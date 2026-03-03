Továbbra is két számjegyű tempóban nő az S&P 500 profitja

A vége felé közelít a 2025-ös naptári év utolsó negyedéves gyorsjelentési szezonja az S&P 500 tagjainál. A Bloomberg adatai szerint az indexben szereplő cégek 74 százaléka felülmúlta az egy részvényre jutó nyereségre vonatkozó elemzői várakozásokat, ami elmarad az ötéves, 78 százalékos átlagtól. Árbevételszinten némileg gyengébb volt a teljesítmény, de így is közel kétharmaduk számolt be pozitív meglepetésről, miközben az alulteljesítők aránya 15 százalék körül alakult.

Erős, de koncentrált lett az S&P 500 gyorsjelentési szezonja

Javuló profitabilitás az S&P 500 vállalatainál

Összességében az árbevétel 9,3 százalékkal, a nyereség pedig 12 százalékkal nőtt év per év alapon, ami nagyjából megfelel az elmúlt negyedévek dinamikájának, noha a felülteljesítés mértéke csökkenő tendenciát mutat. A FactSet adatai szerint a nettó haszonkulcs is javult: 13,3 százalékra emelkedett, ami 1,2 százalékponttal haladja meg az ötéves átlagot, és 60 bázisponttal az egy évvel korábbi szintet.

Ugyanazok az igáslovak húzzák a szekeret

Szinte kötelező jelleggel kiemelendő, hogy bár ez indexszinten szép teljesítmény, a növekedés nem egyenletesen oszlik el a piacon, hanem továbbra is rendkívül koncentrált.

A tech óriások legnagyobbjai – a Magnificent 7 – teljesítménye néhány éve drasztikusan elszakadt a piac többi részétől, és ez a tendencia megmaradni látszik. A saját gyűjtőnevet érdemlő cégek együttesen 27,2 százalékos nyereségnövekedést értek el a negyedik negyedévben, nélkülük az index eredménynövekedése a 10 százalékot sem érte volna el (9,8 százalék).

A szektorális bontást vizsgálva az IT, tehát az információs technológia ágazata maradt a piac motorja. A szektor közel 33 százalékos nyereség- és 21 százalék bevételnövekedést ért el, melynek legfőbb hajtóereje az Nvidia volt. A spektrum másik végén az energiaszektor helyezkedik el, amely az egyetlen alindex, ahol bevételcsökkenést mértek év per év alapon, amit a globálisan nyomás alatt levő olajárak okoztak főként.

Sötétedni látszó felhők a közelben, napsütés a távolban

Az első negyedévre előrejelzést adó 97 vállalatból 45 adott ki negatív iránymutatást, ami 46 százalékos aránynak felel meg. Bár ez soknak tűnhet elsőre, az 58 százalékos ötéves átlaghoz képest kifejezetten kedvezőnek mondható.

De a jövőbeli kilátásokat tekintve az elemzők némileg óvatosabbá váltak a rövid távú folyamatokat illetően. A piac jelenleg azt várja, hogy 2026 egészében az S&P 500 index vállalatainak nyeresége 14,7 százalékkal, bevételük pedig 7,7 százalékkal fog növekedni.

Mindezt annak ellenére, hogy az év első két hónapjában 1,5 százalékkal vágták vissza a naptári első negyedévre vonatkozó eredményvárakozásokat, amire közel egy éve nem volt példa. Ezt ellensúlyozza viszont az év hátralévő részét tekintve töretlen optimizmus. A várt nyereséget közel 1 százalékkal megemelték az első negyedéves visszavágások ellenére is. Az S&P 500 index előremutató 12 hónapos P/E-rátája 21,9-en áll, ami magasnak számít a 17,6-es húszéves átlagot tekintve. A részvényekre vonatkozó összesített célárfolyamok alapján a következő 12 hónapban mintegy 20,2 százalékos további emelkedést vár a piac, ami az emelkedő trend csaknem töretlen folytatását sugallja.