Deviza
EUR/HUF383,88 +1% USD/HUF330,36 +1,65% GBP/HUF439,56 +0,88% CHF/HUF421,05 +0,88% PLN/HUF90,21 +0,57% RON/HUF75,3 +0,97% CZK/HUF15,79 +0,81% EUR/HUF383,88 +1% USD/HUF330,36 +1,65% GBP/HUF439,56 +0,88% CHF/HUF421,05 +0,88% PLN/HUF90,21 +0,57% RON/HUF75,3 +0,97% CZK/HUF15,79 +0,81%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 163,38 -0,97% MTELEKOM2 160 0% MOL3 660 +0,27% OTP37 590 -1,89% RICHTER11 770 -0,59% OPUS539 +2,23% ANY7 160 -0,28% AUTOWALLIS157,5 +0,32% WABERERS5 000 0% BUMIX9 740,39 +0,8% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 582,59 -2,11% BUX124 163,38 -0,97% MTELEKOM2 160 0% MOL3 660 +0,27% OTP37 590 -1,89% RICHTER11 770 -0,59% OPUS539 +2,23% ANY7 160 -0,28% AUTOWALLIS157,5 +0,32% WABERERS5 000 0% BUMIX9 740,39 +0,8% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 582,59 -2,11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Közép-Ázsia
Kirgizisztán
szankciók
Európai Unió

Most lett elege az orosz szankciókból a 7 milliós országnak: be fogja perelni Ursula von der Leyenéket, ha nem állnak le – a magyar vétón múlik minden

Kirgizisztán bírósághoz fordulhat az EU ellen, ha Brüsszel szankciókat vet ki rá az orosz büntetőintézkedések megkerülésével kapcsolatos vádak miatt. Az EU szerint Kirgizisztánon keresztül jelentős mennyiségű, kettős felhasználású (civil és katonai célra egyaránt alkalmas) áruk – például elektronikai eszközök, szerszámgépek – jutnak el Oroszországba.
VG
2026.03.03, 07:00
Frissítve: 2026.03.03, 08:38

Kirgizisztán kész bírósághoz fordulni, ha az Európai Unió szankciókat vezet be ellene az orosz büntetőintézkedések megkerülésével kapcsolatos vádak miatt – jelentette ki a közép-ázsiai ország kormányának első miniszterelnök-helyettese, Danijar Amangeldiev.

Ala-Too Square stands as cultural and social hub in Bishkek Most lett elege az orosz szankciókból Kirgizisztánnak: be fogja perelni Ursula von der Leyenéket, ha nem állnak le
Kirgizisztán fővárosa / Fotó: Anadolu via AFP

Amangeldiev a Financial Timesnak adott interjújában hangsúlyozta: országa keményen dolgozik azon, hogy betartsa a nyugati korlátozásokat, de az EU nem nyújtott megfelelő iránymutatást arra, hogyan bizonyíthatnák ezt hatékonyan. „Ha ilyen döntés születik, az népünkre nézve következményekkel jár. Készek vagyunk bíróság elé vinni az ügyet” – fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy világos szabályokra van szükségük a megfeleléshez.

Az EU szerint Kirgizisztánon keresztül jelentős mennyiségű, kettős felhasználású (civil és katonai célra egyaránt alkalmas) áruk – például elektronikai eszközök, szerszámgépek – jutnak el Oroszországba a szankciók megkerülésével. Brüsszeli adatok szerint 2022 óta Kirgizisztán importja ezekből a termékekből közel 800 százalékkal nőtt, míg Oroszországba irányuló exportja 1200 százalékkal emelkedett.

Az EU különleges szankciós megbízottja, David O’Sullivan szerint a kereskedelmi áramlások egyértelműen arra utalnak, hogy az árukat kizárólag Oroszországba történő továbbítás céljából hozzák be az országba. Az unió ugyanakkor hangsúlyozza: nem akarja ellehetetleníteni Kirgizisztán oroszországi kereskedelmét, csupán a szankciók szándékos kijátszását kívánja megakadályozni.

Kirgizisztán cáfolja a szándékos segítséget, és ígéretet tett a tiltott kereskedelem elleni fellépésre. Amangeldiev szerint a szabálysértő cégeket kellene célba venni, nem az egész országot. A felek továbbra is tárgyalnak: nemrégiben magas szintű megbeszélések zajlottak, és az EU javaslatokat tett kirgiz bankok szankciós listáról való levételére is.

A Lukoil újabb haladékot kapott – Washington időhúzással tartja fenn a nyomást Moszkván a béketárgyalásokon

Az amerikai pénzügyminisztérium ismét meghosszabbította a Lukoil orosz energetikai vállalat eladásának határidejét, ezúttal február 27-ről április elsejére, hogy legyen elég idő az üzlet lebonyolítására. Egyes források szerint azonban Washington azért lassítja a dolgot, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai béketárgyalásokon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu