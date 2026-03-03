Deviza
EUR/HUF383,88 +1% USD/HUF330,36 +1,65% GBP/HUF439,56 +0,88% CHF/HUF421,05 +0,88% PLN/HUF90,21 +0,57% RON/HUF75,3 +0,97% CZK/HUF15,79 +0,81% EUR/HUF383,88 +1% USD/HUF330,36 +1,65% GBP/HUF439,56 +0,88% CHF/HUF421,05 +0,88% PLN/HUF90,21 +0,57% RON/HUF75,3 +0,97% CZK/HUF15,79 +0,81%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 335,98 -0,83% MTELEKOM2 160 0% MOL3 660 +0,27% OTP37 600 -1,86% RICHTER11 770 -0,59% OPUS539 +2,23% ANY7 160 -0,28% AUTOWALLIS157,5 +0,32% WABERERS5 000 0% BUMIX9 740,39 +0,8% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 582,59 -2,11% BUX124 335,98 -0,83% MTELEKOM2 160 0% MOL3 660 +0,27% OTP37 600 -1,86% RICHTER11 770 -0,59% OPUS539 +2,23% ANY7 160 -0,28% AUTOWALLIS157,5 +0,32% WABERERS5 000 0% BUMIX9 740,39 +0,8% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 582,59 -2,11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
járulék
szocho

Teljesen fölöslegesen fizetnek egy fontos járulékot a NAV-nak a magyarok, januárban megváltoztak a szabályok: az adóhatóság most mindenkit megkért, hogy ne tegyék többé

Idén januártól az egyéni vállalkozóknak már csak negyedévente kell benyújtaniuk a tb-járulékot és szochót tartalmazó 58-as bevallást, ezzel megszűnt a havi adminisztrációs teher.
VG
2026.03.03, 07:19
Frissítve: 2026.03.03, 08:24

Januártól egyszerűsödtek az egyéni vállalkozók bevallási szabályai, már nem kell havonta bíbelődniük a bevallással. Függetlenül attól, hogy valaki a vállalkozói jövedelemadózás szabályai szerint vagy átalányadózóként folytatja tevékenységét, az úgynevezett 58-as bevallást már csak negyedévente kell benyújtania.

20191015_0038_MOR árverésNAV adózás, adókedvezmény, SZJA, adó NAV: az egyéni vállalkozóknak már csak negyedévente kell bevallani a tb-járulékot és a szochot
Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A kedvező változás ellenére február 12-ig többen benyújtották a járulékbevallást, pedig erre már semmi szükség, hiszen a NAV először április 12-én várja valamennyi egyéni vállalkozótól az – tb-járulékot és szochót tartalmazó – úgynevezett 58-as bevallást.  

A bevallási gyakorisághoz igazodik a szocho és a tb-járulék megfizetésének határideje is, így mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell teljesíteni, de 

a járulékbevallásban a közterheket havonkénti bontásban kell feltüntetni.

A jövedelem számításánál figyelni kell arra is, hogy az átalányadózóknak sokkal kedvezőbb lett a „költségszámítás” is: a 40 százalék helyett már 45 százalékos költséghányaddal lehet számolni, valamint az éves minimálbér feléig, azaz 1 936 800 forint jövedelemig továbbra is fennáll az szja-mentesség.

A 2658 jelű bevallás lapjai igazodtak a változásokhoz és az egyes lapok elnevezései is módosultak. Az egyéni vállalkozók a 2658-EV (egyéni vállalkozói) lapon teljesítik kötelezettségüket a korábbi 01-01, illetve AT lapok helyett. A biztosított őstermelők a járulékfizetési kötelezettségükről a 2658-OST elnevezésű lapon számolnak el.

Az 58-as bevallás korszerűsítése jelentősen megkönnyíti és leegyszerűsíti az adózók számára a járulékfizetési és bevallási kötelezettség teljesítését. A NAV honlapján a témában részletes tájékoztatók olvashatók. További tájékoztatás kérhető a NAV 1819-es Infóvonalán, valamint bármelyik NAV-ügyfélszolgálaton.

Lecsapott a NAV a gyanútlan boltosra: ilyet az adóellenőrök is csak nagyon ritkán látnak – sokmilliós bírság lehet a vége

Élelmiszerek és háztartási termékek mellett cigaretta is kapható volt a hevesi lakóházból kialakított zugboltban. Az árus valószínűleg nem számított rá, hogy vásárlói a NAV munkatársai lesznek, mivel a próbavásárláskor sem számlát, sem nyugtát nem adott. A zugboltos egymillió forintos jövedéki bírságra számíthat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.