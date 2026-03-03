Deviza
kiskereskedelem
Gránit Alapkezelő
pláza

Óriási üzlet született, felvásárolták a nagy magyarországi plázákat: teljesen átalakulnak és új nevet kapnak, rájuk se lehet majd ismerni – térkép

A Gránit Alapkezelő által kezelt Magyar Posta Takarék Ingatlanbefektetési Alap sikeresen megvásárolta a Revetas Capitaltól a Park Center bevásárlópark-portfóliót, így húsz egységből álló országos hálózattá bővült a Zone márkájú kiskereskedelmi ingatlanállománya 19 magyar városban. A tranzakció lezárultával megkezdődik a korábbi Park Center-egységek teljes arculati és kereskedelmi megújítása.
VG
2026.03.03, 07:55
Frissítve: 2026.03.03, 08:31

A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója. Ennek keretében a Gránit Alapkezelő által kezelt Magyar Posta Takarék Ingatlanbefektetési Alap megvette a Park Center bevásárlópark-portfóliót a Revetas Capitaltól – közölte a Gránit Alapkezelő.

Lezárult a Gránit Alapkezelő Park Center-akvizíciója: teljesen átalakulnak és új nevet kapnak a plázák
Zone: újjászületik a Gránit Alapkezelő bevásárlópark-portfóliója / Fotó: Gránit Alapkezelő

Az állomány integrálásával párhuzamosan az alapkezelő elindítja a hálózat teljes körű arculati és kereskedelmi megújulását, Zone Bevásárlópark márkanév alatt üzemeltetve Magyarország egyik legnagyobb, egységes irányítású bevásárlópark-hálózatát.

A tranzakció során nyolc bevásárlópark és négy önálló kiskereskedelmi egység – összesen 45 ezer négyzetméternyi bruttó bérbe adható területtel – került a több tízezer befektetővel rendelkező nyilvános ingatlanalap tulajdonába. A Gránit Alapkezelő a meglévő ingatlanjait kiegészítve immár húsz egységből álló hálózatot üzemeltet, amely Debrecentől Nagykanizsáig az ország 19 városában, 

a legfontosabb regionális központokban tölt be meghatározó szerepet.

„Az akvizíció stratégiai jelentőségű a Gránit Alapkezelő számára, hiszen az országos szintű platform létrehozásával nemcsak portfóliót bővítünk, hanem fenntartható, hosszú távú értéket teremtünk befektetőinknek és stabil hátteret biztosítunk bérlőinknek. A korábbi Park Center-egységek integrálásával és a Zone Bevásárlópark márka kiterjesztésével egy olyan modern, hatékonyan működő kereskedelmi hálózatot hozunk létre, amely a méretgazdaságosság mellett az egységes minőség garanciáját is jelenti a hazai retail piacon” – fogalmazott Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

A portfólió stabilitását igazolja a közel 100 százalékos bérbeadottság. Az üzletekben több mint 50 ismert nemzetközi és hazai márka biztosít változatos kínálatot, a kiegyensúlyozott bérlői összetétel pedig folyamatosan magas látogatószámot garantál. 

Fotó: Gránit Alapkezelő

A Zone Bevásárlópark vizuális és tartalmi frissítése a tulajdonosváltással egy időben elindul, a megújulás során pedig tudatosan a praktikumra és a gyors vásárlási élményre helyeződik a fókusz. Az új identitás célja, hogy a vásárlók minden helyszínen ugyanazt a kényelmet kapják: ingyenes parkolást, könnyű megközelíthetőséget és a napi szükségletekre szabott, releváns üzletkínálatot.

A korábbi Park Center-egységek – Debrecen, Dunaújváros, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Siófok, Szekszárd, Zalaegerszeg – fokozatosan öltenek az új arculatot. Gránit Alapkezelő és az ingatlanok üzemeltetéséért felelős Grandum Ingatlankezelő célja, hogy a Zone Bevásárlópark ne csupán egy márkanév, hanem a napi rutin részévé váló, megbízható helyszín legyen, amely pontosan kiszolgálja a helyi igényeket.

