő, és a bemutatott Bubi új generációja: hónapokig nem lesz bérelhető közkerékpár a fővárosban.

A Mol Bubi második generációját már leszerelték, az új bringák pedig várhatóan még hónapokig nem lesznek az utcákon / Fotó: BKK - Budapesti Közlekedési Központ / Facebook

Spanyolok viszik a Bubikat

A Mol Bubi közbringarendszert 2014-ben hozták létre a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Budapesti Közlekedési Központ beruházásaként. A rendszer főszponzora az indulás óta a Mol.

A fővárosi rendszer indulása óta a Bubi kerékpárjait a Csepel gyártotta. Ez Karácsony Gergely második főpolgármesteri ciklusában változott meg:

a Bubi harmadik generációját már a spanyol Inurba Mobility szolgáltatóval valósítják meg.

A nyertes vállalat több országban is üzemeltet kerékpárokat, például a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot) is.

„A közbeszerzési eljárás körülményeit már korábban is bíráltam: nem értettem egyet azzal, ahogy és amilyen feltételekkel a BKK ezt a tendert lebonyolította” – közölte Vitézy Dávid a Világgazdaság megkeresésére.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint

a közbeszerzés körül több probléma is felmerült, és a politikai vita sem segíti a rendszer jövőjét.

A politikus egy Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester egy interjúban részleteket osztott meg a folyamatban lévő közbeszerzésről. Vitézy szerint ezzel a főpolgármester megsértette a közbeszerzésekre vonatkozó titoktartási szabályokat, amikor a Bubi-tender körüli zárt közgyűlési vitáról beszélt nyilvánosan.

A fővárosi képviselő azt írta: lenne érdemi véleménye a pályázat tartalmáról is, de egy még le nem zárt közbeszerzés részleteiről jogszerűen nem beszélhet. Szerinte az ajánlattevők referenciái körül is vita alakult ki a közgyűlésben.

Csak később várható az igazi bővülés– kevesebb lesz az elektromos bicikli

A Csepellel kötött szolgáltatási szerződés december 23-ig volt érvényes. A BKK még novemberben közölte: dolgoznak azon, hogy a szerződés lejárta után is folyamatos maradjon a szolgáltatás, és az átállás az új rendszerre a lehető legrövidebb ideig tartson.