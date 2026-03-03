Teljesen fölöslegesen fizetnek egy fontos járulékot a NAV-nak a magyarok, januárban megváltoztak a szabályok: az adóhatóság most mindenkit megkért, hogy ne tegyék többé

Januártól egyszerűsödtek az egyéni vállalkozók bevallási szabályai, már nem kell havonta bíbelődniük a bevallással. Függetlenül attól, hogy valaki a vállalkozói jövedelemadózás szabályai szerint vagy átalányadózóként folytatja tevékenységét, az úgynevezett 58-as bevallást már csak negyedévente kell benyújtania.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A kedvező változás ellenére február 12-ig többen benyújtották a járulékbevallást, pedig erre már semmi szükség, hiszen a NAV először április 12-én várja valamennyi egyéni vállalkozótól az – tb-járulékot és szochót tartalmazó – úgynevezett 58-as bevallást.

A bevallási gyakorisághoz igazodik a szocho és a tb-járulék megfizetésének határideje is, így mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell teljesíteni, de

a járulékbevallásban a közterheket havonkénti bontásban kell feltüntetni.

A jövedelem számításánál figyelni kell arra is, hogy az átalányadózóknak sokkal kedvezőbb lett a „költségszámítás” is: a 40 százalék helyett már 45 százalékos költséghányaddal lehet számolni, valamint az éves minimálbér feléig, azaz 1 936 800 forint jövedelemig továbbra is fennáll az szja-mentesség.

A 2658 jelű bevallás lapjai igazodtak a változásokhoz és az egyes lapok elnevezései is módosultak. Az egyéni vállalkozók a 2658-EV (egyéni vállalkozói) lapon teljesítik kötelezettségüket a korábbi 01-01, illetve AT lapok helyett. A biztosított őstermelők a járulékfizetési kötelezettségükről a 2658-OST elnevezésű lapon számolnak el.

Az 58-as bevallás korszerűsítése jelentősen megkönnyíti és leegyszerűsíti az adózók számára a járulékfizetési és bevallási kötelezettség teljesítését. A NAV honlapján a témában részletes tájékoztatók olvashatók. További tájékoztatás kérhető a NAV 1819-es Infóvonalán, valamint bármelyik NAV-ügyfélszolgálaton.