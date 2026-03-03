Euró- vagy forintmegtakarítás? – itt a győztes stratégia, mikor kell kiszállni a befektetésből

Amikor a forint látványosan gyengül, a megtakarítók többsége ösztönösen a devizaváltás felé fordul. Ilyenkor az euró vagy a dollár biztonságosabb választásnak tűnik, az árfolyamgrafikon pedig könnyen azt az érzetet kelti, hogy az idő sürget. A jó döntés azonban nem a görbe meredekségéből következik. Nem az a lényeg, mennyire „olcsó” vagy „drága” a forint, hanem az, hogy a váltás után milyen hozamot érünk el – és közben miről mondunk le.

Devizaváltás helyett hozamszámítás vezethet nyereséghez / Fotó: Vémi Zoltán

Árfolyam és vásárlóerő: a háttérmechanizmus

Hosszú távon a devizaárfolyamok egyik legfontosabb mozgatórugója az inflációs különbség. Ha egy gazdaságban tartósan gyorsabban nőnek az árak, annak pénzneme jellemzően veszít a külső értékéből.

Az euróövezet inflációját az Európai Központi Bank harmonizált fogyasztóiár-indexe (HICP) méri, amely az elmúlt évtizedek nagy részében 2 százalék körüli vagy az alatti tartományban mozgott. Magyarországon ezzel szemben több időszakban is érdemben magasabb inflációt mértek.

Ez a különbség hozzájárul a forint hosszabb távú leértékelődéséhez. Érdemes azonban egy lépést hátralépni:

az inflációs különbséget a piac nem hagyja figyelmen kívül.

A magasabb hozam nem ajándék

A magyar állampapírok jellemzően magasabb hozamot kínálnak, mint például a német vagy más euróövezeti papírok. Ennek oka nem a „kedvezőbb lehetőség”, hanem a kompenzáció:

magasabb inflációs pálya,

nagyobb makrogazdasági volatilitás,

országkockázati prémium.

A befektető tehát nem pusztán forintot vesz, amikor magyar állampapírt vásárol, hanem magasabb kamatprémiumot kap a vállalt kockázatért cserébe.

És itt fordul meg a kérdés.

Kamatkülönbözet kontra árfolyam

Egy devizás befektetés akkor éri meg forintban mérve, ha az árfolyamváltozás nagyobb, mint a kamatkülönbség.

Másként fogalmazva:

ha a magyar hozam 3–4 százalékponttal magasabb az eurózónáénál, akkor a forintnak évente legalább ekkora ütemben kellene gyengülnie ahhoz, hogy az eurós befektetés azonos eredményt hozzon.

A történelmi adatok alapján a forint hosszú távú éves leértékelődése az euróval szemben jellemzően 1,5–2 százalék körül alakult. Ez számottevő, de sok időszakban elmaradt a kamatelőnytől. Ez nem azt jelenti, hogy a forint „erős” deviza lenne, hanem hogy a magasabb kamat gyakran ellensúlyozta a gyengülést.

Miért félrevezető az árfolyamgrafikon?

Egy több évtizedes grafikonon a forint gyengülése látványos, ugyanakkor a grafikon nem mutatja meg a közben realizált kamatokat – holott egy befektető nem készpénzben tartja a pénzt, általában kamatoztatja.

Ha az árfolyam húsz év alatt jelentősen romlik, de közben a forintban elérhető hozam évi több százalékponttal magasabb, a teljes eredmény már egészen más képet mutat.

A devizaváltás tehát nem pusztán árfolyamkérdés, hanem teljes hozamkérdés.