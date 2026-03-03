Végre megszólalt az Európai Unió a sokkoló olaj- és gázdrágulásról: meglepő nyilatkozatot tettek, senki se számított erre – 48 órát kértek

A Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus és az abból adódó kőolaj- és földgázár-emelkedés közepette az Európai Bizottság (EB) szerint egyelőre nem szükséges rendkívüli uniós intézkedési csomagot bevezetni az energiapiacon.

Az Európai Bizottság nem látja indokoltnak rendkívüli uniós intézkedési csomag bevezetését / Fotó: Shutterstock

Brüsszel értékelése szerint az EU energiaellátó rendszere stabil státuszban van, és nincs olyan piaci stressz, amely széles körű, rendkívüli beavatkozást indokolna. Ez a megállapítás szemben áll a közvélemény és több piaci szereplő aggodalmával, akik az emelkedő nemzetközi árak – különösen a közel-keleti feszültségek hatására kialakuló volatilitás – kapcsán akár gyors politikai választ kívánnának.

Az Európai Bizottság közlése szerint az iráni konfliktus eszkalációja egyelőre nem jelent közvetlen kockázatot az Európai Unió olaj- és gázellátására, noha a Hormuzi-szorosban történt támadások nyomán hétfőn 9 százalékkal emelkedtek az olajárak, a holland irányadó gázár pedig több mint 25 százalékkal ugrott.

A szoroson halad át a globális olajszállítás mintegy ötöde, ezért a piaci szereplők – köztük nagy olajvállalatok és kereskedők – több szállítmányt felfüggesztettek. Brüsszel e-mailben már tájékoztatta a tagállamokat arról, hogy nem számít azonnali ellátási zavarra,

ugyanakkor 48 órán belül összehívja az olajkoordinációs csoportot a helyzet értékelésére.

Az EU gáztárolói a fűtési szezon végéhez közeledve 30 százalékos töltöttségen állnak, ami 9 százalékponttal alacsonyabb a tavalyi szintnél, de a bizottság szerint elegendő ahhoz, hogy a következő tél előtt feltöltsék a készleteket; a földgázimport továbbra is diverzifikált, az LNG-beszállítások 58 százaléka az Egyesült Államokból, 6 százaléka pedig Katarból érkezett 2025-ben.

Biztonságpolitikai és piaci szempontok

A bizottság részletes elemzésében – amelyet energiaellátási és piaci adatokra alapozott – arra jutott, hogy pillanatnyilag nincs olyan ellátási stressz, amely az egész unió szintjén válsághelyzetet idézne elő, és ezért a tagállami szintű készletezés,

diverzifikált importpartner-kapcsolatok, továbbá a megújuló energiaforrások arányának növekedése elegendő biztonsági tartalékot nyújt.

Ugyanakkor a bizottság nem zárta ki, hogy az árak továbbra is ingadozhatnak, különösen ha a geopolitikai kockázatok – például újabb konfliktusok a stratégiai energiahordozók exportőreinél – felerősödnek. Ez rámutat arra, hogy a piaci stressz és a geopolitikai bizonytalanság valós tényezők, amelyek hosszabb távon befolyásolhatják az energiaárakat és az ellátási biztonságot.