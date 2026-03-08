Itt a jó idő, Bubi azonban nincs: egy rossz döntés miatt hónapokig áll a rendszer – bocsánatot várnak a döntéshozóktól
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) búcsút intett a Mol Bubi közbringarendszer második generációjától. Azonban hiába a tavaszias jó idő, és a bemutatott Bubi új generációja: hónapokig nem lesz bérelhető közkerékpár a fővárosban.
Spanyolok viszik a Bubikat
A Mol Bubi közbringarendszert 2014-ben hozták létre a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Budapesti Közlekedési Központ beruházásaként. A rendszer főszponzora az indulás óta a Mol.
A fővárosi rendszer indulása óta a Bubi kerékpárjait a Csepel gyártotta. Ez Karácsony Gergely második főpolgármesteri ciklusában változott meg:
a Bubi harmadik generációját már a spanyol Inurba Mobility szolgáltatóval valósítják meg.
A nyertes vállalat több országban is üzemeltet kerékpárokat, például a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot) is.
„A közbeszerzési eljárás körülményeit már korábban is bíráltam: nem értettem egyet azzal, ahogy és amilyen feltételekkel a BKK ezt a tendert lebonyolította” – közölte Vitézy Dávid a Világgazdaság megkeresésére.
A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint
a közbeszerzés körül több probléma is felmerült, és a politikai vita sem segíti a rendszer jövőjét.
A politikus egy Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester egy interjúban részleteket osztott meg a folyamatban lévő közbeszerzésről. Vitézy szerint ezzel a főpolgármester megsértette a közbeszerzésekre vonatkozó titoktartási szabályokat, amikor a Bubi-tender körüli zárt közgyűlési vitáról beszélt nyilvánosan.
A fővárosi képviselő azt írta: lenne érdemi véleménye a pályázat tartalmáról is, de egy még le nem zárt közbeszerzés részleteiről jogszerűen nem beszélhet. Szerinte az ajánlattevők referenciái körül is vita alakult ki a közgyűlésben.
Csak később várható az igazi bővülés– kevesebb lesz az elektromos bicikli
A Csepellel kötött szolgáltatási szerződés december 23-ig volt érvényes. A BKK még novemberben közölte: dolgoznak azon, hogy a szerződés lejárta után is folyamatos maradjon a szolgáltatás, és az átállás az új rendszerre a lehető legrövidebb ideig tartson.
A fővárosi cég korábban még úgy látta, hogy legalább ötezer teljesen új kerékpár áll majd rendelkezésére, amelyek közül minimum ezer elektromos rásegítésű lesz.
A BKK közlése szerint azonban az új közbringarendszer induláskor
- 3300 kerékpár (2500 hagyományos és 800 elektromos rásegítésű) áll majd rendelkezésre,
- és később legalább 5000 bringára bővülhet a flotta, amely várhatóan a teljes budapesti metróhálózat környezetét lefedi.
Az év elején gyakorlatilag elérhetetlenné vált a Mol Bubi közbringarendszer, ezért Vitézy azt javasolta, hogy a BKK térítse vissza a december után megvásárolt bérletek árát.
Vitézy közlése szerint egyre több panasz érkezett a szolgáltatás működésével kapcsolatban. A Facebookon jelezte: naponta több visszajelzést kap arról, hogy sok helyen nincsenek működő kerékpárok, az állomások pedig gyakran üresek.
Egy rossz döntés miatt hónapokig áll a rendszer
Vitézy Dávid élesen bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert a közbringarendszer a mostani több mint három hónapos leállása miatt is.
A frakcióvezető szerint miközben a főváros vezetése búcsúeseményt szervezett a rendszernek,
inkább a budapestiektől kellene bocsánatot kérniük, mivel szerinte a szolgáltatás szünetelése elkerülhető lett volna.
A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője úgy véli, a problémát az okozta, hogy a BKK korábbi vezetése – Draskovics Tibor és Walter Katalin irányítása alatt – nem írta ki időben az új rendszerre vonatkozó közbeszerzést.
Azt írta: a tender teljes átfutási ideje mintegy 18 hónap, miközben már korábban ismert volt, hogy a jelenlegi szolgáltatási szerződés 2025 decemberében lejár, ezért azt legkésőbb 2024 tavaszán ki kellett volna írni.
A közbeszerzés azonban csak fél évvel később indult el, ami szerinte most a több hónapos leállást eredményezi.
Vitézy Dávid arra is felhívta a figyelmet, hogy a Bubi jelenlegi konstrukciója miatt
a rendszer kerékpárjai nem köztulajdonban vannak, hanem egy szolgáltató biztosítja őket, így a szerződés lejártakor a bringákat elszállítják, és a rendszer nem tud tovább működni.
A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a Bubi új generációja legkésőbb június 22-ig elindul, de a fővárosi cég és a szolgáltatója vizsgálja annak lehetőségét, hogy a felhasználók minél hamarabb igénybe vehessék a közbringa-szolgáltatást.