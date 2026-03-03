Most lett elege az orosz szankciókból a 7 milliós országnak: be fogja perelni Ursula von der Leyenéket, ha nem állnak le – a magyar vétón múlik minden

Kirgizisztán kész bírósághoz fordulni, ha az Európai Unió szankciókat vezet be ellene az orosz büntetőintézkedések megkerülésével kapcsolatos vádak miatt – jelentette ki a közép-ázsiai ország kormányának első miniszterelnök-helyettese, Danijar Amangeldiev.

Kirgizisztán fővárosa / Fotó: Anadolu via AFP

Amangeldiev a Financial Timesnak adott interjújában hangsúlyozta: országa keményen dolgozik azon, hogy betartsa a nyugati korlátozásokat, de az EU nem nyújtott megfelelő iránymutatást arra, hogyan bizonyíthatnák ezt hatékonyan. „Ha ilyen döntés születik, az népünkre nézve következményekkel jár. Készek vagyunk bíróság elé vinni az ügyet” – fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy világos szabályokra van szükségük a megfeleléshez.

Az EU szerint Kirgizisztánon keresztül jelentős mennyiségű, kettős felhasználású (civil és katonai célra egyaránt alkalmas) áruk – például elektronikai eszközök, szerszámgépek – jutnak el Oroszországba a szankciók megkerülésével. Brüsszeli adatok szerint 2022 óta Kirgizisztán importja ezekből a termékekből közel 800 százalékkal nőtt, míg Oroszországba irányuló exportja 1200 százalékkal emelkedett.

Az EU különleges szankciós megbízottja, David O’Sullivan szerint a kereskedelmi áramlások egyértelműen arra utalnak, hogy az árukat kizárólag Oroszországba történő továbbítás céljából hozzák be az országba. Az unió ugyanakkor hangsúlyozza: nem akarja ellehetetleníteni Kirgizisztán oroszországi kereskedelmét, csupán a szankciók szándékos kijátszását kívánja megakadályozni.

Kirgizisztán cáfolja a szándékos segítséget, és ígéretet tett a tiltott kereskedelem elleni fellépésre. Amangeldiev szerint a szabálysértő cégeket kellene célba venni, nem az egész országot. A felek továbbra is tárgyalnak: nemrégiben magas szintű megbeszélések zajlottak, és az EU javaslatokat tett kirgiz bankok szankciós listáról való levételére is.