Euró- vagy forintmegtakarítás? – itt a győztes stratégia, mikor kell kiszállni a befektetésből

A forint árfolyamának mozgása rendszeresen erős reakciót vált ki a megtakarítók körében. A deviza ilyenkor sokak szemében menedéknek tűnik, különösen akkor, amikor a grafikonok egy nagyobb vagy tartós erősödést követően gyengülést mutatnak. A döntés azonban nem az árfolyam pillanatnyi szintjén, hanem a kamatkülönbözeten és a teljes hozamkilátásokon múlik. Hosszú távon a befektetési eredményt nem a kurzus zajai, hanem a kockázatért kapott prémium határozza meg.
Ballagó Dániel
2026.03.03, 06:03

Amikor a forint látványosan gyengül, a megtakarítók többsége ösztönösen a devizaváltás felé fordul. Ilyenkor az euró vagy a dollár biztonságosabb választásnak tűnik, az árfolyamgrafikon pedig könnyen azt az érzetet kelti, hogy az idő sürget. A jó döntés azonban nem a görbe meredekségéből következik. Nem az a lényeg, mennyire „olcsó” vagy „drága” a forint, hanem az, hogy a váltás után milyen hozamot érünk el – és közben miről mondunk le.

20251007_euroForint_009_VZ euró, bulgária, deviza
Devizaváltás helyett hozamszámítás vezethet nyereséghez / Fotó: Vémi Zoltán

Árfolyam és vásárlóerő: a háttérmechanizmus

Hosszú távon a devizaárfolyamok egyik legfontosabb mozgatórugója az inflációs különbség. Ha egy gazdaságban tartósan gyorsabban nőnek az árak, annak pénzneme jellemzően veszít a külső értékéből.

Az euróövezet inflációját az Európai Központi Bank harmonizált fogyasztóiár-indexe (HICP) méri, amely az elmúlt évtizedek nagy részében 2 százalék körüli vagy az alatti tartományban mozgott. Magyarországon ezzel szemben több időszakban is érdemben magasabb inflációt mértek.

Ez a különbség hozzájárul a forint hosszabb távú leértékelődéséhez. Érdemes azonban egy lépést hátralépni:

az inflációs különbséget a piac nem hagyja figyelmen kívül.

A magasabb hozam nem ajándék

A magyar állampapírok jellemzően magasabb hozamot kínálnak, mint például a német vagy más euróövezeti papírok. Ennek oka nem a „kedvezőbb lehetőség”, hanem a kompenzáció:

  • magasabb inflációs pálya,
  • nagyobb makrogazdasági volatilitás,
  • országkockázati prémium.

A befektető tehát nem pusztán forintot vesz, amikor magyar állampapírt vásárol, hanem magasabb kamatprémiumot kap a vállalt kockázatért cserébe.

És itt fordul meg a kérdés.

Kamatkülönbözet kontra árfolyam

Egy devizás befektetés akkor éri meg forintban mérve, ha az árfolyamváltozás nagyobb, mint a kamatkülönbség.

Másként fogalmazva:

ha a magyar hozam 3–4 százalékponttal magasabb az eurózónáénál, akkor a forintnak évente legalább ekkora ütemben kellene gyengülnie ahhoz, hogy az eurós befektetés azonos eredményt hozzon.

A történelmi adatok alapján a forint hosszú távú éves leértékelődése az euróval szemben jellemzően 1,5–2 százalék körül alakult. Ez számottevő, de sok időszakban elmaradt a kamatelőnytől. Ez nem azt jelenti, hogy a forint „erős” deviza lenne, hanem hogy a magasabb kamat gyakran ellensúlyozta a gyengülést.

 

Miért félrevezető az árfolyamgrafikon?

Egy több évtizedes grafikonon a forint gyengülése látványos, ugyanakkor a grafikon nem mutatja meg a közben realizált kamatokat – holott egy befektető nem készpénzben tartja a pénzt, általában kamatoztatja.

Ha az árfolyam húsz év alatt jelentősen romlik, de közben a forintban elérhető hozam évi több százalékponttal magasabb, a teljes eredmény már egészen más képet mutat.

A devizaváltás tehát nem pusztán árfolyamkérdés, hanem teljes hozamkérdés.

Dollár: más dinamika, azonos logika

A dollárpiac sajátosságai miatt az amerikai állampapírok gyakran magasabb hozamot kínálnak, mint az eurózóna, ami szűkíti a kamatkülönbözetet. Ám a hosszú távú árfolyammozgások itt sem feltétlenül haladták meg tartósan a hozamprémiumot. Válságévekben általában a dollár erősödik, nyugodtabb időszakokban viszont a mozgás mérsékeltebb. A lényeg változatlan: a devizás befektetés akkor versenyképes, ha az árfolyammozgás meghaladja a kamatelőnyt.

 

A deviza önmagában nem stratégia

Eurót vagy dollárt tartani önmagában nem befektetési koncepció. A deviza nem termel hozamot, csak akkor, ha mögé eszköz kerül.

Részvények és kötvények esetében ráadásul a tiszta devizakitettség sokszor illúzió. Egy globális vállalat bevételei több kontinensről érkeznek, így a befektető valójában nem egyetlen pénznemnek teszi ki magát.

Hosszú távon a vállalat nyereségtermelő képessége fontosabb, mint az, hogy az adott részvényt euróban vagy dollárban jegyzik.

Mikor indokolt a devizaváltás?

A devizaváltás akkor racionális, ha konkrét, jövőbeni devizás kötelezettség áll mögötte. Ha például néhány éven belül külföldi tandíjat vagy ingatlant kell fizetni, az árfolyamkockázat közvetlen pénzügyi kockázattá válik. A cél viszont még ilyenkor sem a hozam maximalizálása, hanem a bizonytalanság csökkentése. Befektetési céllal azonban az árfolyam időzítése ritkán bizonyul tartósan sikeres stratégiának.

A döntés alapja: kamat, nem kurzus

Az árfolyammozgás látványos, gyors és érzelmeket kelt. A kamatkülönbözet csendesebb, de hosszú távon meghatározóbb tényező. A deviza- és kötvénypiac nem naiv: a magasabb magyar kamat már beépíti az inflációt és az árfolyamkockázatot.

A kérdés tehát nem az, hogy „most kell-e eurót venni”, hanem az, hogy

  • milyen célra szolgál a befektetés,
  • milyen időtávban gondolkodik a befektető,
  • és a vállalt kockázatért milyen hozamot kap.

Az árfolyam rövid távon hangos, de a hozamkülönbözet mondja ki a végső szót.

