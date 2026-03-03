Deviza
Amerikai tudást vásárol a Richter – új gyógyszerekkel bővülhet a portfólió

A nőgyógyászati kutatás-fejlesztés területén erősít tovább a magyar vállalat. A Richter fejlesztései így már a preklinikai fázist is magukba foglalják olyan fontos területeken, mint a meddőségkezelés, az endometriózis vagy a petefészek-öregedés.
K. B. G.
2026.03.03, 08:27
Frissítve: 2026.03.03, 09:26

A nőgyógyászati gyógyszerek fejlesztésében erősíti meg tevékenységét a Richter Gedeon Nyrt., mely közölte, hogy megvásárolja az amerikai Celmatix Inc. nőgyógyászati korai fázisú kutatási portfólióját – derül ki a Richter Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapjára feltöltött közleményéből.

LUS_IMG_4444
A Richter tovább erősítheti nőgyógyászati portfólióját az ügylettel / Fotó: Kallus György

Ezeket a projekteket veszi át a Richter

A megvásárolt eszközök a gyógyszergyártó egy szóvivője szerint gyakorlatilag kutatási projektek, melyek lehetővé teszik, hogy a Richter a korai fázisú fejlesztések területén is erősítse portfólióját. Ezek között szerepel például egy kategóriájában egyedülálló, szájon át szedhető follikulus-stimuláló hormon (FSH) receptor agonista, amely képes lehet átalakítani a meddőségkezelési ellátást azáltal, hogy a betegek számára kedvezőbb petefészekstimulációt tesz lehetővé. Ugyancsak része a megvásárolt portfóliónak egy újszerű Jun N-terminális kináz (JNK) gátló is, ami 

ami egy potenciális, nem hormonális immunterápiás megközelítést kínál az endometriózis kezelésére, amely mind a fájdalomra, mind a gyulladásra pozitív hatással van.

A megvásárolt projektek között vannak korai fázisú antitestek is, amelyek az anti-Müllerianhormont (AMH) célozzák meg, beleértve mind az agonistákat, mind az antagonistákat, amelyek eddig nem látott kontrollt nyújthatnak a petefészek-follikulogenezis felett.

A Richter gyógyszerfejlesztési képességei javulnak az ügylettel

A Richter gyógyszerfejlesztési képességei így olyan kulcsfontosságú nőgyógyászati területeken bővülhetnek, mint a meddőségkezelés, az endometriózis és a petefészek-öregedés. A megvásárolt programok programok fejlesztését a Richter belgiumi nőgyógyászati kutatási és fejlesztési központja fogja vezetni, és azok integrálása megerősíti a belgiumi originális kutatási és fejlesztési központ nőgyógyászati innovációban betöltött vezető szerepét, összhangban a Richter stratégiai prioritásaival.

A tranzakció keretében a Celmatix azonnali fizetés mellett mérföldkő-kifizetésekre is jogosult lehet, ahogy a fejlesztés klinikai és regisztrációs fázisokba lép. Tehát ezek a programok még a preklinikai fázisban vannak, és a cég egy szóvivője nem kívánt találgatásokba bocsátkozni a menetrendet illetően. 

A tranzakció árát nem hozták nyilvánosságra.

Turek Péter, a Richter nőgyógyászati üzletágának vezetője szerint az ügylet kulcsfontosságú területeken erősíti a cég kutatás-fejlesztési portfólióját, szélesíti ki a Richter tudományos platformját és innovációs tevékenységét. Mindez összhangban áll azzal a törekvéssel, hogy a Richter vezető szerepet töltsön be a nőgyógyászat területén.

A Celmatix részéről pedig Piraye Yurttas Beim alapító-vezérigazgató a Richter többgenerációs nőgyógyászati örökségét, tudományos szakértelmét és globális jelenlétét emelte ki, mely tényezők ideálissá teszik a magyar gyógyszergyártót, hogy ezeket a programokat eljuttassa a betegekhez.

