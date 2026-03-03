Végre megszólalt az Európai Unió a sokkoló olaj- és gázdrágulásról: meglepő nyilatkozatot tettek, senki se számított erre – 48 órát kértek
A Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus és az abból adódó kőolaj- és földgázár-emelkedés közepette az Európai Bizottság (EB) szerint egyelőre nem szükséges rendkívüli uniós intézkedési csomagot bevezetni az energiapiacon.
Brüsszel értékelése szerint az EU energiaellátó rendszere stabil státuszban van, és nincs olyan piaci stressz, amely széles körű, rendkívüli beavatkozást indokolna. Ez a megállapítás szemben áll a közvélemény és több piaci szereplő aggodalmával, akik az emelkedő nemzetközi árak – különösen a közel-keleti feszültségek hatására kialakuló volatilitás – kapcsán akár gyors politikai választ kívánnának.
Az Európai Bizottság közlése szerint az iráni konfliktus eszkalációja egyelőre nem jelent közvetlen kockázatot az Európai Unió olaj- és gázellátására, noha a Hormuzi-szorosban történt támadások nyomán hétfőn 9 százalékkal emelkedtek az olajárak, a holland irányadó gázár pedig több mint 25 százalékkal ugrott.
A szoroson halad át a globális olajszállítás mintegy ötöde, ezért a piaci szereplők – köztük nagy olajvállalatok és kereskedők – több szállítmányt felfüggesztettek. Brüsszel e-mailben már tájékoztatta a tagállamokat arról, hogy nem számít azonnali ellátási zavarra,
ugyanakkor 48 órán belül összehívja az olajkoordinációs csoportot a helyzet értékelésére.
Az EU gáztárolói a fűtési szezon végéhez közeledve 30 százalékos töltöttségen állnak, ami 9 százalékponttal alacsonyabb a tavalyi szintnél, de a bizottság szerint elegendő ahhoz, hogy a következő tél előtt feltöltsék a készleteket; a földgázimport továbbra is diverzifikált, az LNG-beszállítások 58 százaléka az Egyesült Államokból, 6 százaléka pedig Katarból érkezett 2025-ben.
Biztonságpolitikai és piaci szempontok
A bizottság részletes elemzésében – amelyet energiaellátási és piaci adatokra alapozott – arra jutott, hogy pillanatnyilag nincs olyan ellátási stressz, amely az egész unió szintjén válsághelyzetet idézne elő, és ezért a tagállami szintű készletezés,
diverzifikált importpartner-kapcsolatok, továbbá a megújuló energiaforrások arányának növekedése elegendő biztonsági tartalékot nyújt.
Ugyanakkor a bizottság nem zárta ki, hogy az árak továbbra is ingadozhatnak, különösen ha a geopolitikai kockázatok – például újabb konfliktusok a stratégiai energiahordozók exportőreinél – felerősödnek. Ez rámutat arra, hogy a piaci stressz és a geopolitikai bizonytalanság valós tényezők, amelyek hosszabb távon befolyásolhatják az energiaárakat és az ellátási biztonságot.
A politikai reakciók sokszínűsége
Az EB állásfoglalása összhangban van az uniós stratégiai törekvésekkel, amelyek nem a spontán válságkezelésre, hanem a strukturális energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság hosszú távú javítására helyezik a hangsúlyt. Ennek része az EU már korábban elfogadott intézkedéseinek folyamatos kiigazítása és végrehajtása,
beleértve a gáztároló kapacitások magas szintű feltöltésének szabályozását és a beszállítói diverzifikáció erősítését.
Más szereplők (tagállami kormányok, iparági elemzők és energiapiaci befektetők) viszont nem zárják ki, hogy célszerű lenne bizonyos piaci eszközöket (pl. árplafonok, likviditási korszerűsítések) előre megvizsgálni további árkockázatok enyhítésére, még ha a jelenlegi adatok nem is teszik sürgőssé ezek bevezetését.
Rövid távú kockázatok és hosszú távú stratégia
Rövid távon a piacot továbbra is befolyásolják olyan tényezők, mint a stratégiai gáz- és olajtermelők termelésének változása vagy globális LNG-szállítási zavarok. Háttérben az EU továbbra is ösztönzi a energiahatékonyság javítását és a megújuló energiaforrások arányának növelését, amely hosszabb távon csökkenti a fosszilis energiahordozók piacának direkt hatását az európai iparra és háztartásokra.